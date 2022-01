Kilde kan tangere «legenderekord»: – Det hadde jeg aldri sett for meg

Aleksander Aamodt Kilde har hatt en comeback-sesong mange bare kan drømme om. Etter å ha kjørt åtte renn denne sesongen, står han igjen med seier i halvparten.

Og det har ikke engang gått ett år siden han falt stygt og røk korsbåndet.

– Hvis jeg skulle sett tilbake og sagt til meg selv at på denne tiden her neste år så har du fire seiere. Da hadde jeg bare begynt å le, for å være ærlig. Det er helt sprøtt å tenke på, sier Kilde til NRK.

VINNERSKALLE: Dersom Kilde vinner på torsdag, blir det hans femte verdenscupseier for sesongen. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Hadde vært helt enormt

29-åringen står med én verdenscupseier i utfor denne sesongen. I tillegg har han vunnet de tre siste super-G-rennene på rad. I sveitsiske Wengen venter nok en super-G – og det er nettopp her han nærmer seg en vanvittig rekord.

Dersom Kilde vinner torsdagens renn, tangerer han rekorden til alpinlegenden Hermann Maier med fire super-G seiere på rad i én og samme sesong.

– Å tangere noe med Hermann Maier hadde jeg kanskje aldri sett for meg å gjøre. Men nå står jeg på start og har muligheten, sier han.

LEGENDE: Maier er en av tidenes mestvinnende alpinister. Foto: ARMANDO TROVATI / AP

For østerrikske Maier regnes for å være en av de beste alpinistene gjennom tidene. Han vant verdenscupen sammenlagt hele fire ganger, tok to OL-gull og tre VM-gull. Etter endt karriere stod han med 54 enkeltseiere i verdenscupen – kun slått av Marcel Hirscher (67 seiere) og Ingemar Stenmark (86 seiere).

Og selv om Kildes hovedfokus er å vinne renn, legger han ikke skjul på at det ville vært stort å gjøre det samme som Maier:

– Det hadde jo vært helt enormt kult. Jeg kjenner at jeg er i form og har en rask sving om dagen, så får bare utnytte det.

Bedre enn noen gang

Skulle han tangere Maier, så er ikke det den eneste rekorden denne sesongen. For aldri før har Kilde tatt fler enn to verdenscupseiere på én og samme sesong. I sesongen 2021/22 har han allerede fire.

Det hadde han ikke forestilt seg for ett år siden.

– Det å komme tilbake sterkere ... Det var mange som sa det, og jeg var litt sånn «ja ja, hører hva du sier», men det stemmer jo litt. Man blir mer erfaren, man lærer seg kroppen sin kanskje enda mer enn man har gjort før, forteller Kilde om veien tilbake fra skade.

Nå mener 29-åringen at han aldri har vært bedre – eller smartere – i løypa.

TILBAKE: Det har ikke gått helt opp for Kilde at det går så bra som det gjør for han om dagen. Foto: Luciano Bisi / AP

– Det jeg synes er gøy er at jeg klarer å justere etter litt sånne bommerter da. Jeg hadde en i Beaver Creek, hvor jeg kjørte ut og var sjanseløs, og så vant jeg dagen etterpå, sier Kilde.

– Det er litt sånne ting som er blitt veldig mye bedre enn hva det var før. Jeg har blitt smartere i mine avgjørelser og har troen på at ting fungerer, og da går det rett og slett bra.

Torsdagens super-G er det første rennet i en rekke av viktige renn for Kilde de neste par ukene. I Wengen skal det i tillegg kjøres to utforrenn i det som er verdenscupsirkusets lengste utforløype. Også der er det fullt mulig å komme seg på pallen, tror Kilde.

– Jeg er vel i bedre form enn noen gang. Det hadde vært gøy å være på pallen her igjen. Ting skal klaffe, men hvis jeg følger planen min og får ting til å gå så skal det gå unna.