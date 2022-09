Solbakken ut mot Haaland-kritikk: – Den er på kanten

– Jeg må si at det ikke er sånn at han skal skånes for slike spørsmål, eller at jeg mener at han ikke skal kunne svare på det, men jeg mener jo at en del av det som er i den retningen der er ute av proporsjoner, sier Solbakken på torsdagens pressekonferanse.

Erling Braut Haaland måtte svare på flere spørsmål, blant annet fra NRK, vedrørende valget om å spille for Manchester City. Klubben eies av kongefamilien i De forente arabiske emirater. Familien anklages for grove brudd på menneskerettigheter – og er beskyldt for drive sportsvasking og at kjøpet av Haaland til Manchester City var en del av sportsvaskings-agendaen.

Spørsmålene som ble rettet mot jærbuen på en pressekonferanse onsdag, får landslagssjefen til å reagere dagen derpå.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Blir litt «overkill»

Solbakken påpeker at det er berettiget å stille spørsmål om klubbvalget og emnet til Haaland, men legger til:

– Men det som ikke er berettiget er at det er en salgs «feeling» nå om at en Erling Haaland skal stå til ansvar for eller stilles til ansvar eller skal være førstedebattør eller være den som skal stå for hugg for et kjempestort politisk spørsmål som er så mye, mye større enn om det er noen unggutter eller erfarne, eller verdens beste trener som spiller for en klubb som er godkjent av et system. Eller er en del av et godkjent system, Premier League eller den internasjonale fotballen.

– For meg blir det litt «overkill», og det sier jeg med den største respekt for at dere skal få lov til å spørre om emnet, fordi det er et kjempestort næringsliv, det er myndigheter, det er et internasjonalt samfunn. Hvis du skal gå i sømmene for dette, så er det liksom ikke Erling som skal være utgangspunktet for å få satt de riktige linjene, fortsetter landslagssjefen.

SLÅR TILBAKE: Landslagssjef Ståle Solbakken mener deler av kritikken mot Erling Braut Haaland ikke er berettiget. Du trenger javascript for å se video. SLÅR TILBAKE: Landslagssjef Ståle Solbakken mener deler av kritikken mot Erling Braut Haaland ikke er berettiget.

Haaland ble blant annet spurt ut om sitt forhold til Manchester Citys eiere og beskyldningene klubben får for å drive med sportsvasking.

– Først og fremst – jeg har aldri møtt dem. Jeg kjenner dem ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer med der. Når du sier det på den måten, så kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, svarte Haaland på hva han tenker om eierne i klubben.

Dette spurte NRK Haaland om på gårsdagens pressekonferanse:

Erling Braut Haaland ble konfrontert med flere kritiske spørsmål om hans klubbvalg på landslagets pressekonferanse. Du trenger javascript for å se video. Erling Braut Haaland ble konfrontert med flere kritiske spørsmål om hans klubbvalg på landslagets pressekonferanse.

Reagerer på artikkel

Det er blant annet VG-artikkelen med tittelen: «Hevder han ble torturert I UAE: Retter kraftig kritikk mot Haaland», Solbakken reagerer på.

Saken tar for seg Matthew Hedges (35) som skal ha blitt torturert i et fengsel i De forente arabiske emirater i flere måneder. Han er kritisk til klubbvalget til Haaland.

– Hvis du tar den VG-artikkelen så er den for meg veldig søkt.

– Jeg syns den er på kanten. Du kan snu den på hodet. Er det virkelig Erling, er det virkelig han vedkommende skal være ekstremt skuffet over? Det syns jeg er å ta det veldig langt, fortsetter han.

NRK har vært i kontakt med VG-journalisten, Anders K. Christiansen, som står bak saken. Han svarer følgende på uttalelsene til Solbakken:

– Ståle Solbakken står som andre VG-lesere fritt til å mene hva han vil om både denne og andre saker. Diskusjonen om hvilket ansvar som skal legges på enkeltspillere for sportsvasking er interessant, og meningene er delte. Men når Erling Braut Haaland sår tvil om godt dokumenterte menneskerettighetsbrudd i UAE på en pressekonferanse, så er det relevant å høre fra en av dem – i dette tilfellet Matthew Hedges – som har følt dette på kroppen.

Foto: Jørn Andre Lien / NRK

– Syns han svarte bra

To av landslagskollegaene til Haaland sier dette om spørsmålene Manchester City-spissen måtte svare på under deler av onsdagens pressekonferanse:

– Det er vanskelig som fotballspiller å vite alt om de tingene. Jeg syns han svarte bra. Han skal først og fremst konsentrere seg om det som skjer på banen. Det er ikke så lett for han heller. Det er vanskelig å sitte her og svare på en perfekt måte, sier landslagsstopper Leo Skiri Østigård til NRK.

KOLLEGAER: Leo Skiri Østigård og Erling Braut Haaland I prat under landslagstrening. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Menneskerettigheter er ekstrem viktig. Det er mange temaer som er viktig. Jeg syns det er riktig at vi har fokus på det. Samtidig må vi forstå at det er vanskelig for spillere å mene noe om disse temaene. Det er store, kompliserte temaer som det er vanskelig å mene noe om for mange spillere. Man må være godt informert og være trygg på disse spillerne. Jeg forstår spillerne veldig godt, sier Morten Thorsby.