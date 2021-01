Det var østerrikske ORF som først meldte at Kilde hadde skadet seg lørdag, men uten at noen i den norske leiren ville uttale seg.

Nå bekrefter Kilde til NRK at han har hatt et stygt uhell på trening i østerrikske Reiteralm.

– Det er lite info ennå. Det var et fall på super-G-trening. Det var en ren innerski, så huker den tak og kneet får seg et trykk. Det skjer veldig fort, og jeg kjente noe rart i kneet, sier han.

Kilde vant verdenscupen sammenlagt i fjor, og er regnet som en av verdens beste alpinister. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Når det er mistanke om alvorlige kneskader må man som regel gjennom en del undersøkelser som det kan ta litt tid å få svar på, blant annet som regel en MR.

På vei til sykehus

Det er disse han venter på.

– Jeg frykter det verste, så klart. At det skal være noe alvorlig, men foreløpig vet jeg for lite til å tro eller håpe noe som helst. Det er bare å krysse fingrene for at jeg er tilbake så fort som mulig, sier Kilde, og legger til:

– Jeg er på vei til Innsbruck nå for en sjekk. Jeg skal ta bilder og få en oversikt. Det er ingen hevelse, så det er bra. Så får vi bare se hva den sjekken sier.

Det som er sikkert, er at det norske alpinlandslaget allerede er hardt rammet av nettopp kneskader.

I forrige uke pådro både Lucas Braathen og Atle Lie McGrath seg kneskader i et storslalåmrenn i Adelboden. For alpinkometen Braathen er sesongen over.

– Bautaen

Kilde vant verdenscupen forrige sesong, og er regnet som en av verdens beste. Han medgir at VM, som skjer allerede om noen få uker, fort kan ryke nå.

– Det er aldri noe godt tidspunkt når sånt skjer, men jeg vet at det er en del av sporten vi driver med. Uansett hva det er, så kommer jeg meg tilbake fra det her også, sier Kilde.

NRK-ekspert og tidligere landslagsvenninne Nina Løseth sier at man bare må håpe på det beste til alle undersøkelser er gjort.

– Vi får bare krysse fingrene. Det kan være alt fra noen uker til lang tid. Aleksander har vært bautaen i laget og har hatt en veldig sterk sesong. Man skulle gjerne hatt ham i VM, sier hun.