Hektisk overgangssommer: – Avhengig av at de nye slår til

Siden overgangsvinduet åpnet 20. juli, har en rekke av klubbene på øverste nivå tatt solide grep i spillerstallen i håp om en bedre høst.

Rafik Zekhnini er en av profilene som er borte, men velkjente Vegard Forren, profilerte Carlos Grossmüller og Adam Larsen Kwarasey er alle spennende nykommere.

Jumboen Viking har sendt flest papirer inn til NFF i sommer, men Tom Nordlie er skeptisk til spillerlogistikken. NRK-eksperten har vurdert klubbenes vårsesong, overganger og hva som bør skje frem til vinduet stenger ved midnatt onsdag 16. august.

Rosenborg

Inn: Jonathan Levi (Öster), Morten Konradsen (Bodø/Glimt)

Ut: John Hou Sæter (Stabæk), Erlend Dahl Reitan (Bodø/Glimt, lån)

Våren: – De har vært gode defensivt med tanke på innslupne mål, men sliter likevel i høyt press. RBK sliter med samhandlingen offensivt og gjør mye for å få Bendtner i form ved å plassere Vilhjalmsson, den beste spissen etter min mening, som indreløper, og den beste indreløperen, Midtsjø, som kant. Da leter de litt i blinde etter den kjente Rosenborg-rytmen. Men jeg tror likevel de vinner serien.

Overgangssommeren: – Det som er spennende her er om de selger Midtsjø til AZ og eventuelt også Konradsen om det har dukket opp interesse rundt ham. Skjer det, må de erstattes. Det er vel også derfor de er på Anders Trondsen. De må først og fremst erstatte det de mister, mne manglen ligger i Selnæs-rollen.

Sarpsborg

Inn:

Ut: Morten Sundli (Öster), Kachi (Strømmen, lån), Erton Fejzullahu (Kalmar), Olav Øby (Kristiansund, lån), Amani Mbedule (Notodden, lån)

Våren: – Meget god sesong hittil. Geir Bakke har hentet inn spillere som tåler å trene mer etter at han «satte» laget i 4-4-2 med lavt press defensivt i fjor. I år ser vi S08 i høyt, aggressivt press over hele banen, og dette fungerer ofte veldig bra. I tillegg er de gode i angrep mot etablert forsvar og på dødball. Forbedringspotensialet ligger i kontringsspillet.

Overgangssommeren: – Hvis de selger Trondsen og Diatta, noe de gjør om de får pengene de skal ha, bør de handle. Men kjenner jeg Thomas Berntsen rett har han erstattere klare eller eventuelt i kikkerten. Kanskje de skal vurdere en konkurrent til Mortensen på topp for å kunne ta opp kampen med RBK og en spiller med fart som kan bedre kontringsstyrken. Bør ta medalje.

TIL SVERIGE: Tidligere Mjøndalen- og Sarpsborg-stopper Morten Sundli. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Molde

Inn: Mathias Eriksen Ranmark (Oppsal), Vegard Forren (Brighton), Christopher Telo (Norrköping)

Ut: Neydson da Silva (Elverum, lån), Ole Martin Rindarøy (Sogndal, lån), Amidou Diop (KBK, lån til permanent)

Våren: – Jeg var skeptisk til samhandlingen i Molde før sesongen med mange nye og unge spillere. Det kladdet også i starten, men har sett atskillig bedre ut etter formasjonsendringen til 3-4-3/3-5-2. Har ligaens beste spiss i Sigurdarson, som er livsfarlig sammen med Brustad. Sarr ruver i tillegg både som midtbane- og forsvarsspiller. Bør være en klar medaljekandidat selv om jeg tippet dem på 7. plass før formasjonsendringen.

Overgangssommeren: – De har forholdsvis bred stall allerede, og den virker harmonisk i 3-4-3 og 3-5-2. Solskjær satser på unge spillere, men skal de blande seg inn helt der oppe må de kanskje ha inn noe rutine ved siden av. Jeg leste han hadde hatt en alvorsprat med Forren, og det var trengs vel. Det blir viktig for ham å bestemme seg i hodet sitt og konsentrere seg om å komme i best mulig form.

Brann:

Inn:

Ut: Halldor Stenevik (Nest-Sotra, lån)

Våren: – Overbeviste defensivt i fjor med god organisering lavt i 4-5-1, var gode på kontringer og vant mange kamper med ett mål. Jeg var skeptisk før sesongen da Lars Arne Nilsen uttalte at de skulle løfte angrepsspillet betraktelig. Jeg trodde da at antall baklengsmål ville øke. De har derimot imponert offensivt og er per nå liganes mestscorende lag selv om toppscoreren er Orlov med fire mål.

Overgangssommeren: – Laget scorer mye, de minner meg om Start i 2005, men det gjør ikke noe om de får inn en spiss som scorer flere mål. Men de bør først og fremst resignere de som er på vei ut fremfor å jakte nye fjes i sommer. Hvis Leciejewski forsvinner bør de få inn en med samme toppnivå om en som er mer stabil enn Horwath.

Haugesund

Inn: Jakub Serafin (Lech Poznan, lån), Marko Cosic (Inter Zapresic)

Ut: Bruno Soares (Hapoel Tel Aviv), Filip Kiss (Al-Ettifaq), Johnny Buduson (Fredrikstad, lån), Erik Huseklepp (Åsane, lån)

Våren: – Varierer veldig i prestasjoner og resultat. Har også variert mye i formasjon, spilt 4-4-2, 4-4-1-1 og 4-3-3. Fungerer best i 4-4-2 og 4-4-1-1. Har tradisjon for å skape mange gode spisser, og det var store forventninger til Fredrik Gytkjær som har slitt med skader og måltørke. Skal Haugesund være topp fire-lag må de få fart på spissene. I en jevn liga er de en outsider til topp fire.

Overgangssommeren: – De måtte ha inn en midtbanespiller som passer sammen med Leite da Kiss forsvant. Serafin kan være den mannen. Cosic sørger for nødvendig konkurranse på stopperplass der Skjerven og Pallesen Knudsen har spilt mye. Jeg vet ikke hvor stor pengepungen er der, men kanskje en kantspiller også kunne vært noe.

STABÆK-KLAR: John Hou Sæter i aksjon mot Vikingur som RBK-spiller. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Stabæk

Inn: John Hou Sæter (Rosenborg), Edvard Race (Kongsvinger, tilbake etter lån), Simen Lillevik (Kongsvinger, tilbake etter lån)

Ut: El-Hadji Ba (Sochaux)

Våren: – En av usikkerhetsmomentene før sesongen. Har variert fra veldig gode prestasjoner til veldig svake. Er nå nærmere medalje enn nedrykk som mange spådde - inkludert meg selv. Tabellen er uhyre jevn, og skal de være med på øvre halvdel utover høsten må bunnivået deres heves betraktelig. Toppnivået er mer enn godt nok til å ende blant de åtte beste.

Overgangssommeren: – De trenger vel å få inn noen spillere som kan fortsterke elleveren slik at noen av dem som spiller fast i dag kan forsterke benken. Nå er det veldig mye ungt og urutinert der. De som er nummer 9-10-11 bør kanskje være nummer 12-13-14.

Vålerenga

Inn: Adam Larsen Kwarasey (Brøndby)

Ut: Rasmus Lindkvist (AIK), Muhamed Keita (Lech Poznan, tilbake etter lån), Mathusan Sandrakumar (Strømmen, lån)

Våren: – Så fantastiske ut på senvinteren med stor aggressivitet i press og mer gjennombruddshissig stil enn tidligere. De fremsto likevel døde og kraftløse ut i begynnelsen av sesongen, men jeg ser stor fremgang de siste seks-sju kampene. Dominerer ofte kampene med stor ballbesittelse, men antall målsjanser og effektivitet står ikke i stil. Stor utskiftning i støtteapparat og spillerstall gjør at de varierer i for stor grad til å være helt i toppen, men er i likhet med Haugesund en outsider til topp fire.

Overgangssommeren: – De har nok av unggutter, men det spørs om de ikke har for mange spillere på samme nivå. Og like spillertyper. Jeg føler de trenger en spiller med gjennombruddskraft og tempo. De kan også kvitte seg med noen for å spisse troppen litt. Og de må selvsagt erstatte Zahid om han blir borte.

FLYTTER: Lars Veldwijk spiller ikke for Aalesund denne høsten. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Aalesund

Inn: Athanasios Papazoglou (Kortrijk, lån)

Ut: Lars Veldwijk (utlånskontrakt utgått)

Våren: – En av sesongens mest positive overraskelser. Var spådd i nedrykksstriden, og kan fortsatt havne der. Jeg er spent på om de greier å erstatte Lars Veldwijk fullt ut i sommerens overgangsvindu. Hvis ikke de finner en erstatter for ham, er laget svært avhengig av at «Mos» fortsetter å levere jevnt og trutt med scoringer. Et annet spenningsmoment er kaptein Bjørn Helge Riises skadesituasjon.

Overgangssommeren: – Selv om de har overrasket positivt er det alltid greit med litt dynamikk i en stall, og ikke tro alt går av seg selv. Om Papazoglou kan erstatte Veldwijk gjenstår å se. De må også se på skadesituasjonen til Riise, og gjøre noe der om det blir langvarig. Mister de et par spillere uten å erstatte dem kan det være nok til å vippe en sesong feil vei.

Lillestrøm

Inn: Charles Chinedu Ezeh (Gee-Lec), Marco Tagbajumi (Strømsgodset), Marko Maric (Hoffenheim, lån)

Ut: Petter Mathias Olsen (Strømmen, lån), Michal Skoda (Zbrojovka Brno, tilbake etter lån), Tomas Malec (LASK, tilbake etter lån), Bonke Innocent (Malmö), Daniel Fernandes (kontrakt terminert)

Våren: – Begynte sesongen uhyre svakt spillemessig, men skapte likevel mange målsjanser uten å få uttelling. Etter omrokkeringer på laget, og ved å bruke Erling Knudtzons hurtighet i bakrom, har motstanderne måttet ta hensyn til dette – noe som har skapt større rom for Lillestrøm til å variere angrepsspillet i større grad. Er godt trent, står kampene godt og har en egen evne til å få uttelling i sluttminuttene.

Overgangssommeren: – De har drevet en innsamlingsaksjon for å hente inn en spiss som Erlandsen også har ønsket seg. Det er også det de har hatt mest bruk for, så får vi se om Tagbajumi blir en større «hit» i LSK enn i Godset. De hadde også behov for en keeper der Maric har kommet på lån.

ITALIA-PROFF: Rafik Zekhnini bytter ut Skien med Firenze. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Odd

Inn:

Ut: Rafik Zekhnini (Fiorentina), Fredrik Oldrup Jensen (Zulte Waregem), Ardian Gashi (Ørn Horten)

Våren: – En av skuffelsene så langt. Ønsket i år å variere angrepsspillet i større grad og bli mer gjennombruddshissig i tillegg til hyppige innlegg mot Olivier Occean, men dette har de ikke lyktes med og står nå med kun 12 mål på 16 kamper. Odd er av lagene med mest ballbesittelse, men greier ikke å omsette dette i sjanser og mål. Laget savner en plan B når plan A ikke fungerer. Viser i Europa når motstanderen ikke er klar over Odds spill i like stor grad at de fortsatt er et godt lag.

Overgangssommeren: – Nå har de valgt å satse på Mladenovic da Diouf ikke har slått til, men Rashani tilbake fra RBK eller Shala fra Tsjekkia vil være smarte signeringer som passer inn i spillestilen. Nå har de også ressurser til å styrke troppen. De bør ha inn et par mann for å utlikne fraværene, og kanskje en spiss som kan konkurrere med Occean i større grad.

Sandefjord

Inn: Crescendo van Berkel (Telstar), Varg Støvland (Fram, tilbake fra lån), Carlos Grossmüller (FC Danubio, lån)

Ut: Peter Kovacs (Arendal Fotball), Elliot Kebbie (kontrakt utgått), Markus Naglestad (HamKam)

Våren: – Fikk mye kritikk sist de var i Eliteserien for en naiv tilnærming da de tok stor risiko med ball på egen halvdel i 3-5-2-formasjonen, ble straffet knallhardt for dette og slapp inn mange mål på slutten av kampene. Fortsetter i år med trebackslinje, men har lagt om formasjonen til 3-4-3 som blir 5-4-1 defensivt. Dette gjør det lettere for Sandefjord å variere presshøyden. Er et av lagene som slår flere langpasninger enn man får inntrykk av. Dette viser også at de har en mer kynisk tilnærming til Eliteserien i år - noe resultatene viser.

Overgangssommeren: – Jeg kjenner ikke stallen så godt med tanke på hva de trenger, men de bør ha inn en spiss som kan konkurrere med Kastrati siden Kovacs er borte.Jeg skjønte markedsbiten og interessen rundt Forlan, men siden det var snakk om så mye penger syns jeg det er like greit det ikke ble noe av. Jeg var i utgangspunktet skeptisk.

Sogndal

Inn: Markus Brændsrød (Strømmen), Magnus Pedersen (Elverum, tilbake etter lån), Edin Øy (Fana, tilbake etter lån), Reiss Greenidge (Ebbsfleet United), Ole Morten Rindarøy (Molde, lån), Joachim Soltvedt (Åsane)

Ut: Fredrik Flo (Bryne, lån), Kristian Fardal Opseth (Bodø/Glimt), Simen Brekkhus (Åsane, lån), Walid Atta (utlånskontrakt utgått), Henrik Furebotn (Fredrikstad, lån), Mathias Flo (Raufoss, lån)

Våren: – Ligger etter halvspilt sesong der de fleste forventet dem. Alltid tøffe kamper mot Sogndal på Fosshaugane, de er godt trent og godt organisert og til tider vanskelige å bryte ned. Spiller med stor entusiasme og duellkraft. Har også foretatt en formasjonsendring til tre/fem bak som virker å være like moderne som slengbusker var da jeg var ung. De forventer selv å ligge der de ligger, og jeg tror de vil takle bunnstriden bedre enn lag med større forventninger.

Overgangssommeren: – De har rekruttert fra Strømmen i flere sesonger nå og lyktes bra med det. Sogndal har de ressursene de har, men de er flinke til å utnytte dem. Under Bakke har det blitt mindre fysiske tårn og mer folk med fart og utholdenhet. Fra Sogndal handler det om å finne de rette spillerne i rett alder.

VIF-KLAR: Adam Larsen Kwarasey, her fra RBK-tiden, er tilbake i Oslo etter blant annet å ha vært innom Strømsgodset. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Strømsgodset

Inn:

Ut: Henrik Bredeli (Fredrikstad, lån), Radoslaw Janukiewicz (Pogon Szczecin, tilbake etter lån), Tommy Høiland (Viking), Sosha Makani (Mjøndalen, tilbake etter lån), Sondre Solholm Johansen (Mjøndalen, lån gjort permanent), Marco Tagbajumi (Lillestrøm), Christopher Lindquist (Florø, lån forlenget)

Våren: – Jeg tippet dem topp fire – noe som understreker at jeg bør slutte å tippe. En av seriens store skuffelser så langt sammen med Odd. Har mistet sentrale spillere og trenger sårt en stopper og en sentral midtbanespiller. Varierer veldig i samhandling offensivt og defensivt i den nye 4-4-2/4-4-1-1-formasjonen etter mange år med Fagermo- og Deila-fotball - eller Nordlie-fotball som man også kan kalle det. Forventer stigning utover høsten og er spent på tålmodigheten i Drammen og hvordan de takler motgangen.

Overgangssommeren: – Spørsmålet er om de skal beholde spillestilen, men de trenger uansett stil en stopper og en sentral midtbanespiller. For Godset går det mest på å å få dem som allerede er der til å funke i større grad. De har ok bredde i troppen som de har. En spiller som Tokstad, som de betalte fem millioner for, må de få mer ut av.

Kristiansund

Inn: Andreas Rødsand (Nest-Sotra, tilbake etter lån), Olav Øby (Sarpsborg, lån), Torgil Gjertsen (Ranheim), Amidou Diop (Molde, permanent)

Ut: Kamar Qaka (CSM Politehnica), Thompson Ekpe (Molde, tilbake etter lån, senere Arendal), Rocky Lekaj (Fredrikstad)

Våren: – Kan redde plassen mye på grunn av at de er vanskelig å slå på Kristiansund stadion der de ikke har tapt siden serieåpningen. Det er fotballfeber i Kristiansund med stort trøkk på lagets hjemmekamper. De må likevel ta flere poeng på bortebane for å beholde plassen i Eliteserien. Får ofte kritikk for spillestil, men skal ha ros for å utnytte de ressursene og det mannskapet de har til rådighet.

Overgangssommeren: – De har ikke mistet noen av betydning. Og det inkluderer Qaka som leverte mer verbalt enn i praksis. Jeg tror ikke det er så stort tap for lagmoralen at han er borte. Jeg er spent på om Olav Øby tar det siste steget nå etter å ha imponert i Strømmen eller om han blir en stallspiller.

Tromsø

Inn: Lasse Nilsen (Tromsdalen, tilbake etter lån)

Ut: Patrick Kpozo (AIK, tilbake etter lån), Fredrik Michalsen (Fjölnir, lån)

Våren: – De har opptrådt i seks forskjellige formasjoner på 16 seriekamper. Står med 1 seier på de siste 12 kampene, og det mot Rosenborg på Lerkendal. Da spilte de 4-3-3, og da syns jeg det er merkelig at de ikke gjør det samme mot lag som spiller i samme formasjon i andre kamper. Henter nå inn en finsk trener som sikkert er godt kvalifisert, men stusser over valget hvis målet først og fremst er å overleve. Han innrømmet selv da han ble presentert at han visste lite om Eliteserien, og kun kjente til Morten Gamst Pedersen av TIL-spillerne. Da blir jeg skeptisk til hva han vet om spill- og motspill i denne ligaen.

Overgangssommeren: – De må først og fremst bestemme seg hvordan de skal spille. Her må det være tydelighet, men de har fått inn en fagmann med god erfaring. Jeg syns de har et mannskap som er mer enn bra nok til å holde seg. Det er litt som med Godset at de må få mer ut av det der har foran å hente inn nye folk.

Viking

Inn: Tommy Høiland (Strømsgodset), Sime Gregov (Koper), Tore André Sørås (Follo), Fredrik Torsteinbø (Hammarby), José Manuel Cruz Orozco (Racing Ferrol), Ross Jenkins (Pirin Blagoevgrad)

Ut: Patrick Pedersen (Valur), Robin Shroot (utlånskontrakt utgått), Kwesi Appiah (utlånskontrakt utgått), Michael Ledger (utlånskontrakt utgått), Karol Mets (NAC Breda), Stian Michalsen (Ljungskile, lån), Aniekpeno Udo (Ljungskile, lån)

Våren: – Har ofte tapt poeng og kamper i sluttminuttene, og man kan skylde på uflaks, men når dette skjer gang på gang har det med både taktiske og mentale ferdigheter å gjøre. De har en bedre ellever enn de liker å innrømme selv og mange faktisk tror. Er ofte spillemessig på høyde med motstanderne, men evner ikke å vippe jevne kamper til sin fordel. To av tre seirer er kommet mot Odd, men 13 poeng på 17 kamper gjør utgangspunktet for høsten vanskelig med tanke på å redde plassen. I Stavanger klages det mye både internt og eksternt over små ressurser og tynn stall, men de bør endre fokus og i mindre grad bruke dette som årsaksforklaring.

Overgangssommeren: – De har ikke så verst ellever, men stallen har vært tynn. Jeg kan ikke se de har styrket seg betraktelig selv om flere av de nye er relativt ubeskrevne kort. De er avhengig av at de nye slår til. Høiland pleier å være god og bidra med energi i ny klubb, men har ikke vært rasende bra i det siste. Og de har ikke råd til å miste Adegbenro!