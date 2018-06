Kombinertutøverne nektet å skrive under på landslagskontraktene

– Det er riktig, skriver Jørgen Graabak, kombinertlandslagets utøverrepresentant, i en SMS.

Jørgen Graabak er utøverrepresentant på landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

For noen uker siden ble fem utøvere tatt ut på neste sesongs kombinertlandslag. I tillegg til Graabak fikk Jan Schmid, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen og Magnus Krog plass på laget.

Det er disse fem som nå avventer før de vil skrive under på utøverkontrakten de har blitt forelagt.

– Vi er ikke helt i mål med avtalen ennå. Men vi er i en konstruktiv prosess, og håper å få den i land om kort tid, skriver Graabak.

– Veldig viktig avtale

Landslaget skal egentlig samles på Lillehammer, men når NRK snakker med landslagssjef Kristian Hammer, medgir han at han pr nå ikke helt vet hvordan det blir med den samlingen, og henviser videre til kombinertsjef Ivar Stuan.

Slik situasjonen er akkurat nå, består nemlig landslaget kun av tre hospitant-utøvere som er med på enkelte samlinger.

– Det jeg kan si foreløpig er at dette er en veldig viktig avtale. Vi ønsker derfor å gjøre dette ordentlig. Avtaleforslaget fra skiforbundet kom veldig sent på banen. Skiforbundets egne retningslinjer sier at man må ha undertegnet avtalen for å kunne dra på samling, dermed fikk vi ikke lov å komme til Lillehammer i dag, skriver Graabak.

Jarl Magnus Riiber (t.v) og Espen Andersen stilte opp på pressekonferanse med skiforbundet senest forrige uke. Da presenterte kombinertlandslaget blant annet sine nye sponsorer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Håper på snarlig løsning

– Vi ønsker om sagt å gjøre dette på en ordentlig og grundig måte, dermed ble tiden dessverre for knapp. Vi er løsningsorienterte, og opplever at kommunikasjonen er konstruktiv. Forhåpentligvis kommer vi til en løsning snart, slik at vi kommer oss tilbake til arbeidet som skal sørge for at vi kan kjempe om medaljer for Norge til vinteren, sier Graabak, som ikke ønsker å utdype hva slags detaljer det står om.

Tidligere i vår ble det kjent at kombinertprofilen Magnus Moan ikke ønsket å satse videre med landslaget, og derfor har startet en egenfinansiert satsing frem mot vinterens VM i Seefeld.

Norge hadde fire løpere blant de ti beste i verdenscupen i sesongen som var. Jan Schmid gjorde det aller best, da han ble nummer to i sammendraget.

NRK har foreløpig ikke fått snakket med kombinertsjef Ivar Stuan, men også han opplyser i en SMS at han tror og håper avtalen landes innen kort tid.