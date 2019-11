– FIS Council har i dag vedtatt et totalforbud mot fluorholdige smøreproduktet, og forbudet gjelder allerede fra sesongen 2020/21, sier skipresident Erik Røste, som også sitter i styret i det internasjonale Skiforbundet, FIS.

– Det er tre grunner til at vi har vedtatt dette. Det ene er helserisikoen ved bruk av produktene, det andre er at det reduserer kostnadene til skismurning og det tredje er miljøeffekten, sier han til NRK.

– Bruk av fluorholdig skismørning, som har vist seg å ha negative virkinger på helse og miljø, skal totalforbys i alle FIS-disipliner fra sesongen 2020/2021, skriver FIS på sin hjemmeside i referatet fra dagens styremøte.

Atle Skårdal i spesialistgruppa

Erik Røste sier at den største utfordringen nå blir å finne en effektiv testmetode.

– En spesialistgruppe under ledelse av Atle Skårdal (alpint) og Pierre Mignerey (langrenn), skal sammen med ski- og smørningsindustrien komme fram til regelverk og kontrollprosedyrer, heter det i meldingen fra det internasjonale skiforbundet.

Leder for langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, jubler over vedtaket.

– Et fantastisk vedtak. En stor dag for skisporten. Veldig bra. Det er Norge som har reist saken i FIS-styret gjennom skipresident i Norge Erik Røste. Dette tror jeg alle er svært fornøyde med, sier Ulvang til NRK.

FORBUD: Ikke fluorprodukter under skiene fra neste sesong

– Fra den erfaringen vi allerede har i Norge vet vi at det foreløpig er komplisert. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette, og jeg sitter i denne arbeidsgruppen, sier Røste.

Ulvang sier at man må få gode kontrollmetoder fordi disse stoffene er lett tilgjengelige. Han viser til dagens løp på Beitostølen.

– For å ta et eksempel på løpet i dag, som foregikk på null grader og fuktig snø, vil man neste sesong gå anslagsvis ett minutt saktere. Det vil man ikke se, men det er klart at sånne produkter er tilgjengelig, så må man kunne kontrollere det, sier Ulvang.

– Det finnes en metode i dag, men den må kvalitetssikres og prøves, og det har vi en vinter på oss. Dette har gått veldig fort fra styret i FIS ble oppmerksom på det. Skisporten skal være ren, den skal være miljøvennlig. Vi kan hverken utsette mennesker eller natur for disse påkjenningene som det innebærer ved bruk av disse stoffene, sier langrennssjefen.

Kontrollrutiner

Nå må Røste og FIS-styret finne ut hvordan man skal praktisere forbudet.

– Det dukker opp mange spørsmål, for eksempel hvordan man skal straffe ulovlig bruk av fluorprodukter. Det har vi foreløpig ikke svaret på. Det viktige nå er at vi får sendt ut dette tydelige signalet, slik at skimiljøet og industrien er forberedt.

– Det var Norge som tok opp denne saken i FIS, og vi er veldig glade for at vi nå har fått et forbud mot bruk av fluorprodukter i skisporten fra og med neste sesong, sier Røste.