Hudfletter idrettsforbundet etter NRK-avsløring

– I en så alvorlig sak, er dette veldig kjedelig. 55 særforbund kunne gjort en stor innsats med å endre loven. Vi har tapt mange uker med å få til en lovendring, sier en tydelig misfornøyd Tage Pettersen til NRK.

Han er president i Norges Ishockeyforbund og øverste valgte leder i ett av Idretts-Norges 55 særforbund.

Pettersen er skuffet over måten Norges idrettsforbund (NIF) har håndtert den pågående antidopingkrisen som i ytterste konsekvens kan føre til norsk utestengelse fra internasjonale mesterskap.

KRITISK: Ishockeypresident Tage Pettersen. Foto: Kenneth Myhre / Norges Ishockeyforbund

Han reagerer kraftig på spesielt to ting:

– Det ene er at det er gjennom media jeg som president i et av Norges særforbund får vite om denne utfordringen, forklarer Pettersen og følger opp:

– Det andre er at NIF tydeligvis har sittet på denne informasjonen en stund.

Idrettsstyret uvitende

Etter hva NRK erfarer, var heller ikke idrettsstyret informert om den pågående situasjonen.

– Dette er av såpass alvorlig karakter at jeg tror vi trenger å bruke hver dag til å endre loven og burde ha satt i gang en bred prosess tidligere. Nedsiden her er at vi både mister muligheten til å arrangere og delta i mesterskap om vi ikke får dette på plass, sier ishockeypresidenten.

VARSLET: Idrettspresident Berit Kjøll slo alarm allerede i april i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NRK har vært i kontakt med idrettspresident Berit Kjøll. Hun har ikke anledning til å kommentere kritikken tirsdag kveld.

NRK har ønsket å få svar på hvorfor de ulike særforbundene og idrettsstyret ikke har vært informert om antidopingkrisen Norge står i.

De mulige konsekvensene dersom ikke myndighetene, Norges idrettsforbund (NIF) og Antidoping Norge (ADNO) finner en snarlig løsning på krisen er store, blant annet:

OL og Paralympics uten norsk deltakelse.

Ingen mesterskap på norsk jord.

Årsaken til krisen er en særnorsk lovtolkning som gjør at utøvere mellom 15 og 18 år ikke kan dopingtestes uten foreldrenes samtykke.

Det har ført til at ingen under myndighetsalder har blitt testet uanmeldt de siste to årene, og at Antidoping Norge derfor ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til den internasjonale antidopingkoden.

Det kommer frem i et brev NRK har fått tilgang til.

– Fryktelig trist og beklagelig

Idrettspresident Berit Kjøll og Thorhild Widvey, styreleder i Antidoping Norge frykter at Norges avvik fra den internasjonale antidopingkoden kan få store konsekvenser allerede fra årsskiftet 2022/2023.

– Jeg synes det er både fryktelig trist og beklagelig. Noen må ha sovet i timen når vi har havna i denne situasjonen, og nå har vi bare et halvt år på å rette opp dette, sier Pettersen.

Allerede onsdag forrige uke tok NRK opp tematikken på et pressetreff med langrennslandslagene, men hverken langrennssjef Espen Bjervig eller landslagstrener Sjur Ole Svarstad kunne uttale seg.

De hadde rett og slett ikke hørt om den pågående antidopingkrisen.

UVITENDE: Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud / NTB

Også håndballpresident Kåre Geir Lio og fotballpresident Lise Klaveness ble overrasket over NRKs henvendelse:

– Dette er helt nytt for meg, sa førstnevnte.

– Dette har vært en ukjent problemstilling for oss, kommenterte Klaveness.

– Vi er flere som har sovet i timen

Dagen etter NRKs avsløring av krisen bestemte Ishockeyforbundet seg for å sende en administrativ henvendelse til idrettsforbundet for å få informasjon direkte fra dem.

Pettersen, som også er stortingsrepresentant for Høyre, vurderer også å ta saken til Stortinget.

– Det vil jeg gjøre hvis det er nødvendig. Men først og fremst er jeg opptatt av er å høre hva NIF gjør overfor departementet. Vi vil støtte opp om de prosessene som er igangsatt, varsler ishockeypresidenten.

Antidopingkrisen har vært varslet siden NRK først omtalte problematikken i april 2021. Den gang slo Antidoping Norge og Idrettsforbundet alarm i et brev sendt til Barne- og familiedepartementet, men siden har lite skjedd.

Nå innrømmer Pettersen at han, og hans presidentkollegaer i norsk idrett, kanskje også har sviktet i oppfølgingen.

– Burde du reagert på den ventede krisen tidligere?

– Jo, det burde jeg sikkert. Det er tross alt viktig. At vi tilfredsstiller reglene er ADNO og NIF sitt ansvar, men det burde vært fulgt opp, innrømmer ishockeypresidenten.

– Vi er sikkert flere som har sovet i timen, men jobben kunne blitt gjort bedre, avslutter Pettersen.