Skiskytterne vedtok ikke fluorforbud

Styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok lørdag totalforbud mot fluorholdige smøreprodukter i alle grener. Et forbud som i all hovedsak ble tatt imot med jubel i langrennsmiljøet.

Fluor brukes for å forbedre gliden i langrennssporet, men forbudet blir begrunnet med smørernes helse og ikke minst hensynet til miljøet.

Eksterne eksperter

Skiskytterne velger imidlertid å ikke gjøre som FIS. Det ble klart under tirsdagens styremøte i IBU, der fluorforbudet ble diskutert.

I stedet danner IBU et arbeidsutvalg bestående av eksterne eksperter som skal se nærmere på problemstillingen.

– Det er for å få mer kunnskap om problemet og for å sikre at det er rettferdige forhold i skiskyting, heter det i en uttalelse fra IBU, som likevel understreker at de mener det er en risiko for både helse og miljø knyttet til fluorbruk.

Reagerte på forbudet

Spørsmålet om forbud har vært omdiskutert hos skiskytterne.

Smøresjef Tobias Dahl Fenre sa blant annet til NRK mandag at FIS hadde gått altfor fort frem i denne saken.

– Et forbud må komme på bakgrunn av dialog og langsiktig arbeid. Jeg reagerer på at man har satt en kort frist, at det skal tre i kraft allerede neste sesong.

– Det vi må gjøre nå, både FIS og IBU, er å diskutere hvordan dette skal fungere i praksis. Finne et regelverk. Ting er ikke på plass i dag, var rådet fra smøresjefen før IBUs styremøte denne uken.

