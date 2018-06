Torsdag avslørte NRK at Jørgen Graabak, Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber og Magnus Krog – hele A-landslaget i kombinert – var nektet å møte til landslagssamling på Lillehammer.

Årsaken var at ingen av dem hadde signert sine kontrakter med Norges Skiforbund.

Fredag ble floken løst.

– Vi har pratet mye de siste dagene og hatt en konstruktiv dialog, og kom etter hvert til et forslag som alle parter kan være fornøyd med. Nå er vi veldig glade for å være i havn og på vei til landslagssamling. Det er det vi har mest lyst til, sier Jørgen Graabak til NRK på vei til Lillehammer fredag ettermiddag.

Diskuterte markedsrettigheter

Han vil ikke utdype hva uenigheten mellom utøverne og forbundet bestod i, men bekrefter at det handlet om markedsrettigheter.

– Det er veldig bra at guttene står samlet, og så har det gått litt på markedsrettigheter og spørsmål rundt det. Jeg har ikke lyst til å si så mye mer enn det, sier Graabak.

Kombinertlandslagets tillitsvalgte føler ikke prosessen har vært lang, selv om halvannen samlingsdag gikk tapt.

– Jeg vil ikke si det har tatt så lang tid, men kontraktene kom på banen ganske sent. I og med at vi ville gjøre en grundig jobb, ble det sånn, konstaterer han.

– Kunne vært tidligere ute

Sett fra løpernes ståsted burde likevel prosessen kommet i gang tidligere.

– Vi kunne sikkert gjort ting bedre, og kanskje burde man vært tidligere ute og ting kunne gått litt fortere, men sånn ble det, så får vi prøve å lære til neste gang, sier Graabak.

Kombinertlandslagets sportssjef, Ivar Stuan, har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser etter at partene kom til enighet.

Også i fjor tok det tid før kombinertløperne kom til enighet med skiforbundet om sine utøveravtaler.

– Håper folk er bevisst

– Det gikk først og fremst på forsikringsordningen til utøverne. Det hadde vi en diskusjon på, og kom etter hvert til en løsning. Så er det gledelig å se at det vi fikk igjennom nå er blitt standard for alle grener, sier Graabak.

Også i langrenn har flere utøvere brukt tid før de signerte sine avtaler med Norges Skiforbund.

– Jeg håper folk er bevisst på hva de skriver under på, stiller spørsmål og sørger for at vi får det vi har krav på og får til avtaler som er gode både for de forskjellige grenene og utøverne som skal representere, sier Jørgen Graabak.