Johannes Høsflot Klæbo hadde en tung dag på jobben da han ble nummer 13 på åpningsetappen i Toppidrettsveka, en intervallstart som ble vunnet av Erik Valnes.

Resultatet er åpenbart likevel adskillig lettere å håndtere enn situasjonen Klæbos tidligere lagkamerat på sprintlandslaget, Petter Northug, står midt oppe i.

Northug er siktet for to brudd på veitrafikkloven, for kjøring i høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand på vei til Oslo fra Trysil sist torsdag. Han er også siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 231 for mistanke om oppbevaring av narkotika.

Klæbo bekrefter at hendelsen naturligvis har vært samtaleemne på den pågående landslagssamlinga.

– Hva skal man si. Jeg føler på et vis man kan dele det i to dimensjoner: handlingen og mennesket Petter Northug, innleder han.

FORBILDE: Johannes Høsflot Klæbo har både sett opp til Petter Northug og vært på lag med ham. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

– Uakseptabelt

– For å ta det første først, så er det klart at handlinga er noe man har sterk avstand til, som rollemodell og forbilde er det uakseptabelt, og det er synd at det har blitt sånn. Jeg føler man har såpass mye ansvar, og det er klart det er mange andre som er på veien også. Så det er noe man definitivt holder sterk avstand til, sier Klæbo.

– Så må du over til mennesket Petter Northug også, og der håper jeg han blir tatt vare på av dem rundt seg, sier han.

Klæbo bekrefter at han selv har vært i kontakt med Northug.

– Jeg har selv sendt melding og så vidt snakket med ham. Det som ble sagt der skal bli mellom oss, men jeg håper han klarer å a skjea i hånda og klarer å ta ansvar for det som har skjedd, og ikke minst tar ansvar for det som skal skje framover. Han har ei framtid, og den må han ta ansvar for og ta grep, sier 23-åringen.

FIKK DET IKKE TIL: Johannes Høsflot Klæbo hadde en dårlig dag på jobben i torsdagens rulleskirenn. Foto: Ole Martin Wold / NTB SCanpix

Preget

Johannes Høsflot Klæbo legger ikke skjul på at hendelsen har gått innpå ham.

– Det er tungt. Jeg har hatt ham som forbilde i skisporet i alle år og sett opp til ham. Da blir det ekstra trist. Det kommer som et sjokk, det tror jeg det gjør på alle mann. Så får vi håpe han får den hjelpa han trenger og at han har folk rundt seg som bidrar til at han kommer seg opp igjen, sier Klæbo.

Petter Northug har fredag innkalt til en pressekonferanse i Trondheim der han for første gang skal gi sin versjon av det som skjedde.