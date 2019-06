Klæbo skriver ikke under innen avtalefrist: – Alle trenger et regelverk som er enkelt å forstå

Det bekrefter skistjernens manager og pappa, Haakon Klæbo, til NRK mandag.

– Vi har ikke kommet til noen enighet ennå, men vi har stor tro på at vi etter hvert skal bli enige. Derfor jobber vi videre med å finne løsninger som gir forutsigbarhet og gode rammer for både utøver og for forbundet.

– Alle trenger et regelverk som er tydelig og enkelt å forstå, og som har klare avgrensninger. Det er målet i den jobben som nå gjøres, sier han.

Langrennssjef Espen Bjervig skriver i en SMS til NRK mandag kveld at «det er god og konstruktiv dialog og avtale er ikke signert». Han legger deretter til at han ikke ønsker å si noe mer utover det nå.

Pappa og manager, Haakon Klæbo, her avbildet under Kulåssprinten i Sarpsborg mars 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skrev ikke under på Sognefjellet

Bakgrunnen for uenigheten mellom partene er som følger:

I utøveravtalen mellom forbundet og utøverne står det en rekke regler, retningslinjer og plikter for utøverne å forholde seg til gjennom hele sesongen. Både sportslig og markedsmessig.

Langrennssjef Bjervig uttalte onsdag, kort tid etter at skistjernen bekreftet at han ikke hadde skrevet under, at bakgrunnen for at partene var uenige handlet om hvor grensene går for når man er skiløper og privatperson i sosiale medier.

Ifølge ham vil det si når man eksponerer private sponsorer og forbundets, og om forbundets sponsorer skal synes med utøverens private sponsorer. Langrennssjefen la til slutt at han var sterk i troen på at Klæbo kom til å skrive under innen fristen.

GA FULL STØTTE: Martin Johnsrud Sundby, her fra da landslaget ble presentert på Holmenkollen i slutten av april. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mer omfattende uenighet

Haakon Klæbo var på sin side klokkeklar. Han innrømmet onsdag at uenigheten er langt mer omfattende enn å bare omhandle sosiale medier.

Det handler om hvem som besitter markedsrettighetene når, både med tanke på tidspunkter og situasjoner, og hvor langt forbundet kan gå i å selge utøvere i sine sponsoravtaler, uttalte han. Det er en lang mer prinsipiell diskusjon enn å bare omhandle sosiale medier.

Sist fredag fikk også Klæbo full støtte fra Martin Johnsrud Sundby. I et NRK-intervju åpnet landslagets tillitsmann og mest rutinerte utøver opp om konflikter i kulissene, det han mener er manglende åpenhet fra Skiforbundet, og var tydelig på at regelverket måtte utbedres, klargjøres og reguleres om.

Sundby mente det ikke lengre var et skille på når man var skiløper og «på jobb», og når man var i privat setting.

– Må bruke den tiden vi trenger

Haakon Klæbo sier videre til NRK mandag kveld at han har hatt samtaler med langrennssjef Espen Bjervig og Skiforbundet mandag.

Han beskriver dialogen som god og konstruktiv og slik han tolker det, så er partene ute etter å finne en løsning som innebærer mer forutsigbarhet gjennom klarere og mindre utydelige avtaler og vedlegg til avtalene.

– Vi blir ikke klare med en avtale i løpet av dagen, men må bruke den tiden vi trenger på dette, sier pappa Klæbo.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her fra verdenscupen i Holmenkollen i mars i år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Vil unngå konflikter

Han understreker til slutt følgende:

– Dette handler ikke om penger, men om forutsigbare kjøreregler for utøverne i forhold til når utøver de er privat og/eller i klubb-regi, samt når det er forbundet som kan påberope seg markedsrettighetene til en utøver.

– Det er lurt at vi avklarer dette, slik at vi unngår konflikter når det drar seg til mot eller under skisesong. Gjør vi en god jobb nå, så er det være gode muligheter for at vi kan legge problemstillinger bak oss - samt se fremover, sier Haakon Klæbo.