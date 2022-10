– Som president vil jeg ikke gå inn på utenrikspolitiske spørsmål. Jeg er her bare som FIS-president.

Det sier Johan Eliasch til svenske SVT – under et eksklusivt intervju NRK også var til stede på. Eliasch ønsker ikke å kommentere noe rundt hva han mener om Vladimir Putin, Russland og regimet i landet.

FIS-presidenten er heller tydelig på at de vil fortsette å følge retningslinjene til IOC rundt Russland-spørsmålet og deres deltakelse i FIS-konkurranser.

– Vi har besluttet å følge IOC. IOC står for at man skal promotere fred gjennom sport, og det er kjempeviktig, sier han og påpeker at det er et vanskelig spørsmål.

STJERNESPEKKET: Eliasch sammen med Marco Odermatt og Mikaela Shiffrin under FIS Forum i Sölden dagen før sesongåpningen i alpint. Foto: Lise Åserud / NTB

– Riktig vei å gå

Det ble plantet stor usikkerhet etter at FIS' egen generalsekretær, Michel Vion, for en drøy måned siden uttalte at russerne kunne være tilbake i skiløypene allerede i desember. Russiske utøvere har vært utestengt fra FIS-konkurranser siden invasjonen av Ukraina i vinter.

– I våres argumenterte FIS med at det var sikkerheten til de aktive utøverne, snarere enn krigen i Ukraina, som gjorde at man utestengte russere. Hvorfor valgte dere den retorikken?

– Igjen, vi fulgte IOC. Og det er IOC sin linje vi legger oss på og følger. Hvilket de fleste forbundene gjorde, svarer Eliasch

– Hva tenker du selv personlig?

– Det som er viktig her, er hva som er best for sporten. Jeg mener at å følge IOC sine retningslinjer er riktig vei å gå i dette tilfellet.

Svensken mener derfor, på bakgrunn av den internasjonale olympiske komités standpunkt, at russere og belarusere ikke får delta i FIS-konkurranser.

– Det er viktig at sport ikke blir et våpen for politiske formål. Det har gjort at IOC har bedt alle foreninger om å være solidariske og stå sammen og det er viktig i denne situasjonen.

– Dekker seg bak

President Eliasch ble for øvrig gjenvalgt med 100 prosent oppslutning tidligere i år. Han er i Sölden i forbindelse med sesongåpningen i alpint.

NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt mener FIS-presidenten er taktisk feig i svarene.

– Han passer seg nøye for å svare på spørsmålet om sitt personlige forhold til Putin. Han dekker seg bak det å være FIS-president.

REAGERER: Jan Petter Saltvedt mener at FIS og Eliasch har lagt seg å en taktisk feig linje rundt FIS-deltakelse av russere og belarusere i konkurranser. Foto: ALEM ZEBIC / NRK

Saltvedt mener FIS har lagt seg ukritisk på IOCs linje uansett hva de bestemmer seg for.

– Han vet helt sikkert at Bach (Thomas, IOC-president) interesser er hans egne. Det er taktisk, men det kan slå tilbake på han selv og FIS når han sier fra seg enhver mulighet til å si fra sin egen meningen i et viktig spørsmål.

FIS-styret skal 22. oktober ta en avgjørelse rundt russisk og belarusisk deltakelse i konkurranser kommende vinter.