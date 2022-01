Braathen ga seg: – Det har vært en tøff dag

– Jeg stoppet rett og slett. Jeg trenger kanskje ikke å forklare hvor tøft det var i bakken, det så dere kanskje, sa Braathen til NRK etter målgang.

21-åringen var tilbake i bakken i sveitsiske Adelboden for første gang siden det stygge fallet i forrige sesong. Braathen hang greit med, frem til han valgte å stoppe før det siste henget.

En kombinasjon av å kjenne noe i kneet, samt den mentale påkjenningen av å være tilbake, stoppet nordmannen fra å kaste seg utfor.

– Det er første gang siden kneskaden jeg faktisk kjenner et tap av stabilitet i kneet, og med tanke på at jeg ikke har vært i den situasjonen siden skaden, så stoppet jeg.

Braathen innrømmer at det ikke har vært lett å være tilbake i bakken, hvor sesongen han var over etter en hekt like før mål for ett år siden.

– Det har vært en tøft dag, det var vanskelig å skulle utfor denne bakken igjen. Det var ikke den beste natta i natt.

STYGT: Lucas Braathen falt stygt like før mål i det bratte henget i Adelboden for ett år siden.

– Et instinkt

Til NRK forteller Braathen at han ikke orket tanken på at det samme skulle skje i år.

– Det var rett og slett et instinkt. Jeg tar ikke det kneet i bunnen av bakken her igjen. Jeg har mange år igjen, og å gå ut i samme bakke to år på rad det nekter jeg.

Nå ser heller 21-åringen frem til å komme sterkere tilbake.

– Den billigste investeringen jeg kan gjøre er å droppe det henget her i dag, og stille til start i morgen med friskt mot, sier Braathen.

NRKs alpinekspert Nina Haver-Løseth har selv kjempet seg tilbake fra skader, og er klar på at slike fall kan prege en utøver lenge.

– Det er klart det setter seg litt mentalt også. Det setter en liten støkk i deg i den bakken det skjer i, så det er klart han kjenner det mentalt og.

For Braathen er dette første gang han har brutt et løp på denne måten, men han er klar på at det var det rette å gjøre.

– Jeg er fornøyd med den avgjørelsen jeg gjorde, selv om det føles rart. Det er noe jeg aldri har gjort før, innrømmer 21-åringen.

Odermatt leder

Av de som kom seg i mål, var det ingen som kunne gjøre noe med hjemmehåp og storfavoritt Marco Odermatt. Sveitseren leder med 31 hundredeler til franske Alexis Pinturault, med Filip Zubcic på tredjeplass.

Henrik Kristoffersen ligger på 8. plass etter den første omgangen, og har så mye som 1 sekund og 84 hundredeler å ta igjen etter å ha lagt igjen mye tid etter en feil.

Fabian Wilkens Solheim og Leif Kristian Nestvold-Haugen tok seg også til finaleomgangen, og ligger på henholdsvis 13. og 29. plass etter første omgang.

Rasmus Windingstad ble bare nummer 37, mens Alexander Steen Olsen og Timon Haugan kjørte ut.

Andre omgang starter 13.30.