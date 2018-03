Kan bli utestengt på livstid etter sjakkjuks

Norges Sjakkforbund er i gang med å følge opp saken der sjakkspilleren Stein Bjørnsen er mistenkt for juks. Han er tidligere utestengt i to år, og onsdag før påske ble tatt med en ørepropp teipet på innsiden av hånden i et parti mot en niåring.

Bjørnsen sa til NRK at han ikke brukte proppen til å jukse, men ble suspendert med umiddelbar virkning. Norges Sjakkforbund skal sette ned et utvalg som blant annet skal hente inn dokumentasjon fra involverte parter og levere en innstilling til dom til sentralstyret i sjakkforbundet.

Kan ekskluderes

Dom i saken forventes i midten av mai. Ettersom Bjørnsen tidligere er utestengt i to år, kan han få en knallhard straff. I Norges Sjakkforbunds disiplinærreglement heter det at «ved senere gjentagelse kan ny karantene ilegges for maksimalt 5 – fem – år.».

I reglementet står det også at i graverende tilfeller kan sjakkforbundet vurdere suspensjon og eksklusjon. En spiller kan suspenderes i inntil tre år.

– Finnes han skyldig denne gang, kan det være sentralstyret vurderer lengre karantene eller full eksklusjon, som reglementet åpnet for, sier sjakkpresident Morten L. Madsen.

SJAKKPRESIDENT: Morten L. Madsen er president i Norges Sjakkforbund. Foto: Torstein Sørheim Bjørkås / NRK

Stein Bjørnsen har ikke besvart NRKs henvendelser, men har uttalt seg til lokalavisen Gjengangeren.

– Jeg har ikke tenkt til å forsvare meg, eller kjempe i denne saken på nytt. Det har jeg ikke krefter til. Jeg regner med å bli utestengt fra sjakksporten på livstid. Øreproppene er et lovbrudd, og jeg har gjort en feil. Når det er sagt, så er det en del ting jeg ønsker å komme med min versjon av, sier han til Gjengangeren.

– Som EPO i idretten

NRKs sjakkekspert Torstein Bae har tidligere uttalt at dette kun er toppen av isfjellet, og han tror flere jukser med å bruke computerprogrammer. Utviklingen har gjort at forbundet må ta grep.

– Vi har investert i utstyr som var klart til å benyttes under siste helgs NM for blinde. Det er beklagelig at vi må gå til slike skritt, men historien viser at det finnes utøvere innen sjakk, som i annen idrett, som er villig til å benytte ulovlige midler for å oppnå ære og berømmelse, sier Madsen.

Han sammenligner problemet med EPO i idretten, og innrømmer at teknologien løper fra dem.

– Den teknologiske utviklingen ligger foran sporten, slik EPO gjorde det i idretten. Det må ikke utvikle seg slik at vi kun kan ha elektroingeniører som dommere fremover. Fusk med digitale hjelpemidler har potensial til å ødelegge sporten og vi tar dette på største alvor, sier sjakkpresidenten til NRK.