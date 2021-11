Norsk langrennsnedtur da hjemmehåpet vant: – Vi er feid av banen

Riiber disket etter dresstabbe

Norges kombinertstjerne Jarl Magnus Riiber er diskvalifisert fra lørdagens kombinertkonkurranse i verdenscupen grunnet ureglementert hoppdress.

Han ble diskvalifisert i kvalifiseringen etter at de kom fram at det var en feil med hoppdressen. Også Kasper Moen Flatla ble diskvalifisert for en feil på dressen.

– Midjen var litt mindre enn det den skulle være. Dressen var litt for stor, sa Riiber til Viaplay.

– Det er kjipt og skal ikke skje, konstaterte han.

Dermed går lørdagens kombinertkonkurranse uten fredagens vinner. Han var overlegen sist sesong og vant verdenscupen, men nå får han altså ikke delta lørdag, melder NTB.

Han får en ny mulighet søndag.