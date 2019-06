– Det er pappa som håndterer det der, men jeg kan bekrefte at jeg ikke har signert noe ennå. Utover dét har jeg ikke så mye mer å si, det er pappa som styrer resten, sier Klæbo til NRK, på spørsmål om han har levert inn utøveravtalen for årets sesong.

Faren og forbundet forhandler

Skistjernen sier kryptisk at «det er noen grunner til» at han ikke har skrevet under, han ønsker ikke å utdype det ytterligere, men dersom man spør faren «så får man nok et klart svar».

Det har ikke lyktes NRK å få tak i pappa og manager Haakon onsdag.

På spørsmål om det kan få konsekvenser for ham å ikke skrive under til rett tid, svarer Klæbo slik:

– Det håper jeg selvfølgelig ikke. Jeg vet at pappa og de i Skiforbundet er i god dialog og jeg satser på at vi finner en løsning. Målet er at vi ønsker å bli enige alle sammen. Utover dét er det pappa og dem i forbundet som styrer resten, sier 22-åringen.

MØTTE MEDIENE: Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet inne på hytta under onsdagens medietreff på Sognefjellet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hadde møte høsten 2018

Spillet om markedsrettigher med fokus blant annet på de nye sosiale mediene har pågått i lengre tid. NRK omtalte september 2018 hvordan skistjernenes managere deltok på et møte med forbundet og jurister for å se på eventuelle tilpasninger til dagens finansieringsmodell.

Nå som sesongen er over og man er godt inne i en ny, pågår det fortsatt forhandlinger. For i utøveravtalen og dens vedlegg står det en rekke lover, regler, plikter og retningslinjer for både det sportslige og ikke-sportslige områder gjennom sesongen. Det er enkelte av disse som nå er i spill.

NRK omtalte blant annet i november i fjor den kommersielle manual, et oppslagsverk for utøverne om hva som er rett og galt i markedsmessige spørsmål. Den kan du lese om i sin helhet her.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet under verdenscupen i Holmenkollen i mars i år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Når er en skiløper privat og ikke?

Langrennssjef Espen Bjervig er også tilstede på Sognefjellet. Det er her landslagsutøverne for damer elite, herrer allround og sprint, har sin første ordentlige treningssamling for sesongen.

Bjervig sier til NRK at Norges Skiforbund har gitt utøverne en frist til 10. juni og at de aller fleste avtalene har kommet inn, uten at han har helt hundre prosent oversikt.

Når det gjelder hva som diskuteres mellom Klæbo og forbundet, forteller Bjervig at det vil han helst holde dem imellom. Han legger til at han «tror de blir enige».

– Men hva er det dere i forbundet blir utfordret av Klæbo på?

– Det er ting som vi har pratet om før. Når en skiløper er privat og ikke? Det handler om grensene i sosiale medier som kommer nå. For ti år siden, hver gang en utøver syntes så var det på TV eller i avisen, men nå synes de også mye utenom konkurransesesong. For eksempel i sosiale medier. Så hvor går grensesnittet på når man er skiløper og ikke, sier Bjervig.

PÅ TRENINGSSAMLING: Johannes Høsflot Klæbo, her fra landslagets samling på Sognefjellet denne uken. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Sosiale medier og «V-log»

I dette bildet har ikke Klæbo bare vanlige sosiale medie-tjenester, men også sin egen «V-log» (videoblogg).

Bjervig legger til et «ja, det kan du si» om den manglende enigheten enkelt og greit handler om å overholde Skiforbundets reklameregler og «når forbundets sponsorer skal eksponeres».

– Det går også på om man eksponerer sine private ting, hvordan skal da forbundets sponsorer synes sammen med dette.

– Han kommer til å signere

– Tror du Klæbo signerer før 10. juni?

– Ja, jeg tror det.

– Hva blir konsekvensen dersom han ikke gjør det?

– Det er et utopisk spørsmål. Han kommer til å signere og vi kommer til å finne en løsning på dette her.

– Opplever du at Klæbo utfordrer Skiforbundet som Northug gjorde før ham?

– Jeg opplever Johannes som en kreativ og positiv fyr, som er interessert i å ta vare på sine interesser, sier Bjervig.