Om vi har lært noe om kvinnefotballen, så er det at ingenting skjer om spillerne ikke gjør noe selv. Hver eneste lille endring må kreves. Ingenting kommer gratis.

Hadde ikke stjernene tatt opp roller som aktivister, hadde utviklingen nesten stått stille.

Heldigvis er fotballen full av kvinnelige profiler som tør å snakke ut om urettferdighetene de ser og endringene de vil ha. Det er nok av saker å velge mellom, fra menneskerettigheter til seksuelle overgrep og grov forskjellsbehandling.

Men med én måned igjen til VM har stjernene tatt en annen type seier. Den handler om hvor mye premiepenger FIFA betaler ut til de som deltar.

For flere spillere vil endringene være forskjellen mellom å fortsette og å legge opp.

Lønn per år: 150.000 kroner

Onsdag forrige uke sa FIFA at hver spiller som deltar i VM i Australia og New Zealand, er garantert 30.000 dollar. Altså en slags minstelønn på mer enn 320.000 kroner. Jo lenger man kommer i turneringen, desto mer øker summen.

Om man er vant med herrefotball, er det lett å tenke: Er den minstelønnen så høy da? Har de ikke alltid fått penger for å delta? Tjener de ikke nok fra før?

Svarene på de spørsmålene er nei, nei og nei.

MÅ KJEMPE: Yuping Lin fra Kina og Thembi Kgatlana fra Sør-Afrika. Foto: AFP

Når man ser VM på TV, skulle man tro at alle de kvinnelige spillerne der tjener godt. Vi ser store sponsorer, nydelige gresstepper og mange fulle tribuner. Hele 1,12 milliarder så på via TV eller internett i 2019. Men uten banen er det flere som knapt tjener penger.

I fjor sa FIFA at lønnede kvinnelige spillere i snitt tjener 14.000 dollar per år, altså rundt 150.000 kroner. Ulikhetene er enorme.

Blant lagene i årets VM finner vi Filippinene, Vietnam og Haiti. Noen spillere må spørre sjefen om fri. Spissen som scoret vinnermålet i kampen du så, kan slite med å få ting til å gå rundt.

I noen tilfeller må spillere slutte med fotball for å få seg en ekte jobb.

Ulike avtaler

Mye av grunnen er at FIFA aldri har hatt noe system for hvor stor andel av pengene faktisk skal gå til spillerne. De gir penger til forbundene, og så er det opp til sjefene der – som nesten alltid er menn – å bestemme hva damene får.

USAs damelag har både lik lønn som herrene og en 50–50 fordeling av premiepengene. Men vi trenger ikke engang å forlate Skandinavia for å finne store ulikheter. I EM i fjor ga Sverige sine spillere 254.000 kroner hver, altså nesten alt de fikk for å delta. Norge ga sine spillere 81.000 kroner, altså 25 prosent av summen.

I mange land har ikke spillerne noen avtaler på dette i det hele tatt.

Kvinnelag blir ofte nedprioritert. Protester har pågått i lang tid. I 2017 krevde det argentinske damelaget å få 8,50 dollar per dag – uten å bli hørt. Så nylig som i år har Canada streiket mot sitt eget forbund grunnet drastiske kutt i budsjettet.

Argentina har vunnet tre VM på herresiden. Canadas damelag vant OL-gull i 2021. Om dette skjer i så store land, hva er da status blant de mindre nasjonene?

Det er vanskelig for kvinner flere steder å sette krav. I land som USA er profilene stjerner med tyngde og innflytelse. De har interesseorganisasjoner som slåss for dem. I andre land står spillerne alene. Om de setter krav, kan de bli benket eller fryst ut.

Krav til FIFA

Heldigvis er ikke kvinnefotball som andre idretter. Dette er en bransje hvor de største navnene jobber for de minste, hvor stjernene ser det store bildet, hvor det finnes viktigere ting enn trening og taktikk og neste kamp.

Igjen har de store profilene tatt opp roller som aktivister på vegne av kvinnefotballen som helhet. Og fått betalt.

Tro ikke at FIFA selv annonserte denne endringen ut av det blå. De gikk med på den etter flere måneder med press fra FIFPRO, den internasjonale interesseorganisasjonen for profesjonelle spillere.

I oktober sendte FIFPRO et brev til FIFA-president Gianni Infantino. Det var signert av mer enn 150 spillere fra 25 land, blant dem Alex Morgan, Megan Rapinoe og Sam Kerr. FIFPRO kalte brevet det største eksempelet på kollektiv aktivisme i kvinnefotballens historie.

KJEMPER FOR DE SMÅ: Alex Morgan og Megan Rapinoe har kommet langt i likestillingskampen hjemme i USA. Nå kjemper de for at flere nasjoner skal komme etter. Foto: AP

Brevet hadde tre krav til FIFA før VM i 2023:

1) At kvinner og menn skal ha like reise- og boforhold under VM.

2) At kvinner og menn skal få like mye premiepenger.

3) At minst 30 prosent av premiepengene skal gå til spillerne.

Dette var handlingen som startet prosessen. Og den var nødvendig.

Alle vinner

Før dette har damelagene fått mindre penger til reise enn herrene. I VM i 2019 var hvert damelag garantert 750.000 dollar i premiepenger.

I VM i 2022 var hvert herrelag garantert 9 millioner dollar.

Damene fikk altså mindre enn sju prosent av det herrene fikk. Og av den summen risikerte flere spillere å stå igjen uten en eneste krone.

Brevet fungerte. I mars sa Infantino på FIFAs årlige konferanse i Rwanda at premiepengene under årets VM skal øke fra 30 millioner dollar til 110 millioner dollar. Tar man med pengene FIFA setter av til lagenes forberedelser og spillernes klubber, er summen mer enn tre ganger så høy som for fire år siden.

Det var en seier i seg selv. Infantino lovet at FIFA skulle prøve å betale ut like mye penger til damene som herrene i 2027.

MÅ PRESSES: FIFA-president Gianni Infantino. Foto: Reuters

Men FIFA trengte mer tid på å bestemme hvor mye spillerne skulle få. Forrige uke kom svaret: 30.000 dollar hver, minst. Det er litt under halvparten av hva forbundene er garantert totalt.

For FIFA, som i fjor hadde 3,97 milliarder dollar i banken, er det lommerusk.

For noen spillere er det penger som kan redde karrieren.

Og for stjernene som skrev under på brevet, er det en seier for selve kvinnefotballen. Mer penger betyr bedre fasiliteter og mer tid til å trene. Det betyr at de minste lagene blir bedre, at kvaliteten på fotballen blir bedre og at verdien på VM stiger.

Dette en avtale hvor alle vinner. Både spillerne, FIFA og fotballen selv.