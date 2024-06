– Det er sjukt deilig. Jeg er letta og veldig glad, forteller hun til NRK.

For bare to dager siden løp hun inn til sølv på 5000 meter. Søndag ble det ny gullduell, og med rundt tre kilometer igjen rykket hun ifra Joan Chelimo Melly, som løper for Romania.

– Endelig kommer gullet i et stort internasjonalt mesterskap, uttalte NRKs kommentator Jann Post.

– Det er Ferrari mot Lada her på slutten, sier ekspert Vebjørn Rodal.

Tiden ble 1.08,09, som er mesterskapsrekord. Melly tok sølvet, etter å ha kjempet seg i mål, mens britiske Calli Hauger-Thackery tok bronse.

– Det betyr kjempemye. Jeg har jobbet så hardt for dette i mange år, sier Grøvdal.

– Dette var fantastisk, og jeg synes det er veldig fortjent. At hun nå tar et gull etter det hun har gjort på terreng og sølvet her om dagen, det er veldig bra, sier trener Knut Jæger Hansen.

Grøvdal har tre EM-gull fra terrengløp, men dette var det første i et stort internasjonalt mesterskap.

SE SLUTTSPURTEN: Grøvdal kom alene inn på Olympiastadion i Roma og tok EM-gullet suverent. Du trenger javascript for å se video. SE SLUTTSPURTEN: Grøvdal kom alene inn på Olympiastadion i Roma og tok EM-gullet suverent.

Etter sølvløpet lørdag fortalte Grøvdal NRK at hun hadde slitt med å sove i timene etter medaljeløpet.

– Jeg tenker at jeg er en underdog der, men jeg har løpt bra på halvmaraton og vet at det er en god distanse for meg. Men da har jeg ikke hatt en 5000 meter i beina. Jeg tar det som en utfordring, sa Grøvdal lørdag.

MIDT I: Karoline Bjerkeli Grøvdal starter klokka og sikrer seg en god startposisjon. Foto: BILDBYRÅN

Men til tross for at 33-åringen hadde sverget til at hun ikke skulle dra på noe felt denne gangen, passerte hun fem kilometer helt i tet.

– Det synes jeg er et godt tegn på at hun føler seg bra, sa Jann Post.

Lagvenninner på gråten

Grøvdals personlige rekord på halvmaraton er 1.07,34 og ble satt i København i fjor, men tidligere i vår vant hun det prestisjetunge halvmaratonet i New York. Og mens flere kvinner raskt falt av tetgruppa, hang Grøvdal trygt med.

Til slutt var det også den norske kvinnen som hadde soleklart mest krefter igjen.

Hanne Mjøen Maridal ble nummer 48 med tiden 1.14,09, og hun fikk med seg gullkampen til lagvenninnen.

– Da jeg fikk høre hun løp for gull ble jeg nesten på gråten. Hun har alltid vært et forbilde, sier Maridal etter sesongbeste.

– Det er utrolig stort. Jeg er kjempestolt, så hun er en av de største idrettsutøverne vi har, sier Maria Sagnes Wågan, som selv fikk det tungt og havnet på 63.-plass.

Kryptisk Moen etter 12.-plass

Sondre Nordstad Moen jaktet sin første medalje i et internasjonalt mesterskap, og har vist god form tidligere denne sesongen. 33-åringen var bare to sekunder bak sin egen pers på 10 kilometer gate for to uker siden og var klar på at topp fem var EM-målet.

GODT PLASSERT: Sondre Nordstad Moen hang med i teten til halvmaratonløperne var rundt halvveis. Foto: BILDBYRÅN

Også Zerei Kbrom Mezngi, Weldu Negash Gebretsadik og Awet Kibrab stilte for Norge. Sistnevnte ble vraket til 5000 meter og hadde aldri løpt en halvmaraton før EM. I starten lå Kibrab likevel helt i tet av feltet.

Men det holdt ikke helt inn for noen av de norske herrene. Til slutt ble det en 12.-plass på Moen, mens Mzengi ble nummer 26.

– Jeg burde vært topp fem. Jeg må tenke meg om så jeg ikke finne på unnskyldninger. Det var ikke en topp dag, men jeg burde vært lenger frem. Jeg burde gjort ting annerledes i dag. Det var et par ting jeg ikke kan ta opp som er utenfor min kontroll, sier han til NRK.

– Hva var det som ikke stemte?

– Det kan jeg ikke svare på nå.

MÅLGANG: Sondre Nordstad Moen inne på Olympiastadion. Foto: BILDBYRÅN

Det var rundt 23 grader ved start 08.30 søndag morgen, men overskyet, og Moen mener det ikke var varmen som felte ham.

– Jeg fikk drikken jeg skulle ha og gjorde alt jeg skulle. Jeg sprang kanskje noen meter for langt. Plasseringsmessig havnet jeg der jeg skulle havne i dag, og det var langt opp. Jeg vet i hvert fall én ting jeg kan forbedre.

Kibrab valgte å bryte løpet, mens Gebretsadik ble nummer 44.