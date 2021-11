Norges skiskytterkvinner nådde ikke helt opp i verdenscupstarten i Östersund. Hele 18 bom ble det totalt, og ingen klarte seg uten tilleggsminutter.

– I dag er det fantastiske skyteforhold, enkel inngang. Over hundre gode skiskyttere på start og det er vilt mye bomming. Vi sto i skiftebua der alle sammen og rista på hodet, om vi var nordmenn, tyskere eller svenske, for i dag var det altfor mange bom på mange av oss, fastslår Ingrid Tandrevold til NRK etter en 20.-plass.

Regjerende verdensmester på normaldistansen, Markéta Davidová, viste seg tittelen verdig. Som den eneste, skjøt tsjekkeren fullt hus og gikk til slutt inn til en overlegen seier. 1.17 foran østerrikske Lisa Theresa Hauser, og 1.23 før tyske Denise Herrmann.

SEIERSKVINNE: Markéta Davidová var overlegen lørdag. Foto: BILDBYRÅN

Emilie Kalkenberg var best av de norske, og med bare én bom, ble hun nummer sju.

– Det visste jeg ikke at jeg var. Det var veldig artig å få til et bra løp selv. Jeg har jobba veldig mye med skytinga, og at det sitter i første løpet er veldig artig. Så håper jeg farten i sporet blir enda litt bedre utover, sier Kalkenberg.

Dårlig start - igjen

Fjorårets verdenscupvinner, Tiril Eckhoff, endte med fem bom, og en skuffende 30.-plass.

– Det var knallhardt og en litt dårlig start, men jeg tror det var litt bedre enn i fjor så jeg får ta med meg det, sier Eckhoff.

Forrige sesong startet hun med en 67.-plass, men hevet seg som kjent kraftig. Hun prøver å sette ord på hvorfor det ble fem bom i år:

– Jeg er litt spent og nervøs. Jeg tror jeg er klar for å skyte, men så er jeg ikke bestemt nok. Jeg må hjem og terpe litt, slår hun fast.

BOM: Tiril Eckhoff startet med en skuffende 30.-plass. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Også Norges skytetrener Patrick Oberegger påpeker at resultatene er et hakk opp fra sesongstarten i Kontiolahti for et år siden.

– Noen er sikkert veldig fornøyd, noen var okey, og noen er sikkert ikke på det nivået de har i dag. Men jeg har veldig stor tro på i morgen og de neste dagene. Noen få justeringer, så er vi klare, mener han.

– Jeg er ikke bekymra. Formern er okei, jeg vet hva jentene gjør på trening og har vist i hele oppkjøringa. Det er et moment i dag, men i morgen vil det bli en ny vurdering, fortsetter Oberegger.

– Katastrofe

Men de norske var ikke alene om å bomme. Sverige stilte med to favoritter i Öberg-søstrene, men totalt hadde de seks kvinnene på start hele 27 tilleggsminutter.

– Jeg tror både Sverige og Norge er sugne på revansj i morgen. Det er ikke bra, men det er bare første konkurranse, påpeker Hanna Öberg etter hele sju bom.

– Er det katastrofe?

– Ja, skytemessig i hvert fall, men jeg synes skigåinga var bra. Skytingen var katastrofe, svarer hun.

– Kommer for sent til alt

Heller ikke Marte Olsbu Røiseland fikk en drømmestart på sesongen. Hun er usikker på hvorfor det ikke stemte, men ville i hvert fall ikke skylde på det kalde været de norske kvinnene hadde forberedt seg på. Hun følte derimot ikke at hun fikk en optimal start på dagen.

– Jeg kommer litt for sent til alt i dag. Jeg var litt stressa faktisk, så jeg synes bare det er deilig å komme i gang med første løp og bli ferdig med det første stresset, forteller Røiseland etter det som ble en 10.-plass.

– Ofte er det vinden mellom øra som er vår verste vind, og den tror jeg flere følte på i dag, inkludert meg, legger hun til.

– Hvordan kjente du det?

– Det er uvant å gå rett og slett. Man har litt høye skuldre og klarer ikke være avslappa og gjennomføre som planlagt. Det er mest andre liggende jeg er skuffa over, men jeg håper det vil komme seg utover.

Tandrevold mener det uansett burde vært mulig å skyte bedre for de fleste på laget, og er småkritisk til egen innsats.

– Det var skikkelig dårlig, jeg er skuffa over det. Jeg føler jeg har satt meg i den situasjonen mange ganger nå og det har jeg trent såpass mye på og opplevd så mange ganger i konkurranse at det bør jeg takle. Spesielt i dag med så gode forhold og enkel inngang, sier hun tydelig misfornøyd.