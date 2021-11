Bjørnebye uenig med Drillo: Mener norsk fotball bør endres

Bjørneby er en tung stemme innen fotballen og har bakgrunn som både utviklingssjef i Norges Fotballforbund og sportssjef i Rosenborg, for å nevne noe.

I dag er han sportssjef i den danske toppklubben Aarhus og har selv fått erfare hvordan den danske ligamodellen fungerer i praksis.

– Enda mer overbevist

Det er nettopp Danmark som trekkes frem som en mulig inspirasjonskilde når NTF ser på muligheten for å endre ligastrukturen i Norge, slik NRK nylig kunne avsløre.

– Det jeg mener, mente jeg klart og tydelig allerede før jeg flyttet til Danmark. Etter å ha opplevd hvordan sluttspill fungerer her, er jeg enda mer overbevist om at vi må ta beslutninger i norsk fotball om hvordan vi vil ha det med tanke på konkurransedyktighet, sier Bjørnebye til NRK..

Han er derfor tilhenger av tanken om å innføre sluttspill også i Norge.

Den tidligere landslagsbacken vil også redusere antall lag, selv om NTF mener dette er urealistisk i Norge nå.

– Om man vil være konkurransedyktig og henge med, så må man ta beslutninger med det i tankene. Da må man slutte med 16 lag og ha tøffere matching og flere tellende kamper. Du må ha større konkurranse, mener han.

Uenig med Drillo

Bjørnebye er dermed uenig med sin gamle sjef på landslaget. Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen (79) sa til NRK onsdag at utredningen om å endre seriestrukturen «er noe av det dummeste han har vært borti».

Bjørnebye mener tvert imot at den danske seriestrukturen er mer egnet for sportslig utvikling enn det norske.

– I Danmark er det 12 lag og sluttspill, og alle kampene har store konsekvenser. Stort sett alle kampene er tette, og det er liten forskjell på hvilke lag man møter, mener han.

– Kan det danske systemet fungere bra i Norge også?

– Jeg ser ingen begrensninger. Det er snakk om to kamper mer – det er det, sier Bjørnebye om hvordan en 12-lagsserie og sluttspill vil påvirke Norge.

– Ikke et tema

Her hjemme har det vært sterke reaksjoner i supportermiljøene. Så langt er det ingen supportergrupper som har gått ut og støttet et mulig sluttspill-system.

I Danmark er dagens system for lengst akseptert og godtatt.

– Det er ingen som snakker om det engang. Det er ikke et tema, sier Bjørnebye.

FORNØYD: Stig Inge Bjørnebye mener det danske systemet fungerer bra. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Slik fungerer det i Danmark

Så hvordan foregår egentlig det danske systemet, som Norge kanskje ender opp med å kopiere?

Den danske Superligaen har i dag bare 12 lag, og etter 22 runder der alle har møtt hverandre hjemme og borte, deles tabellen i to:

De seks beste danner da en såkalt mestergruppe og de seks dårligste spiller i nedrykksgruppa. Hvert lag beholder poeng og målforskjell fra det innledende spillet.

Både i mestergruppa og nedrykksgruppa møter alle lagene hverandre hjemme og borte én gang til, totalt ti ekstra kamper. Dermed er alle 12 lag i Superligaen sikret minst 32 kamper i året.

Vinneren etter mestergruppa blir seriemester og sikrer kvalikplass til Mesterligaen, mens laget som havner på andreplass også får en billett til mesterligakvaliken. Tredje- og fjerdeplassen får spille kvalik til henholdsvis Europaligaen og Serieligaen.

I nedrykksgruppa rykker de to dårligste lagene ned, mens vinneren av nedrykksgruppa får spille kvalik til Europaligaen.

På denne måten har alle lagene noe å spille for også her, selv om det eventuelt måtte være mange poeng ned til nedrykk.

ERFARING: Ståle Solbakken har lang fartstid fra en nasjon som praktiserer sluttspill i toppdivisjonen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Landslagssjef Ståle Solbakken vil ikke delta i den offentlige debatten om hva som er best ligastruktur her hjemme, til tross for at han innrømmer at han har meninger om det.

– Det må de norske klubbene selv ta stilling til. Hvis de vil ha min mening, så hører det ikke hjemme her nå (på pressekonferansen). Jeg skal fortelle det når den tid kommer. Det er forskjellige varianter av sluttspill, og det er stor erfaringsbase blant de forskjellige landene, sier Solbakken til NRK.

– Ikke politisk organ

Bjørnebye er klar over at en endring av den norske ligastrukturen vil ta tid. Han mener Norge kan lære av danskene når det gjelder besluttsomhet.

– Vi hadde heldagsseminar med toppfotballen i Danmark og DBU. Jeg har vært på mange slike samlinger i Norge, og jeg var spent før jeg dro på denne. Men danskene er mer fremoverlente, og de er sugne på å få tatt beslutninger. Jeg opplever at prosessene i Danmark er kortere for å oppnå best mulig utvikling. I Norge er det veldig demokratisk, der alt skal på høring og alt skal opp til forbundstinget.

– Hva tenker du om at flere supporterledere i Norge er kritisk til et mulig sluttspill?

– Supporterne er ikke et politisk organ i slike beslutninger, og jeg synes det høres merkelig ut. Supporterne vil ha sin egen kultur, og i andre sammenhenger vil de være uavhengig. Jeg vet ikke om andre nasjoner som sender slike ting ut til høring. Jeg aksepterer den demokratiske prosessen, og at det er mye meninger der. Min mening er at norsk fotball bør være mer fremoverlent. Vi må ha den så konkurransedyktig som mulig.

Delte meninger i Norge

Hjemme i Norge har nyheten om et mulig sluttspill-system blitt møtt med blandede reaksjoner. Mange supporterledere har allerede tatt sterk avstand til en endring, mens topptrenere som Kjetil Knutsen og Erling Moe er positive.

Molde-treneren mener skeptikerne vil bli positive når de skjønner mer om hva et sluttspill vil innebære.

– Dette er noe som ligger i ryggmargen hos folk, og som publikum ikke er så begeistret for, men for sluttproduktet som er fotballen tror jeg vi vil vinne dem over når de får leve litt mer med det, sier Moe.

Sluttspill er allerede innført på kvinnesiden og blir gjeldende fra 2022-sesongen. På nyåret kommer Norsk Toppfotball med sin innstilling om hva som bør skje på herresiden.