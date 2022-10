Kjøll stiller til attval som idrettspresident

Kilde vil delta i fleire storslalåmrenn

Aleksander Aamodt Kilde (30) vil delta i to av dei tre neste storslalåmrenna. Konkurrentane hans om samanlagtkula i verdscupen har allereie fått eit forsprang.

– Val-d'Isère blir det ikkje, men det blir Alta Badia (Italia, 18.–19. desember) og Adelboden (Sveits, 7. januar), mest sannsynleg, opplyser han til NTB.

Neste storslalåmrenn er i franske Val-d'Isère 10. desember. Dei to vekene før er det fartsrenn i Canada og USA som er prioriteten.

Utforrennet i sveitsiske Zermatt denne veka skulle markert starten på utforsesongen i verdscupen, men vart avlyst på grunn av manglande snø.

Kilde håpa å komme i gang med innhaustinga av verdscuppoeng i storslalåm i Sölden søndag, men han køyrde ut i 2. omgang.

Kilde droppa storslalåm i fjor for å minimere risikoen for kneproblem etter at han sleit korsbandet i kneet januar 2021. Før Sölden uttalte han at storslalåm er som ein bonus.

Kilde vann samanlagtcupen i 2020.