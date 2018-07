Sensasjonelt sandvolleyball-gull til Mol og Sørum

Ikke siden 1997 har Norge tatt EM-gull i sandvolleyball. Den gang var det Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud som sikret norsk seier i Roma. Søndag vant de norske guttene Anders Mol og Christian Sørum overlegent mot Latvia, og sikret Norges første gullmedalje i EM på 21 år.

– De to siste ukene har vært fantastiske for oss. Vi har spilt veldig bra volleyball. I finalen mot Latvia så visste vi at de var veldig gode, så vi måtte spille best mulig for å slå dem, sier Sørum i et intervju med arrangøren.

En gledens dag

Tidligere sandvolleyballspiller Iver Horrem. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Dette er en gledens dag. Ikke minst for Anders Mol og Christian Sørum som vant, men også for alle som er volleyball-interesserte i hele Norge, sier Iver Horrem til NRK.

– Det har vært en ventetid på 21 år, legger han til.

Suverent norsk spill

– Det er bare latterlig imponerende. Jeg er helt stum, sier trener Kåre Mol.

Han mener guttene spiller sin absolutt beste kamp i mesterskapet i finalen.

Latvia tok ledelsen fra start, men nordmennene lå kun et poeng bak og viste aldri tegn til svakhet. Med to kjappe poeng utlignet Norge til 10-10, og derifra var det full norsk dominans. De norske guttene så seg aldri tilbake, og sørget for kontrollert seier i første sett, 21–17.

Andre sett fortsatte der første slapp. Mol og Sørum startet på elegant vis og sørget tidlig for en kontrollert ledelse.

Midtveis ut i settet var stillingen 10-5, og de norske guttene så imidlertid aldri ut til å bli stresset. Den norske duoen fortsatte å opprettholde det gode spillet, og kapret viktige poeng. På det meste ledet Mol og Sørum med åtte poeng på Janis Smedins og Aleksandrs Samoilovs.

Etter meget imponerende spill, sørget nordmennene for en knusende seier også i andre sett. Mol og Sørum vinner kampen 2–0 i sett, med 21–17 i første sett og 21–13 i andre sett.

– De feier dem rett og slett av banen, sier Mol til NRK.

En duo for fremtiden

Anders Mol og Christian Sørum har vunnet to turneringer på to uker. Iver Horrem mener man kan forvente flere seire av duoen i fremtiden. Foto: Peter Schneider / AP

Anders Mol, er født i 1997, og mesterskapets yngste. Christian Sørum er kun to år eldre. Horrem mener Mol og Sørum er en duo for fremtiden, som man absolutt ikke skal undervurdere i store mesterskap som venter i årene fremover.

– Jeg tro vi har gutter her som kommer til å vinne mange turneringer fremover. EM, VM og ikke minst Ol i 2020, som er det store målet til gutta. Jeg tror faktisk Anders Mol og Christian Sørum er de største gullfavorittene våre nå i OL i Tokyo i 2020.

I tillegg til trofeet vant Mol og Sørum en premiepott på 20 000 euro.