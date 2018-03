For to år siden ble Stein Tholo Bjørnsen utestengt for spill i alle sjakkturneringer i regi av Norges Sjakkforbund. Sjakkforbundet mente den gang at Bjørnsen ved hjelp av Bluetooth-øretelefoner hadde mottatt informasjon enten fra analyseprogram, eller med ekstern hjelp, under turneringer.

Under Hortensmesterskapet i sjakk denne uken satt Bjørnsen på nytt bak bordet, men nok en gang kom anklagene om juks.

ØREPROPP: Dette skal være øreproppen som Stein Bjørnsen gjemte i hånden under partiet mot Lykke-Merlot Helliesen. Foto: Robert Hansen / NRK

– Jeg merket meg at Bjørnsen hadde en underlig oppførsel med venstrehånden. Han holdt den mot øret og snakket lavt til hånden sin. Jeg ble overbevist om at han jukset, og fikk med meg en annen person til å observere. Da tok formannen affære og ba Bjørnsen vise hendene. Da ble en bluetooth-enhet med teip beslaglagt, forklarer Reidar Helliesen til NRK.

Han er faren til ni år gamle Lykke-Merlot Helliesen, som spilte mot Bjørnsen.

– Dette er en helt utrolig sak i sjakkens verden. Dette er det mest dramatiske og grelleste eksempel på juks i sjakkens historie i Norge. Her ble han rett og slett tatt med buksene nede. Bevisene er tindrende klare. Det å gjøre en liten pike til offer på denne måten er veldig galt, sier han.

LOVENDE SJAKKSPILLER: Det var i et parti mot Lykke-Merlot Helliesen at Stein Bjørnsen skal ha jukset. Her fra et sjakkparti i 2016 Foto: Igor Tratkowski / NRK

– En utrolig tabbe, men ikke juks

Til NRK legger Stein Bjørnsen seg helt flat, men hevder han ikke hadde øreproppen i hånden for å jukse.

– Jeg kjedet meg, og tok proppen opp fra boksen som brikkene pleier å ligge i. Jeg tok den opp og lekte med den inne i hånden, men den ble ikke brukt til å jukse, selv om det kan se sånn ut.

Det hevdes du snakket lavt inn i hånden. Stemmer det?

– Nei, det stemmer overhodet ikke. At jeg skal ha snakket inn i hånden, er bare tull, sier Bjørnsen.

Han er enig i at det ikke går an å forsvare at han hadde øreproppen i hånden. Bjørnsen sier også at selve telefonen lå hjemme, noe han sier vitner kan bekrefte.

Suspendert med umiddelbar virkning

I en pressemelding fredag skriver Norges Sjakkforbund at Bjørnsen er suspendert med umiddelbar virkning.

– Vi mottok en anklage fra en turneringsarrangør i Horten om at de hadde mistanke om brudd på FIDEs regler for sjakk ved bruk av tekniske hjelpemidler. Vi har sett på dokumentasjonen de har skaffet, og fant det nødvendig å midlertidig suspendere Bjørnsen frem til vi får behandlet saken ytterligere, sier Morten Madsen, presidenten i Norges Sjakkforbund.

SUSPENDERTE BJØRNSEN: President Morten Madsen i Norges Sjakkforbund sier til NRK at de har opprettet sak mot Stein Bjørnsen. Foto: Torstein Sørheim Bjørkås / NRK

Sjakkforbundet skal nå hente flere opplysninger i saken, og Madsen kan ikke si når en konklusjon vil finne sted.

– Vi setter nå ned et kompetent utvalg som skal jobbe med saken og innhente flere opplysninger, blant annet uttalelser fra Bjørnsen selv, sier han.

Oppkavet stemning i lokalet

Robert Hansen jobber for NRK og spiller sjakk for Horten sjakklubb. Han forteller om oppkavet stemning i publikum.

– Han hadde vunnet de tre første partiene, før kampen mot Lykke-Merlot. Faren hennes tar bilder og video av kampen, og oppdager at Bjørnsen har en bluetooth-enhet i hånden. Da beskylder han Bjørnsen for juks, og alle andre partier blir stoppet. Da ble en del tilskuere hissige, sier Hansen.

Bjørnsen har hele tiden nektet for juks, og han anket vedtaket i 2016. Anken ble avvist av ankeutvalget Reglementsutvalget (RU) i Norges Sjakkforbund.