Klæbo-konflikten ikke løst: – Tida er imot oss

– Nei, det er ikke signert ny kontrakt. Vi jobber med det, men vi ser at tida er imot oss, det nærmer seg sommer og jeg drar på ferie en liten periode, sier Bjervig til NRK i forbindelse med torsdagens skishow i Holmenkollen.

5. juni, under landslagssamlinga på Sognefjellet, avslørte NRK at Klæbo ikke hadde undertegnet landslagsavtalen med Norges Skiforbund. Han hadde da frist på seg til 10. juni med å skrive under avtalen som er obligatorisk for alle landslagsløpere.

Ti dager etter fristen er det altså fortsatt ingen løsning på plass, derfor har partene inngått en midlertidig avtale.

– Vi er blitt enige om at vi står ved den avtalen som gjaldt i fjor, og begge parter følger den til ny avtale er på plass, sier Bjervig til NRK.

Får delta på samling

– Er den avtalen vesentlig annerledes enn den Klæbo eventuelt skulle signert i år?

– Hovedavtalen er akkurat den samme, og så opererer vi med noen vedlegg til disse avtalen.

– Kan Klæbo da delta på landslagsaktivitet?

– Ja, Johannes skal på landslagssamling i morgen, og det tror jeg at både han og jeg er veldig glad for.

Det er altså markedsmessige forhold som diskuterer, og partene er uenige om hvor skille bør gå mellom når de representerer skiforbundet og når de er privatpersoner.

Da NRK snakket med Johannes Høsflot Klæbo under et rulleskirenn på Hamar onsdag, sa han dette:

– Vi er ikke helt i mål, men det begynner å nærme seg, så du får høre med pappa om de siste detaljene, men nå nærmer det seg veldig.

– Tror det blir om kort tid

Pappa Haakon Klæbo ville imidlertid ikke si noe mer om saken.

Ifølge Johannes Høsflot Klæbo skaper ikke de pågående diskusjonen usikkerhet for hans del.

– Nei, vi har selvfølgelig et mål om å bli enig, det er ambisjonen til alle sammen og det er det vi jobber for, og jeg tror vi blir det om kort tid, sa han.

Men «kort tid» er altså et relativt begrep, og Espen Bjervig vill ikke si noe mer om hva det innebærer.

– Vi har ikke så mye igjen, så det tar nok ikke så mye tid. Men vi har ikke noe spesielt stress. Det er mange som lager trykk rundt, men det er noen ting vi må løst opp og få klarhet i, og så er det veldig godt at begge parter er enige om å stå ved dagens avtale, sier han.

Ifølge Bjervig har resten av elitelandslagsløperne signert nye avtaler med skiforbundet.