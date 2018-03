Temaet juks i sjakk er igjen blitt aktuelt etter at sjakkspiller Stein Tholo Bjørnsen forrige uke ble midlertidig suspendert etter mistanke om juks under Hortensmesterskapet i sjakk. Bjørnsen nekter for å ha jukset, og Norge sjakkforbund har foreløpig ikke konkludert i saken.

NRKs sjakkommentator Torstein Bae tror det alltid har forekommet juks i sjakk, men at ny teknologi gir flere muligheter for å jukse seg til seier.

– Den mest typiske formen for juks er at man har fått innspill fra venner, bekjente eller trenere underveis i partiet. Det er også kjent at noen taper med vilje for at noen andre skal vinne, sier han.

Både Bae og generalsekretær i Norges Sjakkforbund, Geir Nesheim, mener at det skjer en utvikling fordi teknologien i økende grad tillater skjult bruk av hjelpemidler.

– Den nye teknologien gjør at vi har fått en fasit på sjakk i disse kolossalt sterke sjakkprogrammene. Hvis man har tilgang til dataens trekk under et parti på en eller annen måte, så får man en kolossal økning i spillerstyrken. Da kan selv spillere på lavt nivå hevde seg i norgeseliten, og vel så det, sier Bae.

MOTIVASJON: Torstein Bae ser for seg at penger er motivasjonen for juks på toppnivå, mens det på lavere nivå handler om fristelsen om å komme opp på et høyere nivå. Foto: NRK

– Toppen av isfjellet

Bae tror det forekommer juks på alle nivåer i sjakk, men at mange slipper unna.

– Juks med computer-programmer skjer nå i betydelig grad. Det er nok bare toppen av isfjellet som avdekkes.

Nesheim i sjakkforbundet ønsker ikke å opplyse nøyaktig hvor mange saker de har hatt om juks de siste årene, men sier at det har vært under ti saker til behandling i løpet av de siste to årene.

– Tror du da at det er mye som ikke avdekkes?

– Ja, jeg er stygt redd for det. Det er vanskelig å si, for det ligger i sakens natur at dem som for eksempel jukser med elektroniske hjelpemidler, holder det skjult. Vi har heller ikke noe statistikk på hvor mange av de tilfellene hvor det jukses som vi oppdager. Derfor er dette mørketall som vi ikke kjenner fullt ut, sier Nesheim.

Triste og sinte

Han legger til at forbundet følger nøye med, og jobber for å hindre juks på alle nivåer.

De trener sjakkdommerne i FIDEs (det internasjonale sjakkforbundet) regelverk, og bruker hjemmesiden sin og nyhetsbrev til å informere om reglene og advare mot juks.

– Vi følger først og fremst FIDEs regler for sjakk hvor det i egne avsnitt slås fast at det ikke er tillatt å bruke hjelpemidler, heller ikke elektroniske hjelpemidler, under spillet.

Bae påpeker at juksing må tas på alvor uansett nivå.

– Juks er demotiverende for hobbyspillere som føler at samme hvor mye de trener, så møter de kanskje en som går på do og finner på mobilen hva som er det neste trekket. Så enkelt er det egentlig. Juks må tas på største alvor, også på hobbynivå framover.