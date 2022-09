Kapital skriver at den norske superspissen har tjent inn rundt 130 millioner kroner så langt for sin nye klubb. I tillegg kan han tjene drøyt 220 millioner kroner per år de neste fem årene, og det gjelder kun kontraktfestede inntekter fra Manchester City.

For i tillegg til en gigantisk lønnspose fra City, har han også store muligheter på sponsormarkedet. De estimerer at hans årlige inntekt med sponsorer i tillegg ligger på 370 millioner i året.

– Manchester City er en klubb som ikke har noen begrensninger økonomisk. Det eneste er gjennom Financial Fair Play, som de klarte å gå rundt. En annen ting er at han hadde en utkjøpsklausul (rundt 750 millioner kroner), så de fikk ham for under markedspris og dermed har de mer å gå på i lønn, sier Harry Arne Solberg, som er professor i sportsøkonomi ved NTNU.

EKSPERT: Harry Arne Solberg mener det er flere grunner til at Haaland få gigantisk inntekt.

Kapital skriver at medregnet lønn fra RB Salzburg og Dortmund har han opparbeidet seg en formue på rundt 130 millioner kroner. Det tar med blant annet sponsoravtalen med Nike, samt trekk for ting som skatt og forbruk.

Med en lønn på rundt 375.000 pund i uken, ifølge Fabrizio Romano, vil det tilsvare rundt 220 millioner kroner i året i fem år. Med det kommer også bonuser og sponsoravtaler.

Et grovt anslag fra Kapital som inneholder lønn fra klubber, sponoravtaler og bonser anslår at han er god for 1,1 milliarder og dermed er Norges første fotballmilliardær.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med pappa Alfie Haaland, men foreløpig uten hell.

Ingen norsk idrettsutøver har gjort det tidligere

Han sier videre at Haaland også har en fordel ved at konkurransen var betydelig, at han er angriper og dessuten scorer mange mål.

– Det er verdt å merke seg at han er fra lille Norge, og at han ikke får drahjelp som i store land som Kina. Men det ser ikke ut til at det har betydd så mye likevel. I tillegg er han ung og kommer til å holde på i mange år fremover, forklarer Solberg.

Kapital anslår at ingen norske har noensinne jobbet opp en så høy formue på så kort tid som Haaland.

– Det har noe med at han er fotballspiller og at det er nummer én idrett i verden. Om du søker opp de mest populære TV-sportene vil fotball være nummer én på alle lister. Det er klart at det er den viktigste biten, sier Solberg.

KAN GLISE: Erling Braut Haaland skal være god for rundt 1,1 milliarder kroner. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kan ta over for Messi og Ronaldo

Han påpeker også at nordmannen i tillegg er superspiss i verdens mest attraktive liga, Premier League. Der strømmer pengene inn og de andre storligaene er langt unna deres økonomi.

– Dersom du rykker ned fra Premier League, tjener du mer i TV-rettigheter enn alle andre klubber i Europa bortsett fra Real Madrid og Barcelona, poengterer han.

Med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo som de soleklart største og beste fotballspillerne i en årrekke, er det snart duket for nye superstjerner. Begge de to har trolig få år igjen av karrieren, og da vil man kanskje anta at spillere som Kylian Mbappé og Haaland kan ta over som de to stjernene i fotballen.

– Det kan hende. Haaland og Mbappé er i samme bås. Selv om det blir alltid usikkert om en spiller som har gjort det bra i Dortmund kommer på samme nivå i Premier League, men det har han gjort, sier Solberg.

Anslår inntekt på 5 milliarder

Det er i forbindelse med Kapitals avsløring av Norges 400 rikeste mennesker at City-spissen får spalteplass. Han når for øvrig akkurat ikke opp på lista, der laveste formue er på 1,2 milliarder.

Ifølge finansprofessor ved Norges Handelshøyskole Thore Johnsen, som uttaler seg til magasinet, er et konservativt estimat at han vil tjene rundt 5 milliarder i løpet av karrieren.

Haaland har fått en drømmestart på karrieren i City. 22-åringen har scoret elleve mål på syv Premier League-kamper. I tillegg har det blitt tre mål på to kamper i Mesterligaen. Det vil altså si at det har blitt 14 nettkjenninger for jærbuen.

– Jeg hadde ikke forventet å score 14 mål så langt, det skal jeg være ærlig å si. Men et lag som scoret 100 mål forrige sesong, at jeg skal komme inn der og score mål, det var jeg helt sikker på, sa Haaland på en pressekonferanse nylig.

Haaland er for tiden på landslagssamling, der Norge møter Slovenia lørdag og Serbia tirsdag i Nasjonsligaen.