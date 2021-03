Sverige-sjef legger seg langflat: – Jeg er så utrolig lei meg

– Det var tydelig at de hadde dårlige ski i dag. Jeg er så utrolig lei meg for det. Det er bare å beklage. Vi har en idé om hva det er. Det er veldig tungt, en ordentlig drittdag. Vi har ansvaret for at det blir sånn. Jeg vet at løperne vet at vi gjør alt vi kan. Vi taper som et lag, sier Sveriges smøresjef Petter Myhlback til SVT.

Det var en mildt sagt oppsiktsvekkende utvikling på VM-stafetten for kvinner.

Sverige var på forhånd store favoritter, men den skulle raskt utvikle seg på verst tenkelig vis for naboene i øst.

SLET: Charlotte Kalla. Foto: Matthias Schrader / AP

Jonna Sundling måtte gi bort 12,5 sekunder allerede på den første etappen, men avstanden skulle bare vokse og vokse.

– Traff ikke på noe som helst

Først så det ut som Kalla bare åpnet rolig, men etter hvert ble det tydelig at hun ga fra seg meter og sekunder ufrivillig.

– Det var mye som ikke fungerte. Det føltes tungt. Jeg hadde et ønske om å gi Ebba (Andersson) noe helt annet, sier Kalla til NRK.

– Hva gikk galt?

– Vi traff ikke på noe som helst, sier Kalla, og viser til både ski og kropp.

Karlsson og Weng - dagens store kontrast Du trenger javascript for å se video.

Kalla slet nemlig med å holde følge med blant andre sveitsiske Nadine Fähndrich. Svensken forklarer at «ingenting» svarte.

På spørsmål om hvordan det var å gå uten optimalt utstyr, svarer Kalla:

– Man vet jo at det ikke er bare meg det påvirker. Jeg får kjøre for Sverige og så gjør jeg det på denne måten. Det er kjempe-, kjempetrist, sier Kalla.

– Hvordan var det å se avslutningen?

– Det er jo en tomhet. Man får blikket bort fra plasseringer, og håper at Ebba og Frida kan få ut noe, sier Kalla.

– Mareritt

Etappen ble et eneste langt slit for Kalla. Etter bare noen hundre meter var det tydelig at hun hadde store problemer.

– Noe er galt med Charlotte Kalla. Hun kan sende Sverige ut av medaljekampen, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Kalla måtte slippe enda flere meter.

– Det er åpenbart at de har dårlige ski. Det er den forklaringen jeg kan se. Skiene er ikke bra, kommenterte Torbjörn Nordvall i NRKs VM-studio.

Til slutt var Kalla hele ett minutt og 39 sekunder bak Heidi Weng, som vekslet først etter den 2. etappen.

RAMASKRIK: Slik så svenske nettsteder ut under dramatikken. Foto: Expressen/SVT / Skjermdump

– Det utviklet seg til et rent og skjært mareritt for Charlotte Kalla. Jeg har vanskelig med å forstå og forklare. Det var nesten sjokkerende, sa SVT-kommentator Jacob Hård om etappen.

Sverige ble til slutt nummer seks – hele to minutter bak gullvinner Norge.

Therese Johaug fikk med andre ord enn langt enklere oppgave enn ventet på sin 3. etappe.

– Det er jo klart at jeg føler med Sverige. Det er ikke artig å ha en sånn dag. Det er bare nok et bevis på at stafett er stafett. Selv om det er mange gode jenter på laget der som har prestert tidligere i mesterskapet, er det ikke gitt at de skal ha en toppdag i dag alle sammen. Jeg tror vi har fokusert på oss selv, og jobben vi skulle gjøre. Vi hadde alt å vinne i dag, og da vinner vi, sier Johaug.