Kan gå mot historisk reform i norsk fotball – vurderer å innføre sluttspill

– Det er stor majoritet blant klubbene for å spille flere kamper i løpet av en sesong, og en stor majoritet for å spille flere kamper mot likeverdig motstander, sier Pål Arne «Paco» Johansen til NRK.

– To alternativer

Han ble engasjert som sportsjef i Norsk Toppfotball (NTF) da Erik Solér var sykmeldt og leder arbeidet med utredningen som kan endre norsk fotball totalt.

– Det er to alternativer som vil gi flere kamper mot likeverdig motstand. Det ene er å ha langt færre lag i serien, det tror jeg ikke er aktuelt i Norge, den andre er en sluttspill-variant der man møter hverandre én ekstra eller to ekstra ganger, sier Johansen.

NTF er interesseorganisasjonen til de 32 fotballklubbene som spiller i Eliteserien og OBOS-ligaen, og ifølge Paco er tilbakemeldingen tydelig:

Flertallet er positive til å nå gjøre noe med ligastrukturen.

– Det er en rekke sammenlignbare land som har innført sluttspill, som Danmark, Østerrike, Kypros og Kroatia, så vi ser på ulike modeller, sier Johansen.

I arbeidet med utredningen har en rekke personer tilknyttet toppklubbene vært involvert.

Om få uker, trolig på nyåret, skal styret i NTF legge frem sin innstilling.

Johansens inntrykk er at Norges Fotballforbund og forbundsstyret vil stille seg bak den innstillingen NTF kommer med.

Noe av grunnen til at de ser på ny seriestruktur nå, er at norsk toppfotball snart går inn i en ny periode med TV 2 som ny medieaktør. Kanalen overtar rettighetene fra 2023 til 2028.

– Må ha myk overgang

I ytterste konsekvens kan dette bli en sak allerede på fotballtinget våren 2022, men trolig er tidshorisonten noe lengre.

– Uansett når det kommer opp på fotballtinget er dette noe som må gjøres over tid. Både sportslige og økonomiske hensyn må bakes inn slik at det blir en myk overgang fra det eksisterende til eventuelt noe nytt, sier Johansen.

LEDER ARBEIDET: Pål Arne «Paco» Johansen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Hvordan vurderer du sannsynligheten for at et sluttspill blir realitet?

– Det er ikke opp til meg å avgjøre, min jobb er å holde i strategiprosessen, så må klubbene selv velge. Men det er bare én måte man kan kombinere å ha mange lag i serien og spille mange kamper mot likeverdig motstand, og det er sluttspill. Så får vi se om det er der vi ender til slutt, men det utredes nå, sier han.

– Kan gjøre det mer attraktivt

En endring i ligastrukturen vil føye seg inn i rekken av store omveltninger i norsk toppfotball på kort tid.

NFF gikk nylig inn for videoassistert dømming (VAR) i Eliteserien og Toppserien fra 2023-sesongen, noe som har skapt opphetet debatt i supportermiljøene.

Paco innrømmer at de har drøftet hvordan innføringen av et eventuelt sluttspill vil bli mottatt hos supporterne.

– Vi har tenkt mye på det. Det er jo en kommersiell side og et publikumsaspekt her også. Det er viktig å si at vi har hatt en viss publikumsnedgang det siste tiåret, og dette var også før koronaen kom. Dette kan gjøre produktet enda mer attraktivt slik at enda flere fans kommer til stadion, sier Johansen.

Pål Arne Johansen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Glimt-leder: – Ikke fremmed for det

Styreleder i Glimt, Inge Henning Andersen, sier til NRK at klubben foreløpig ikke har behandlet dette formelt, men at han personlig er positiv til en mulig endring av ligastrukturen.

– Det vil øke antallet kamper med likeverdig motstand. Vi er ikke fremmed for det, sier Andersen til NRK.

– Klubben er opptatt av utvikling, og Norsk Toppfotball ønsker at Norge skal klatre på rankingen. I den anledning søker man etter tiltak som skal utvikle klubbfotballen og landslaget i positiv retning. I den forbindelse er det naturlig at man også ser på hvordan seriespillet avvikles legger han til.

SKEPTISK: Morten Kokkim, styreleder i LSK. Foto: Audun Braastad

LSK skeptisk

Lillestrøms styreleder Morten Kokkim er derimot negativ til å innføre et sluttspill i norsk toppfotball.

Han understreker at dette ikke er styrebehandlet i klubben, men sier han kjenner sitt eget styre og tror han får støtte for det synspunktet.

– Jeg mener vi ikke bør innføre det, og ser ikke noen grunn til å endre måten det er på i dag. Det handler om tradisjonen, vi er vant til dette, og er glad i strukturen der vi møter to lag to ganger, sier Kokkim til NRK.

Han kjøper ikke argumentasjonen om at et sluttspill vil føre til flere kamper mot likeverdig motstand.

– Molde tapte 0-6 mot Godset og har tapt seks kamper allerede i år, det viser at det er en ganske jevn serie, sier han.

BEKREFTER DIALOG: Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fotballpresident Terje Svendsen bekrefter at det pågår en diskusjon i det sportslige miljøet og blant klubbene om tiden er moden for å gjør ting på struktursiden.

– Det er toppklubbene på herresiden som må ønske en endring, men vi ønsker en spissing og en enda høyere kvalitet, sier Svendsen til NRK.

– Et naturlig spørsmål

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt mener det er lite som tyder på at dette vil bli en sak allerede på det kommende fotballtinget, men bekrefter at dette er en dialog som pågår nå.

– Vi ser på seriesystemet vårt fordi kamparenaen er en viktig utviklingsarena for talentene våre. Da er antall kamper og antall lag i ligaene våre et naturlig spørsmål, sier han til NRK.

– Nå er det jo innført sluttspill i Toppserien allerede, men det er for tidlig å si at det blir det samme i Eliteserien. Men det vil være et helt naturlig tema å diskutere når vi går litt dypere inn i disse problemstillingene, legger han til.

Pål Arne «Paco» Johansen mener det viktigste er at man får belyst alle aspekter, både sportslig og økonomisk, før man tar et valg som vil snu opp-ned på norsk ligafotball slik vi kjenner den i dag.

– Jeg tror det tar i hvert fall et par år før det er mulig å endre dette, og så er det jo et spørsmål om dette er ønskelig, sier han.

– Hva mener dere er den beste løsningen?

– Den beste løsningen er en løsning der man får flere kamper, og flere kamper mot likeverdig motstander, som i tillegg tilpasser lengden på den norske sesongen ut fra når vi kan spille og hvor tett kampprogram vi kan ha. Det er ulike modeller når det gjelder kampantall også. Vi må også ta hensyn til at vi har europacup-lag som får mye større kampbelastning sammenlignet med andre lag. Alt må balanseres slik at lagene i begge ender av tabellen får en mest mulig optimal sesong, sier han.

Dette er ikke første gang det foreslås et sluttspill i norsk fotball. I 2014 engasjerte NTF det nederlandske konsulentselskapet Hypercube for å se på mulige endringer i seriestrukturen, og rapporten foreslo å ha færre lag i øverste divisjon, innføre sluttspill og flytte cupfinalen.

Les mer om Hypercube-forslaget her:

Den gangen ble forslaget møtt med massiv motstand og ble aldri fremmet for forbundstinget.

NFF tok opp tråden året etter, men i 2016 kom de nok en gang frem til at et forslag om å kutte antall lag og innføre sluttspill ikke ville fått støtte på forbundstinget.

Nå går det mot et nytt forsøk, men denne gangen virker det altså å være mest realistisk at innstillingen blir å beholde antall lag, men innføre sluttspill.

Forbundstinget i NFF arrangeres 5. og 6. mars 2022 på Ullevaal stadion.