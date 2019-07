Klæbo enig med skiforbundet - har signert landslagsavtale

Klæbo nektet å skrive under utøveravtalen med Norges Skiforbund innen fristen, som var 10. juni.

Bakgrunnen var blant annet uenighet med forbundet om markedsrettigheter og hvor grensene går for når man er skiløper og privatperson i sosiale medier.

Nå er Johannes Høsflot Klæbo fornøyd med at partene er blitt enige.

– Jeg er glad for at vi er enige om landslagsavtale og ser frem til en ny og spennende skisesong, sier han i en pressemelding.

– Jeg synes det er blitt jobbet godt hos begge parter, noe som har vært og er nødvendig for å modernisere og ajourføre dagens regelverk. Vi er glade for at skiforbundet har prioritert dette arbeidet høyt. Nå er vi enige og begge parter har signert. Samtidig er vi også enige om hvilke tema vi må jobbe mer med for å finne hensiktsmessige løsninger for fremtiden, forteller han videre.

Ikke helt i mål

Pappa Haakon Klæbo sier nemlig til NRK at man ennå ikke er helt i mål.

– Det er klart at det er godt for Johannes å legge dette bak seg, selv om vi ikke er 100 prosent i mål. Men en etappe er unnagjort. Og det er nok til at Johannes har en signert avtale for kommende sesong. Johannes ser frem til nok en sesong hvor han skal representere landslaget.

– Det handler ikke minst om avgrensninger mellom utøverens private sfære og når utøver er på jobb for NSF. Her behøves klarere grenseoppganger. Det gjenstår også en del i forhold til bransjeeksklusivitet med mer – og hvor langt NSF kan gå i forhold til krav til utøver.

– Kan du si hvilke tema det er som må jobbes mer med og hva det er helt konkret?

– Stikkordet her er avgrensninger. Når er utøver privat og når er utøver på jobb for NSF. Vi er på glid, men det gjenstår en del som vi nå er blitt enige om å diskutere videre, sier pappa Klæbo til NRK.

Langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Viktigere enn noen gang

Langrennssjef Espen Bjervig sier at det har vært viktig å bruke god tid på denne saken.

– Hovedsakelig har ulikt syn handlet om grensene for når en skiløper er privat og når han representerer landslaget samt deler av innholdet i kommersiell plattform.

Bjervig sier at den kommersielle plattformen i langrenn er blitt viktigere å utvikle enn noen gang.

– Løpere og skiforbundet må jobbe sammen for å tilpasse oss fremtiden. Dette arbeidet fortsetter til høsten og vi ønsker å ha et langsiktig fokus. Det er naturlig at Johannes Høsflot Klæbo er aktivt med i denne prosessen.

Les også: Johaug advarer Klæbo: – De yngre vet ikke hvordan det var