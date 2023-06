– Jeg ble glad, og så ... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg var litt spent på om jeg kunne bli tatt ut. Jeg hadde ikke trodd det, men ble glad da jeg så navnet mitt, sier Emilie Nautnes, og gjentar:

– Jeg vet ikke hva jeg skal si.

Rosenborg-profilen gikk gjennom en følelsesmessig berg-og-dal-bane mandag morgen da troppen til VM i New Zealand og Australia ble presentert.

SKUFFET: Emilie Nautnes (til venstre) var tydelig skuffet da NRK pratet med henne etter VM-uttaket. Foto: Tuva Åserud / NTB

Etter at de uttatte spillerne ble vist gjennom en musikkvideo av artisten Musti, ble en grafikk av landslagstroppen vist frem.

Der sto navnet på de 23 spillerne, samt tre reserver som reiser ned til mesterskapet som begynner 20. juli.

Blant reservene sto Emilie Nautnes, men Rosenborg-profilens VM-drøm ble knust kun et lite minutt senere.

Pressesjef Halvor Lea brøt inn i journalistenes utspørring av landslagssjefen for å korrigere uttaket.

Nautnes skulle nemlig aldri vært presentert. I stedet er det Malin Brenn som er tatt ut som troppens siste reserve.

– Det er bare en glipp her, vi har tatt ut en spiller i hvert ledd. Vi har Malin (Brenn), Emma (Godø) og (Elisabeth) Terland som den tredje, sier landslagssjef Hege Riise til NRK.

Se hendelsen her:

Stod feil navn i VM-troppen Du trenger javascript for å se video.

– A matørmessig

Foran TV-skjermen satt en uvitende Nautnes og fulgte med. Hun hadde ikke hørt noe fra landslagsledelsen på forhånd.

– Hva tenkte du da du så navnet ditt på skjermen?

– Jeg ble glad. Men så var det feil. Jeg skal ikke dit, sier hun på telefon til NRK noen minutter etter den direktesendte seansen. Det er tydelig at hun leter etter ordene.

– Hva tenker du om det?

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne ha vært med, men nå var det tre andre reserver som ble tatt ut.

– Men hva tenker du om at feil navn kom på skjermen?

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye på det. Det er litt dårlig, egentlig. Det er sikkert en skrivefeil, men det er jo ganske forskjellige navn. Jeg regner med det betyr at jeg var med i diskusjonen til det siste. At jeg var oppi der, sier Rosenborg-spilleren.

GLIPP: Riise vil ringe Nautnes etter tabben. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Og landslagssjefen bekrefter at Nautnes var i diskusjonen før de tok ut VM-troppen.

– Kan du skjønne at hun er skuffa?

– Ja, absolutt. Og jeg ringer Emilie etterpå. Det skjønner jeg, det skal ikke skje, forteller Riise om hendelsen og legger til at hun ikke hadde snakket med Nautnes på forhånd.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp rister på hodet av tabben til Norges Fotballforbund (NFF).

AMATØRMESSIG: Torp trekker frem de virkelig store ordene om NFF sin tabbe. Foto: Terje Pedersen / NTB

– En større blemme ved et VM-uttak er ikke mulig å gjøre. Det er amatørmessig. Det er ganske kraftige og sterke følelser for disse spillerne. Så blir man tatt ut og får en liten parentes at det var feil. Det må kjennes ganske tungt, sier Torp om hendelsen.

Han var selv til stede på pressekonferansen og trodde først det var snakk om en skrivefeil.

– Men her var det et feil navn og det er helt uforståelig egentlig. De tok det på en måte som virka som det var avklart. For meg virka det som at spillerne selv visste om dette, men har skjønt i etterkant at de visste det ikke. Det går ikke, fortsetter eksperten.

Fotballforbundet har i ettertid publisert en beklagelse til Nautnes.

– Vi beklager overfor Emilie Nautnes at hennes navn feilaktig sto oppført som VM-reserve. Slikt skal ikke skje. og her har det skjedd en intern glipp. Vi vil gå gjennom våre rutiner for å hindre at noe sånt skjer igjen, sier kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i NFF.

– Vi skal vinne gruppen

Riise har valgt disse 23 spillerne i troppen som reiser til sommerens fotball-VM i New Zealand og Australia:

Norges tropp til VM i Australia og New Zealand: Ekspander/minimer faktaboks Målvakter: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen Forsvar: Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Mathilde Harviken, Sara Hørte, Marit Bratberg Lund Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Frida Maanum, Caroline Graham Hansen, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Emilie Haavi Angrep: Ada Hegerberg, Sophie Roman Haug, Karina Sævik, Anna Jøsendal

I tillegg reiser Elisabeth Terland, Emma Godø og Malin Brenn som reservespillere med selve troppen til mesterskapet.

– Vi skal vinne gruppen, det er vårt mål. Vi anser vel kanskje Sveits som den største konkurrenten der. Når vi vinner puljen så møter vi enten Spania eller Japan mest sannsynlig. Det er en nøtt, men vi har forberedt oss gjennom høsten mot de aller beste, sier Riise om målsettingene til det norske landslaget.

I fotball-VM i 2019 røk Norge ut i kvartfinalen mot England. Britene rundspilte også Norge i gruppespillet under fjorårets EM, der det norske laget ble gruppetreer og trener Martin Sjögren fikk sparken.

Siden har Hege Riise ledet det norske kvinnelandslaget i elleve kamper. Det har resultert i fire seirer, tre uavgjorte kamper og fire tap.

VM starter 20. juli og finalen spilles en måned senere. Norge møter Filippinene, Sveits og New Zealand i gruppespillet.