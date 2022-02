– Det overrasker meg litt. Det er selvfølgelig veldig kjedelig for dem. Jeg håper bare at vi har kontroll på ting, og at vi berger, sier Silje Opseth til NRK.

Det ble en svært dramatisk og 1. omgang av lagkonkurransen.

Det ble først rapport at Takanashi på Japans lag var diskvalifisert grunnet problemer med hoppdressen. Takanashi satte standarden med et hopp på 103 meter, men ble disket på grunn av dressen og var oppløst i tårer.

– N esten ikke nasjoner igjen å slå

Etter hvert kom det også melding om at Østerrike hadde fått en hopper diskvalifisert fra konkurransen.

Forvirringen ble ikke mindre da det også kom melding om at Tyskland hadde fått en hopper diskvalifisert. Denne gangen var det Katharina Althaus. Disken av Althaus førte til at Tyskland ikke kvalifiserte seg til finaleomgangen.

NRKs ekspert Anders Jacobsen kaller det som har skjedd for trist. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Dette er trist. Det er nesten ikke nasjoner igjen å slå, sier NRK-ekspert Anders Jacobsen.

– Kontrolløren her er ikke er helt happy med utstyret til kvinnene. Det er ikke bra i det hele tatt, og sier litt om hvor mye man pusher grenser. Det sier også litt om at reglene ikke blir praktisert likt mellom kjønn. Det er ikke bra, sier han videre.

Varierende omgang

De norske hopperne har ikke hatt den beste dagen i bakken. Det usikre kortet Anna Odine Strøm er den eneste som har levert over forventning. Hun landet på 92 meter i første pulje, noe av det beste hun har fått til i OL-bakken.

Robert Johansson leverte et hopp på det jevne med 99,5 meter, mens Silje Opseth skuffet med 91 meter. Da hoppet Slovenias Ursa Bogataj virkelig ifra med et hopp på 106 meter.

Marius Lindvik leverte 102,5 meter i sitt hopp.

Slovenia leder etter første omgang. Norge ligger på 2.-plass og har 8,6 poeng ned til ROC på tredje. Opp til Slovenia er det imidlertid 49 poeng.