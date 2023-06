– En gedigen tabbe av Guro Pettersen, konstaterte NRKs ekspertkommentator Carl Erik Torp etter at Røa utlignet til 2–2 i det 85 minutt.

Julie Hoff Klæboe skjøt fra langt hold, og skuddet gikk tilsynelatende rett i klypa på Guro Pettersen i Vålerenga-målet. Men den VM-klare keeperen klarte ikke å holde ballen, som i stedet gikk rett inn i målet bak henne.

– Klæboe skyter fra langt, langt hold, og Pettersen fomler ballen i målet. En sjeldent stor tabbe av en så god keeper, konstaterte NRKs kommentator Olav Traaen.

– Det blir veldig synlig når man er keeper og gjør feil, og det er fryktelig kjedelig å slippe inn et sånt på slutten. Det er en keepertabbe. Klæboe hadde et par forsøk i kampen og dette viser at det lønner seg å skyte, for man vet aldri hva som skjer, sier NRKs nye fotballekspert Ingrid Kvernvollen.

– Kjempekjedelig

Pettersen legger seg flat etter hendelsen.

– Det er en feil, sånn skjer. Jeg tenkte jeg skulle spare oss for en corner, så ombestemte jeg meg og prøvde å holde den i siste liten. Det er kjempekjedelig når det blir avgjørende for resultatet, erkjenner hun overfor NRK

– Hvordan blir man preget?

VM-KLAR: Vålerengas Guro Pettersen er i Norges VM-tropp. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg kan ikke bli så mye preget av det. Jeg må bare opp igjen med en gang. Jeg har ikke tid til å stå på banen og deppe de siste ti minuttene av kampen. Det er aldri gøy å gjøre feil i kamp. Det er synd, for jeg synes jeg står en god kamp ellers, sier Pettersen, som fikk trøst av lagvenninne Andrine Tomter etter feilen.

– Det er sånn vi har det i Vålerenga, vi backer hverandre uansett hva som skjer, når det går bra og dårlig. Det er fint å ha gode lagvenninner, fastslår hun

Samtidig som at Vålerenga avga poeng, vant Rosenborg 2–0. Det betyr at trønderne nærmer seg litt, men til tross for tre poengtap på de fire siste kampene, har Vålerenga sju poeng å gå på med én kamp mer spilt.

Omdiskutert straffe

Det var serielederne som scoret først på Røabanen lørdag ettermiddag. 40 minutter var spilt da Felicia Rogic kontant satte inn 1–0.

20 minutter ut i andre omgang kom imidlertid den første utligningen da Røa fikk straffe. Guro Pettersen valgte tidlig side, og dermed var det lett for Oline Fuglem å trille ballen i motsatt hjørne.

Spørsmålet er om det i det hele tatt skulle ha vært straffe. TV-bildene antyder at forseelsen kanskje skjedde utenfor 16-meteren.

– Vi kan jo si at keepere gjør feil, spillere gjør feil og dommere gjør feil. Det er selvfølgelig kjipt. Hun snubler i egne bein, og det er utenfor. Vi får ikke gjort noe med det, men det er dritt at det blir dømt straffe på, for vi hadde vel ganske god kontroll før det, sier Guro Pettersen etter å ha sett situasjonen i reprise.

Dommer Abdulhadi Al-Fahad står på sitt etter å ha sett bildene.

– Jeg skal ikke være bastant på om det er utenfor eller innenfor, men der og da mener jeg at spilleren blir tatt på strek, og det er innenfor. Det er vanskelig å se ut fra bildene, men jeg står på mitt, sier han til NRK.

Al-Fahad mener også der er kontakt.

– Jeg vurderer der og da at spilleren blir tatt, kommer i ubalanse og faller, sier han.

Se målene her Du trenger javascript for å se video.

Røa-treneren: – En seier

– Sånt jevner seg ut. Man må være litt heldig mot Vålerenga, sier Julie Hoff Klæboe med referanse til de to situasjonen, før hun påpeker at Røa trolig også ble stoppet av en feilaktig offsideavgjørelse.

Etter 80 minutter tok Vålerenga igjen ledelsen, denne gangen ved Ingibjörg Sigurdardóttir. Men Røa ville ha poeng, og fikk altså det til slutt.

Det er trener Geir Nordby godt fornøyd med.

– Det er en seier for oss å prestere så godt mot Norges kanskje beste lag, sier han til NRK.