Karlsson vant løpet hele 13,7 sekunder foran Johaug.

Den svenske superstjernen lå jevnt med det norske skiesset lenge, men dro voldsomt fra mot slutten av løpet.

– Dette er en ny milepæl for Frida Karlsson. Vi har aldri sett henne gjøre et distanserenn som dette, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn imponert.

– Det føles veldig bra. Jeg følte jeg hadde en sterk kropp og hadde god komtroll hele løpet. Jeg tenkte at «i dag tar jeg det», for jeg hadde hele tiden et gir til. Jeg hadde kontroll for første gang. Det er en ny følelse, sier Karlsson til NRK etter seieren.

Johaug: – Dette trigger meg

Johaug selv tar nederlaget med fatning.

– Jeg skal ikke skylde på noen ting. Jeg var bare ikke bedre. Dette trigger meg, det skal jeg love deg, sier hun til NRK etter løpet.

Hun roser sin svenske rival etter å ha på oppsiktsvekkende vis blitt slått med nesten 14 sekunder.

– Frida er i form, det er det ingen tvil om. Det så vi i går også, da hun kom til finalen i sprint. Jeg gjorde mitt beste i dag og jeg mangla nok det siste giret. Toppfarten har jeg ikke helt inne nå, og skal man vinne skirenn, da må man ha det, sier Johaug.

Frida Karlsson gikk i forrykende tempo i Ruka lørdag. Foto: HARALD STEINER / GEPA PICTURES

– Ingen stor laginnsats

Tyske Katharina Hennig imponerte også lørdag og tok tredjeplassen. 25-åringen var bare 1,5 sekunder bak Johaug i mål.

– Sensasjonelt. Endelig har Tyskland fått frem en ny storløper, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Foruten Johaug var det kun Heidi Weng som klarte å kapre en plass på topp ti av de norske kvinnene lørdag. Weng havnet på tiendeplass, 55,7 sekunder bak den svenske vinneren.

Av de øvrige norske havnet Lotta Udnes Weng på en 15.-plass, Ragnhild Haga på en 31. plass, Ingvild Flugstad Østberg på en 33. plass og Anne Svendsen på en 36.-plass.

– Ingen stor laginnsats, mener Torgeir Bjørn.

Heidi Weng slet med kuldegradene i Ruka. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Aldri opplevd at det er så kaldt

Ragnhild Haga mener kulda ble et problem for de norske kvinnene. Det ble rapportert ned mot minus 20 i deler av løypa.

– Det er vanskelig å si. Vi lo litt av det i skifteteltet. Therese er bra, og det er fint. Men dette viser at vi må takle alle forhold, og vi i var kanskje ikke så godt forberedt på kulda, sier Haga til NRK.

Også Heidi Weng slet med kula. Hun sier hun aldri har vært med på lignende.

– Det var veldig kaldt. Jeg hadde masse tøy, men jeg har aldri opplevd at det er så kaldt. l hvert fall følelsen jeg hadde. Jeg har gått renn i kaldere være enn dette, men å gå uten briller i denne kulda her anbefales ikke, sier hun NRK.

– Buksene holdt på å brenne opp

Frida Karlsson fikk medisinsk hjelp etter målgang på grunn av kalde fingre. Overfor NRK sier Karlsson dette om kulden:

– Under løpet kjente jeg ikke mer enn at jeg var litt stiv i hendene. Men det var merkbart da jeg kom i mål. Da satt jeg meg i stolen, og buksene holdt på å brenne opp fordi det var noe varme greier der, flirer den svenske vinneren.

Frida Karlsson slet med kalde fingre etter målgang. Foto: TOMI HÄNNINEN / BILDBYRÅN

Therese Johaug mener det verste med kula var øynene.

– Jeg slet med blunkinga da jeg skulle kjøre nedover. Det gikk greit, altså, jeg skal ikke skylde på noe.

– Var det for kaldt til å gå renn?

– Nei, det var det ikke. Det gikk greit, men det var kaldt, det skal jeg love deg. Men det er bare å bli vant til det i Beijing, sier Johaug.

I comebacket ble det altså til slutt en foreløpig 33-plass for Østberg, 1.52 bak Karlsson.

Det var første gang siden verdenscupstafetten i Lahti for 20 måneder siden at 31-åringen fra Gjøvik stilte til start på et skirenn.

Etter en rekke helseutfordringer var hun igjen klar for å gå løs på en ny sesong.

OL-øvelse

Kvinnenes 10-kilometer klassisk intervallstart er også OL-øvelse, dermed lå det ekstra i potten for kvinnene som stilte på startstreken. Lørdagens renn i Ruka er det første av bare to uttaksrenn, det andre kommer i høyden i Lenzerheide i forbindelse med Tour de Ski.

Flugstad Østberg skal bare gå tre renn før jul, ettersom hun skal matches forsiktig. I tillegg til lørdagens renn skal hun gå 15-kilometer fristil i Lillehammer og Davos de neste to ukene. Det er hennes mulighet til å slå seg inn på OL-laget.

Ingvild Flugstad Østberg var tilbake i sporet lørdag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Lørdagens resultat danner altså grunnlaget for jaktstarten som skal gås søndag.

