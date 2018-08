Kjæresten om skrekkskaden: – Lå med staven i beinet hele dagen

– Det var veldig ubehagelig å høre at Peppe var skadet. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd.

Det sier Anna Magnusson til NRK, én dag etter skrekkskaden under oppvarmingen før Lysebotn opp. Skiskytteren Peppe Femling fikk en rulleskistav stukket tvers gjennom leggen.

Lagkamerat Sebastian Samuelsson sier at det ble en ekstra tung tur opp Lysebotn.

– Det var veldig vanskelig da vi fikk beskjeden, sier Samuelsson, som tok OL-gull i stafett sammen med Peppe Femling i februar.

Måtte operere ut staven

Magnusson sier at Femling først og fremst er skuffet over å ikke kunne delta i flere konkurransen under Blinkfestivalen i Sandnes.

– KONKURRERER FOR OSS BEGGE: Det sier Femlings samboer Anna Magnusson om de resterende konkurransene under Blinkfestivalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Han er ganske positiv, og sa at han er misunnelig på meg som fikk konkurrere i dag, sier Magnusson.

Hun sier at det etter forholdene går bra med 26-åringen.

– I går var han urolig, han lå jo i prinsippet med staven i beinet hele dagen. Det virker som om det går bra nå, det ser ut som han bare har skadet muskelen. Planen er at han blir på sykehuset over natten.

Femling ble fraktet til sykehus i Stavanger, hvor staven skal ha blitt operert ut. Samuelsson sier at han ikke har rukket å prate veldig mye med lagkameraten.

– Men det virker som om alt har gått bra, og forhåpentligvis er han snart ute av sykehuset.

GULLKAMERATER: Peppe Femling og Sebastian Samuelsson var begge på stafettlaget som tok OL-gull i februar, sammen med Jesper Nelin og Fredrik Lindström. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB scanpix

– Setter en støkk i deg

For samboer Anna Magnusson ble det fredag en sjetteplass på kvinnenes fellesstart under Blinkfestivalen. Den ble vunnet av lagvenninnen Hanna Öberg.

På herresiden vant Henrik L'Abée-Lund foran Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen. Sebastian Samuelsson dro på seg hele sju bom, og ble nummer 12.

Fredagens vinner forteller at skiskyttermiljøet ble preget av skaden til Femling.

Foto: Det svenske skiskytterforbundet

– Det setter jo en støkk i deg. Man tror jo ikke at noe slikt kan skje, det skal jo ikke være mulig å kjøre en stav gjennom leggen, sier Henrik L'Abée-Lund.

Johannes Thingnes Bø sier at han har vært i kontakt med den svenske 26-åringen.

– Jeg sendte ei melding og sa at han er i gode hender hos det norske helsevesenet. Rapportene sier at det går bra, så får vi håpe at han kommer sterkt tilbake.