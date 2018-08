Skrekkskade for svensk skiskytter før Lysebotn opp

Det gikk galt for svenske Peppe Femling på oppvarmingen før Lysebotn opp i dag.

TIL SYKEHUS: Peppe Femling ble fløyet til sykehus etter å ha fått en skistav gjennom leggen. Foto: Det svenske skiskytterforbundet

Skiskytteren fikk en rulleskistav stukket tvers gjennom leggen, og rennet som egentlig skulle starte 16.00 ble utsatt noen minutter.

– Peppe måtte kjøre ut i siden for en møtende bil. Det ble for tett avstand mellom Peppe og bilen. Da fikk han sin egen stav i sin egen legg, forteller Johan Hagström, trener for de svenske skiskytterne.

– Ser verre ut enn det er

Ulykken skjedde om lag et kvarter før løpet skulle starte.

– Det er fryktelig trist, men det ser nok verre ut enn det er. Jeg vet ikke hvordan det går med han, men ut fra de siste rapportene jeg har fått klarer Peppe seg bra. Han klarer å røre tærne, sier Håkan Blidberg, medieansvarlig i det svenske skiskytterforbundet.

Han forteller at Femling nå er hentet av ambulansehelikopter.

Fortsatt i leggen

Ifølge Johan Hagström sitter fortsatt deler av staven i leggen til Femling.

– De klarte å skjære staven i begge ender, men litt av den sitter fortsatt i foten. Den skal opereres ut på sykehuset i Stavanger, forteller landslagstrener Hagström.

– Peppe har vært bevisst hele tiden og kunne svart på spørsmål. Dette er en kjedelig situasjonen, men det har gått så bra som det kunne gått, utdyper han.

26-åringen Peppe Femling var på det svenske stafettlaget som ble olympiske mestere under OL i Pyeongchang.

GULL: Peppe Femling (t.v.) var på stafettlaget i skisyting som tok gull for Sverige i Sør-Korea i år. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB scanpix

Krüger først opp

Da rennet etter hvert kom i gang var det Simen Hegstad Krüger som var sterkest opp bakken. Han hadde med seg Hans Christer Holund helt inn til streken, men det var Krüger som hadde best avslutning. Han vant tre sekunder foran lagkameraten.

Simen Andreas Sveen, som var blant de som hjalp Femling etter skrekkskaden, tok tredjeplassen.

Det var Therese Johaug som vant kvinneklassen med solid margin.