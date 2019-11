Torsdag fortalte Ingvild Flugstad Østberg om at hun hadde fått startnekt til sesongåpningen på Beitostølen og verdenscupåpningen i Ruka på grunn av at krav i helseattesten ikke var innfridd.

– Jeg må si jeg har følt meg veldig bra og trent bra. Jeg har vært i bra slag og form, så ikke nødvendigvis fått så mange signaler fra kroppen. Om det er bra eller dårlig, vet jeg ikke helt. Jeg har det bra bortsett fra at dette er dritkjedelig, sa Østberg på pressekonferansen.

Østberg ville ikke si hva det var som ikke var innfridd. Gråtkvalt fortalte hun at hun nå må komme seg på plussiden før hun kan konkurrere.

Hun får støtte av landslagsvenninne Therese Johaug.

– Jeg synes først og fremst at det er tøft av Ingvild å stille på en sånn pressekonferanse og fortelle det. Hun synes det er kjempekjedelig, trist og leit at hun ikke får gå skirenn. I tillegg skal hun fortelle det til hele pressekorpset, det er tøft og det kan være litt emosjonelt. Det har jeg erfart i mine situasjoner opp gjennom årene, sier Johaug.

TREKKER SEG: Ingvild Flugstad Østberg går ikke langrennsåpningen på Beitostølen. Du trenger javascript for å se video. TREKKER SEG: Ingvild Flugstad Østberg går ikke langrennsåpningen på Beitostølen.

– Gjør alt jeg kan for å støtte henne

Alle de norske utøverne må jevnlig gjennom en helsesjekk før konkurranser, og da fylles det ut en helseattest sammen med landslagslegen. Utøverne må blant annet svare på spørsmål om kosthold og tanker om slanking. De blir også målt og veid, i tillegg til at ting som hemoglobinnivået, blodtrykk og pulsen måles.

Landslagslege Øystein Andersen avviser at Østberg har spiseforstyrrelser og sier samtidig at hun ikke er syk.

STILLER IKKE: Ingvild Flugstad Østberg fikk trøst av lagvenninner og støtteapparat etter at hun fortalte at helseproblemer setter en stopper for sesongåpningen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har flere hundre langrennsløpere som går gjennom denne helseattesten hvert år og det er jo noe som skiforbundet har kjempet for lenge og gjør en god jobb på.Testen innbefatter både en klinisk undersøkelse hos lege, og en egen attest som blir fulgt opp. Hvert år er det noen som trenger korreksjon og det beviser at vi setter helse før prestasjon, sier Andersen.

Johaug og Østberg er gode venninner på landslaget. Johaug sier at hun har oppfattet det som om Østberg har vært seg selv hele tiden.

– Jeg gjør alt jeg kan for å backe henne nå, være en god lagvenninne og ikke minst en venninne. Jeg føler at vi har et åpent venninneforhold hvor vi kan snakke, flire og skrike om alt mulig i ulike situasjoner. Det er det som er så bra. Vi er der for hverandre i med- og motgang, sier Johaug.

Landslagslege Øystein Andersen om helseattest-ordningen Du trenger javascript for å se video.

– Hun kommer sterkere ut av det

De to har snakket om problemene. Johaug sier at hele laget er flinke til å snakke sammen om vanskelige ting.

– Jeg tror hun kommer sterkere ut av det. Vi har egentlig en veldig åpen kultur i laget på det., sier Johaug.

STØTTE: Ingvild Flugstad Østberg fikk støtte og klem av lagvenninnene etter pressekonferansen torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvem sitt ansvar er det at man ikke havner i disse situasjonene?

– Det er til syvende og sist en sjøl. Hvordan man prioriterer trening med sponsoroppdrag og å passe på seg selv. Jeg føler i hvert fall det selv. Det er bare jeg som kan si nei. Det er jeg selv som vet og kjenner når kroppen min trenger hvile og restitusjon. I tillegg til at man har et helseteam som man kan diskutere sånt med.

– Når så du at det begynte å gå i minus for Ingvild?

– Nei, jeg har egentlig ikke lagt sånn… Det går litt over tid. Vi har snakka om det i høst. Det er i hvert fall veldig kjedelig for henne å komme i denne situasjonen, og så vet jeg at hun kommer sterkere ut av det på andre siden, sier Johaug.

– Hva gjør du for Ingvild nå da?

– Nå skal jeg støtte henne så godt jeg kan, om det er å ligge på rommet i senga og se på telefonen uten å si en dritt, eller å spise en kilo brunost mens vi drikker ti kopper kaffe mens vi skravler, det er vi veldig gode på, sier Johaug.