– Sølv er fantastisk i EM, men jeg skal innrømme jeg gjorde all jobben. Jeg ga alt og gjorde det på min måte. Hun hadde et kick på slutten som jeg ikke alle, sier Grøvdal til NRK om sølvet.

Karoline Bjerkeli Grøvdal var nære, men måtte se seg slått av hjemmefavoritten Nadia Battocletti på oppløpet.

Den norske friidrettsprofilen forteller at hun gikk hardt ut for å ta gullet, og at hun er skuffet over å ikke nå målet.

– Det kjennes jo litt surt, men samtidig er det veldig ... jeg gjorde mitt, jeg gjorde alt jeg kunne for å ta det gullet, og tida var bra. Jeg hadde ikke det kicket hun hadde på slutten, sier 33-åringen.

NESTEN: Karoline Bjerkeli Grøvdal ledet an så å si hele løpet, men måtte kikke skuffet ned i bakken da seieren glapp på oppløpet. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Tett frem til oppløpet

Den italienske konkurrenten lå på Grøvdal som en klegg. Det fikk hun merke mot oppløpet.

– Hun var borti piggskoa mine på siste runden der, så jeg kjente at hun lå tett, og venta litt sånn på at hun bare skulle gå ut. Og litt overraska over at hun ikke gjorde det før på oppløpssida, egentlig, forteller friidrettsprofilen.

Hun får en beklagelse fra Battocletti selv.

– Jeg så bare på Karoline. Jeg beklager veldig hvis jeg kom borti henne, sier hun til NRK.

Italieneren sa at hun innså før siste runde at hun kunne ta EM-gull.

– Hun er en fantastisk utøver og har en veldig sterk fysikk. Men jeg så jeg kunne ta henne på den siste runden, sier Battocletti.

Gullvinneren mener hun hadde en fordel med å holde seg så lenge tett på Grøvdal.

Det offensive forsøket får ros av NRKs kommentatorduo.

– Hun var kynisk, men også smart – ikke minst god, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Måtte bite tennene sammen

Den norske friidrettsprofilen var en av de store favorittene på fredagens 5000 meter i Roma.

Grøvdal var ikke lenge bak i feltet, og etter én runde valgte hun å lede an feltet for å få opp farta.

– Nå er hun lei allerede, Karoline Bjerkeli Grøvdal. Hun holdt seg bak én runde og tenkte at den joggefesten kan hun ikke bli med på, sa Post.

OFFENSIV: Karoline Bjerkeli Grøvdal startet offensivt og ledet an. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Hun ledet faktisk an hele veien, men da oppløpet nærmet seg, kunne man se en Grøvdal som måtte bite tennene sammen og kjempe med nebb og klør.

På tampen var italienske Battocletti klart sterkest, og Grøvdal måtte gi tapt på oppløpet.

– Et fantastisk løp

Treneren til den norske profilen er likevel fornøyd med innsatsen og resultatet.

– Hun gjør et fantastisk løp og er modig. Hun gjør en fantastisk innsats, sier Grøvdals trener Knut Jæger Hansen til NRK.

Fredagens sølv er hennes beste resultat i EM-sammenheng.

Før EM i München i 2022 var hun også blant favorittene, men da stod ryggtrøbbel i veien for et godt resultat. Hun endte opp med å bryte underveis i løpet den gangen.

Grøvdal har fra før av tre EM-gull, men de er alle fra terrengløp.

Den norske 33-åringen har tidligere EM-bronse på 3000 meter hinder og 10.000 meter på bane.