Jubler over nye testmetoder som skal avsløre fluorjuks – møter skepsis

Mens Det internasjonale Skiforbundet (FIS) før jul vedtok et forbud mot fluor i alle smøreprodukter fra neste sesong, avgjorde Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at de skulle vente.

Tre måneder senere har de snudd. Det etter at et arbeidsutvalg, sammen med FIS, nå tror de har funnet en god testmetode for å avsløre potensielle juksemakere. Et instrument med en sensor skal kunne avdekke om det nylig er smurt med fluor under konkurranseskiene.

PROTOTYP: Slik ser forskere og IBU for seg at en fluorskanner vil se ut.

– Vi ønsker at alt skal fungere når vi tar det i bruk, og regner med at regelverket vil bli vedtatt på styremøtet til våren. Vi er veldig optimistiske. Forskerne sier dette vil være nøyaktig, og om et par uker vet vi mer, forteller styremedlem i IBU, Max Cobb, til NRK.

Ønsker strenge straffer

I IBU er de allerede i full gang med planleggingen av hvordan de skal gjennomføre testene.

– Vi ser for oss at vi sjekker skiene før start, og beholder kontrollen over dem til starten går. Det vil bare ta et par sekunder, og med tre skannere så vil det ikke ta så lang tid, eller bli store forandringer for utøverne, forklarer Cobb.

OPTIMIST: Styremedlem i IBU, Max Cobb, sitter i arbeidsutvalget som jobber for å finne metoder å avsløre fluorbruk på. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Det diskuteres også hva slags straff utøverne eventuelt kan få for brudd på reglene.

– Teknisk komite må komme frem til regelverket, men jeg tror det vil være ganske strenge straffer. Det kan være utestengelse hvis man jukser, og vi har snakket om gule kort hvis man ikke passerer testen, og at man da kan hente nye ski. Men bare én gang, og så vil strengere straffer følge, sier Cobb.

Fordel at skiskyting også blir med

President i Norges Skiforbund, Erik Røste sitter sammen med Cobb i arbeidsutvalget.

Han tror i likhet med Cobb at de er nær en løsning med «fluor-skanneren», og er glad for at skiskytterforbundet blir med på forbudet.

– Vi har funnet retninga vi skal gå og er i ferd med å velge testmetode. Det er absolutt en klar fordel at skiskyting også vil innføre forbudet fra neste sesong, sier Røste.

Hverken FIS eller IBU vil tvinge utøverne til å bytte ski, selv om det vil være små partikler av fluor i selve skiene. Og at alle skipar tidligere er blitt smurt med fluor, mener de heller ikke vil være et problem med den nye skanneren.

– Rom for å lure systemet

Men Norges smøresjef er skeptisk til testmetoden, og frykter kaos.

SKEPTISK: Norges smøresjef, Tobias Dahl Fenre. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Det kan ikke bli sånn at den som er flinkest til å kamuflere hva man driver med skal vinne. Det er ikke kult for noen. Hvis vi kan bruke gamle ski, så er de fulle av fluor. Hvis det er nok å vaske skiene, så finnes det rom for å lure systemet. Det er ikke noen tvil om at det er mulig, mener Tobias Dahl Fenre.

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor det er vagt hva man kan gjøre og ikke gjøre. Det er en fryktelig vanskelig situasjon og det må brukes tid på hvordan det skal løses, legger han til.

Utøverne håper det er mulig å få igjennom et rettferdig fluorforbud på kort sikt.

– Hvis de mener de har kontroll på testmetodene så stoler jeg på det, og er absolutt positiv, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Det blir sikkert en liten periode med prøving og feiling tipper jeg før rutinene setter seg for fullt, men det tar vi, fastslår Johannes Thingnes Bø.