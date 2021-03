Weng rørt til tårer av VM-debutanten: – Hun er mer voksen i hodet enn meg

– Jeg var litt nervøs for junioren, men hun hadde stålkontroll. Hun er mer voksen i hodet enn meg, sier en tårevåt Heidi Weng.

Selv er 29-åringen Weng blitt en av veteranene på det norske laget, og hun var synlig rørt over det hun nettopp hadde sett lagets yngstemann, Helene Marie Fossesholm (19), prestere.

Fossesholm tok nemlig ansvaret ingen ville ha: Ankerkvinne på VM-stafetten. Og det gjorde hun med en trygghet og ro som rett og slett fikk Weng til å gråte.

– Jeg synes det var så moro. Det er da man gråter, når man synes det er gøy, sier Weng.

Det norske stafettlaget med Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm feirer etter målgang. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

I flere uker før konkurransen har diskusjonen gått: Sverige var så soleklare favoritter som de kunne bli. Norge var degradert til i beste fall utfordrere, og de norske trenerne har hatt hodebry bare med å sette sammen stafettlaget.

Til slutt var det disse som fikk gå for Norge: Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.

Det endte i en ren maktdemonstrasjon, hvor verken Sverige eller noen andre egentlig var i nærheten av å true det norske laget.

Fossesholm gikk ut i ensom majestet på ankeretappen. Der holdt hun hodet kaldt, og til slutt gikk hun over målstreken til et suverent gull til Norge. Russland var halvminuttet bak.

Fossesholm tok det tunge ansvaret med å gå ankeretappen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg lover deg, jeg har sett for meg så mange scenarier, men at jeg skulle gå ut så langt foran Russland, det hadde jeg aldri trodd. Dette var utrolig deilig, sier en ekstatisk Helene Marie Fossesholm, som nettopp er blitt verdensmester i stafett for første gang.

Therese Johaug sier hun er ekstremt stolt av lagvenninnen.

– Hun var så rolig i dag? Mer rolig enn da hun skulle gå duathlon, sier hun.

Johaug har vunnet flere stafettgull, men dagens smakte ekstra godt.

– Jeg har ikke ord. Det er så indre og ekte idrettsglede. Vi hadde alt å vinne, for vi var ikke favoritter. Det var Sverige. Vi var det beste laget i dag, og vi gjorde vårt beste alle sammen. Vi har så mange å dele gullet med, sier Johaug.

Og den spennende duellen med Sverige? Den var i realiteten over allerede etter den første etappen.

Sveriges Johanna Sundling greide ikke å henge med på tempoet til Udnes Weng. Allerede ved første veksling var Norge foran Sverige med 12 sekunder.

Der vekslet hun med Charlotte Kalla, som frem til nå i VM har fremstått som svært formsterk. Veteranen skulle prøve å ordne opp for svenskene, men det endte i et realt mageplask.

Kalla bare tapte og tapte til Heidi Weng, i den grad at NRKs kommentatorer Jann Post og Torgeir Bjørn lurte på om noe var galt med den svenske skiveteranen.

– Se hvor mye Kalla slipper? Det er oppsiktsvekkende. Hva er det som skjer her, da? Kan det være ryggen som har slått seg helt vrang igjen? utbrøt Post.

Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Hos den svenske tv-kanalen SVT fortvilte ekspertene da de skjønte at gullsjansene var i ferd med å forsvinne allerede på den andre etappen.

– Dette utviklet seg til et rent og skjært mareritt for Charlotte Kalla. Jeg har vanskelig med å forstå og forklare. Det var nesten sjokkerende, sa langrennskommentatoren Jacob Hård.

– Det er mer enn sjokkerende. Jeg kan ikke forstå det, svarte langrennsekspert Anders Blomquist.

Dermed sto duellen plutselig mellom Norge og det russiske laget.

Therese Johaug satte ut i sitt duracelltempo på den tredje etappen, og sendte ankerkvinne-debutanten Fossesholm ut med et godt forsprang.

Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Der møtte Fossesholm den beste russiske konkurrenten, Natalja Neprjajeva, men heller ikke det ble noe hinder for Norge.

Sprintlandslagstrener Ola Vigen Hattestad sier han alltid følte seg trygg på at Fossesholm ville takle presset. Det eneste grepet han gjorde, var å prøve å unngå for mye taktikksnakk kvelden før stafetten. For noen dager siden spurte han Fossesholm om hun ville ha det store ansvaret.

– Selvfølgelig tenkte vi igjennom det. Vi snakket med henne. Ole Morten tok også en prat med faren, siden han kjenner henne aller, aller best. Men vi var ikke nervøse for det, nei. Det var vi ikke.

Tiril Udnes Weng forteller at det har vært mange diskusjoner om hvordan det norske laget burde settes opp, men hun er ikke i tvil om at de gikk med den beste ankerkvinnen.

– Jeg tror trenerne klødde seg i hodet lenge før de satte opp laget. Det var utrolig mange muligheter. Men det er noen heftige nedoverkjøringer her, og i mine øyne så er det ingen i verden som kjører bedre enn Helene ned der. Vi visste at er hun og noen andre likt på toppen, så kan hun faktisk kjøre fra dem. Når vi ikke har noen spurtsterke løpere, så må vi finne en annen måte å avgjøre det på, og det funket rimelig greit i dag, sier hun.

Noen av svenskene skal ha slitt med dårlige ski, men det er ikke hele forklaringen, ifølge Frida Karlsson.

– Det jeg har hørt er at skiene ikke satt på klassisk. Det må til for at vi skal sloss i toppen. Det er synd når det blir en slik bom. Vi får være revansjelystne til neste år, sier hun.