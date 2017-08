Kaller RBK overgangsvinner: – Signeringer verdt hver eneste krone

I den snaue måneden overgangsvinduet i Norge har vært åpent i sommer, har det vært stor aktivitet hos de fleste klubbene i Eliteserien.

Ingen kan matche Viking med åtte spillere ut og åtte nye fjes inn samt Sogndal med sju nykommere og ti som har takket for seg, men Tom Nordlie er mest imponert over jobben som er gjort på Lerkendal.

– Det er ingen tvil om at det er Rosenborg som har gjort de beste kjøpene. Bak der kommer nok Molde, men de har ikke hentet like ferdig produkt. De andre klubbene har ikke de samme økonomiske musklene, sier NRK-ekspert Nordlie.

Dyre kjøp

Rosenborg har betalt til sammen nesten 30 millioner for å hente Sarpsborgs Anders Trondsen og Viking-profilen Samuel Adegbenro. Sistnevnte startet nedbetalingen direkte ved å bli matchvinner borte mot Ajax.

– Så fort Rosenborg er på banen, går prisen opp. Jeg tror de fort kan få igjen mye mer for begge to. Rosenborg er et helt annet utstillingsvindu, og da spesielt om de går til Europaligaen. Dette er signeringer verdt hver eneste krone. Og det er greit at pengene blir igjen i norsk fotball, sier Nordlie.

TETT PÅ: Tom Nordlie mener RBK har levert best av de norske klubbene i sommerens overgangsvindu. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Hvem er taperne i dette overgangsvinduet?

– De er kanskje ikke taperne, men jeg hadde nok forventet at det skulle være noe mer bevegelse i Brann og kanskje Strømsgodset. De har vært i fremgang i det siste, men burde hatt inn en stopper. Brann kunne trengt en målscorer.

Trender

Nordlie mener å se en klar trend hos de norske klubbene uten egen speider.

– De blir avhengige av prøvespill og diverse agenter. Lykkes de der, følger de sine spor. Sarpsborg har alltid kontroll på markedet og har erstattere klare når noen forsvinner. Odd henter «safe» løsninger som de vet passer inn. AaFK har lyktes med gode kontakter i det nederlandske miljøet. Stabæk henter «world wide», Sandefjord ser til Sør-Amerika og Viking til Storbritannia, sier Skeid-treneren.

– LSK følger sitt afrikanske spor med agent Atta Aneke. Afrikanerne har sett LSK er en vei videre, og er villige til å komme dit. De har også gjort et bra overgangsvindu der de fikk åtte millioner for Innocent og har hentet spennende nykommere.

TILBAKE: Mathias Normann ble nylig solgt til Brighton, men er allerede tilbake i Norge på lån i Molde. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Alle eliteserieovergangene i sommerens vindu:

Rosenborg

Inn: Jonathan Levi (Öster), Morten Konradsen (Bodø/Glimt), Samuel Adegbenro (Viking), Anders Trondsen (Sarpsborg)

Ut: John Hou Sæter (Stabæk), Erlend Dahl Reitan (Bodø/Glimt, lån), Mushaga Bakenga (Tromsø), Elba Rashani (Odd)

Sarpsborg

Inn: Rashad Muhammed (Florø), Nicolai Poulsen (Randers, lån), Erikson Spinola Lima (KFUM Oslo), Amin Askar (Sanliurfaspor)

Ut: Morten Sundli (Öster), Kachi (Strømmen, lån), Erton Fejzullahu (Kalmar), Olav Øby (Kristiansund, lån), Amani Mbedule (Notodden, lån), Anders Trondsen (Rosenborg)

Molde

Inn: Mathias Eriksen Ranmark (Oppsal), Vegard Forren (Brighton), Christopher Telo (Norrköping), Mathias Normann (Brighton, lån), Martin Ellingsen (Kongsvinger), Ibrahima Wadji (Vereinslos)

Ut: Neydson da Silva (Elverum, lån), Ole Martin Rindarøy (Sogndal, lån), Amidou Diop (KBK, lån til permanent), Etzaz Hussain (Odd, lån), Sander Svendsen (Hammarby), Thompson Ekpe (Arendal), Kristian Strande (Brattvåg, lån), Ola Husby (Levanger, lån)

Brann

Inn: Ludcinio Marengo (Ado den Haag),

Ut: Halldor Stenevik (Nest-Sotra, lån), Steffen Lie Skålevik (Start, lån)

Haugesund

Inn: Jakub Serafin (Lech Poznan, lån), Marko Cosic (Inter Zapresic), Aleksandar Kovacevic (Lechia Gdansk)

Ut: Bruno Soares (Hapoel Tel Aviv), Filip Kiss (Al-Ettifaq), Johnny Buduson (Fredrikstad, lån), Erik Huseklepp (Åsane, lån)

Stabæk

Inn: John Hou Sæter (Rosenborg), Edvard Race (Kongsvinger, tilbake etter lån), Ronald Hernandez (Zamora), John Alvbåge (IFK Göteborg, lån), Rubio Rubin (Silkeborg), Tao Hongliang (Shandong Luneng)

Ut: El-Hadji Ba (Sochaux), Gurpreet Singh Sandhu (Bengaluru FC), Alex Nimely (kontrakt terminert), Simen Lillevik (Kongsvinger, lån forlenget)

Vålerenga

Inn: Adam Larsen Kwarasey (Brøndby), Fitim Azemi (Maccabi Haifa)

Ut: Rasmus Lindkvist (AIK), Muhamed Keita (Lech Poznan, tilbake etter lån - så Red Bull New York), Mathusan Sandrakumar (Strømmen, lån), Magnus Retsius Grødem (Ull/Kisa, lån), Aslak Falch (IFK Norrköping)

Aalesund

Inn: Athanasios Papazoglou (Kortrijk, lån), Jan Lennart Urke (Hødd)

Ut: Lars Veldwijk (utlånskontrakt utgått), Pål Vestly Heigre (Strømsgodset), Tero Mäntylä (Inter Turku)

Lillestrøm

Inn: Charles Chinedu Ezeh (Gee-Lec), Marco Tagbajumi (Strømsgodset), Marko Maric (Hoffenheim, lån), Moses Ebiye (Akwa United)

Ut: Petter Mathias Olsen (Strømmen, lån), Michal Skoda (Zbrojovka Brno, tilbake etter lån), Tomas Malec (LASK, tilbake etter lån), Bonke Innocent (Malmö), Daniel Fernandes (kontrakt terminert), Bajram Ajeti (Gefle), Emil Ødegaard (Levanger, lån)

Odd

Inn: Elba Rashani (Rosenborg), Etzaz Hussain (Molde, lån)

Ut: Rafik Zekhnini (Fiorentina), Fredrik Oldrup Jensen (Zulte Waregem), Ardian Gashi (Ørn Horten)

Sandefjord

Inn: Crescendo van Berkel (Telstar), Varg Støvland (Fram, tilbake fra lån), Carlos Grossmüller (FC Danubio, lån), Facundo Rodriguez Calleriza (Penarol, lån)

Ut: Peter Kovacs (Arendal Fotball), Elliot Kebbie (kontrakt utgått), Markus Naglestad (HamKam), Kevin Jablinski (Raufoss, lån)

Sogndal

Inn: Markus Brændsrød (Strømmen), Edin Øy (Fana, tilbake etter lån), Reiss Greenidge (Ebbsfleet United), Ole Morten Rindarøy (Molde, lån), Joachim Soltvedt (Åsane), Mohamed Didé Fofana (Haifa FC), Stanisa Mandic (FK Cukaricki)

Ut: Fredrik Flo (Bryne, lån), Kristian Fardal Opseth (Bodø/Glimt, fra lån til permanent), Simen Brekkhus (Åsane, lån), Walid Atta (utlånskontrakt utgått), Henrik Furebotn (Fredrikstad, lån), Mathias Flo (Raufoss, lån), Kristinn Jónsson (Breidablik), Peter Aase (Florø, fra lån til permanent), Kristoffer Ryland (Florø, fra lån til permanent), Magnus Pedersen (Elverum, lån forlenget)

Strømsgodset

Inn: Pål Vestly Heigre (Aalesund)

Ut: Henrik Bredeli (Fredrikstad, lån), Radoslaw Janukiewicz (Pogon Szczecin, tilbake etter lån), Tommy Høiland (Viking), Sosha Makani (Mjøndalen, tilbake etter lån), Sondre Solholm Johansen (Mjøndalen, lån gjort permanent), Marco Tagbajumi (Lillestrøm), Christopher Lindquist (Florø, lån forlenget)

Kristiansund

Inn: Andreas Rødsand (Nest-Sotra, tilbake etter lån), Olav Øby (Sarpsborg, lån), Torgil Gjertsen (Ranheim), Amidou Diop (Molde, permanent). Magne Hoseth (Notodden)

Ut: Kamar Qaka (CSM Politehnica), Thompson Ekpe (Molde, tilbake etter lån, senere Arendal), Rocky Lekaj (Fredrikstad)

Tromsø

Inn: Lasse Nilsen (Tromsdalen, tilbake etter lån), Mushaga Bakenga (Rosenborg), Shamil Gasanov (Anzhi)

Ut: Patrick Kpozo (AIK, tilbake etter lån), Fredrik Michalsen (Fjölnir, lån)

Viking

Inn: Tommy Høiland (Strømsgodset), Sime Gregov (Koper), Tore André Sørås (Follo), Fredrik Torsteinbø (Hammarby), José Manuel Cruz Orozco (Racing Ferrol), Ross Jenkins (Pirin Blagoevgrad), Andreas Nordvik (Esbjerg), George Green (Burnley)

Ut: Patrick Pedersen (Valur), Robin Shroot (utlånskontrakt utgått), Kwesi Appiah (utlånskontrakt utgått), Michael Ledger (utlånskontrakt utgått), Karol Mets (NAC Breda), Stian Michalsen (Ljungskile, lån), Aniekpeno Udo (Ljungskile, lån), Samuel Adegbenro (Rosenborg)