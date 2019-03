Advarer Ødegaard mot «Real-felle»

– Han har det fint og spiller 90-minuttere, men han bør ta det neste steget nå. Han blir mer lagt merke til og er igjen på radaren til større klubber. Da bør han steppe opp. I Nederland er det så stor forskjell på bunnlagene og de beste lagene, sier Torp.

NRK-EKSPERT: Tidligere Brann- og Kongsvinger-spiller Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

Ødegaard er i ferd med å blomstre for fullt med storspill i Nederland. Vitesse-trener Leonid Slutskij ser det som nesten utenkelig å beholde nordmannen, og russeren uttalte onsdag til Voetbalzone at han er «100 prosent sikker på at Ødegaard er klar for et høyere nivå».

Samtidig lanserte treneren en retur til Real Madrid som et mulig alternativ.

Torp mener imidlertid at dét kan være en felle med tanke på utviklingen.

– Jeg synes det. Det er fint å lære og trene der, men ikke å være i en reell konkurransesituasjon, er litt dødt over tid. Det å trene der i sommer og så bli leid ut er fint, men ikke å komme tilbake og ikke spille kamper, sier Torp og utdyper:

– Det setter ham tilbake nå. Han er mer på gang nå enn tidligere. Han kommer til å ta nivået hvis han bare får muligheten til å spille fast på et høyere nivå.

– Spilletid viktigst

Ødegaard har allerede varslet at han vil ta en prat med Real Madrid når sesongen er ferdig. Zinédine Zidane, som ga Ødegaard debuten for B-laget Castilla tilbake i 2015, er som kjent tilbake ved roret.

Det er likevel antatt spilletid som blir det avgjørende med tanke på neste veivalg.

– Det kommer til å være det viktigste når vi skal ta en vurdering til sommeren – at det er viktig å spille og spille mye, sier Ødegaard.

20-åringen er enig med Torp i at det er stor forskjell på topp og bunn i Nederland. Når han får høre Torps vurdering av en Madrid-retur, svarer han:

– Jeg vil ikke si det er en felle, men at spilletid er viktig og at det er vanskelig i Madrid, er jeg helt enig i. Det vil det alltid være, så får vi se hva de tenker, og hva det blir.

Tviler på endringer

Landslagssjef Lars Lagerbäck er flere ganger blitt utfordret til å vurdere Ødegaards utvikling og fremtid under landslagssamlingen i Spania. Svensken tror Ødegaard er god nok for troppen til Real Madrid, men han er usikker på om han kan slåss om startplass.

TAKTIKER: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Lagerbäck har imidlertid ikke ønsket å gå inn på vurderingene av Ødegaards startsjanser mot Spania.

NRK-ekspert Torp mener den tøffe Spania-kampen er en fin anledning til å bruke 20-åringen.

– Jeg synes vi bør verdsette formspillere som leverer. Ødegaard har mangler defensivt, som Lagerbäck er opptatt av, men jeg mener han bør starte selv om jeg ikke tror han gjør det, sier Torp.

Selv er Ødegaard tvilende til at Lagerbäck vil gjøre store endringer.

– Jeg ønsker å bidra med mine ferdigheter med ball og selvfølgelig gjøre jobben defensivt, men vi har hatt et lag som har prestert veldig godt i 2018, og jeg tror ikke det blir så mye utskiftninger fra det. Uansett hvem som spiller tror jeg de kommer til å gi alt og gjøre en god jobb for Norge, så det er ikke noe som vi som er her stresser veldig med, sier Ødegaard.