Kan stenge NM for utlendinger

I 2014 vant britiske Andrew Musgrave sprinten i NM på Lillehammer – dog uten å få tittelen norsk mester.

NM-deltakelse blir mer og mer populært for utenlandske utøvere. På Lygna denne uka stiller løpere fra Sveits, Japan, Østerrike, Danmark, Storbritannia, Canada og Russland til start. Hele ti russere er påmeldt.

Det er mulig fordi NM har status som såkalt FIS-renn. Da er det fri påmelding.

Men det skaper utfordringer, særlig i sprint der 30 løpere går videre fra prolog til kvartfinale. For det betyr at hvis ti utenlandske løpere er inne blant de 30, er det bare 20 løpere igjen som får kjempe om NM-gullet.

Sagt på en annen måte: 10 av de 30 beste norske løperne får ikke lov til å kjempe om medalje.

– Forstår problemstillingen

Flere NRK har snakket med på Lygna uttrykker skepsis. Nesten ingen vil si det rett ut.

Men Norges skiforbund tar signalene på alvor.

– Jeg forstår at problemstillingen kommer opp. Den blir mer og mer aktuell i takt med at flere utlendinger kommer. Så at man i forkant av sprinten denne uka tenker at det kan bli et problem, det forstår jeg, sier Asgeir Moberg som er arrangementsansvarlig for langrenn i Norges skiforbund.

Å endre reglene underveis i årets NM er vanskelig, selv om juryen er åpen for å diskutere mulige løsninger.

Moberg varsler imidlertid at det blir en grundig evaluering av erfaringene fra årets NM.

Vil vurdere begrensninger

– Helt klart. Vi ønsker jo at de beste nordmennene skal gå i det norske mesterskapet. Så hvis det finnes en åpning i reglementet for at vi kan beskytte et norsk mesterskap, og ha bare nordmenn i startlista om nødvendig, så vil vi undersøke muligheten, sier Moberg, og sender ballen videre til politisk behandling i langrennskomiteen:

– De skal i alle fall få innspill fra oss som jobber profesjonelt med skiidretten om at dette er noe man må se på.

Økt internasjonale deltakelse i nasjonale renn har vært en trend over tid. Delvis handler det om utenlandske løpere som bor og trener i Norge. Men stadig flere kommer også til Norge på samlinger og vil konkurrere.

– Jeg tror det kommer av at man har snø i Norge, og de får gode løpere å konkurrere mot, påpeker Moberg.

På Lygna kommer utlendingene også til å sette farge på mesterskapet. At Tour de Ski-vinner Sergej Ustjugov stiller til start fredag og lørdag, gjør definitivt NM en attraksjon rikere.