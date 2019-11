Johaug advarer mot Karlsson-presset: – Vi må passe oss. Det kan faktisk ødelegge utøvere

Inn i en ny sesong og den første verdenscuphelgen med mini-tour i finske Ruka, handler alt om de to stjernene fra Norge og Sverige.

– Vi må passe oss

Duellene ligger an til å bli uhyre spennende. Johaugs merittliste taler for seg. Hun har fortsatt der hun slapp fra sist sesong. Det ble to overlegne seire på den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Karlsson har på sin side ikke vært noe dårligere. Tre medaljer under VM i Seefeld, er denne sesongen fulgt opp med to seire i den svenske åpningen i Gällivare.

Johaug tror hennes svenske rival kommer til å gå enormt fort til vinteren. Trolig ta mange pallplasser.

– Men det er greit for alle oss rundt at vi ikke forventer at hun skal være på pallen og vinne hvert verdenscuprenn hver helg. Vi må passe oss. Det kan faktisk ødelegge utøvere at de får for stort press på seg og tror at alle skal forvente at de lykkes.

PÅ PRESSETREFF: Sjur Røthe og Therese Johaug, her på vei inn til et siste møte med mediene før det braker løs på med konkurranser i Ruka fredag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Større krav?

Temaet «press i idretten» engasjerer den norske skistjernen voldsomt. For Johaug er ikke helt ferdig der. Bakteppet for engasjementet hennes handler om at NRK i forkant har intervjuet Brit Tajet-Foxell.

Hun er «stjernepsykologen» Johaug selv har brukt i snart ti år. En støttespiller som har betydd enormt mye for Johaug, for å få hodet hennes på rett kjøl når det trengs.

Bakgrunn: Når Johaug kjenner duften av parfymen, skjønner hun at det er alvor

Tajet-Foxell sier til NRK at den mentale belastningen i 2019 er totalt annerledes enn da Therese Johaug slo gjennom.

Psykologen mener kravene er langt større i dag til å være robust og «motstandsdyktig» som følge av økte forventninger fra media, trenere, ledere, sponsorer. Og synligheten som idrettsutøver gjør at det er umulig å gjemme seg bort som før.

NÆR JOHAUG-STØTTE: Brit Tajet-Foxell, her under en samling med langrennsjentene. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Hun påpeker riktignok at et press kan en person føle i så å si alle yrker. Men synligheten i idrettsutøvernes verden kan få den til å føles mer ekstrem.

– Som utøver i dag må man ha et bredere overlevelsesrepertoar, mener Tajet-Foxell.

– Vanvittig press

Det er Johaug helt enig i. For hun erindrer hvordan enkelte nesten ikke brydde seg da hun slet med å havne på pallen etter en marsdag i 2007. Det var da Johaug slo gjennom med bronse i Sapporo-VM.

Nå mener hun hele situasjonen er snudd på hodet. Hun liker det ikke spesielt godt og advarer mot trenden.

– Det er et vanvittig forventningspress. Som du legger på deg selv og andre legger på deg. Det er klart at når du heiser skuldrene oppi her før sesong har startet, fordi andre forventer at du skal ta pall- eller førsteplassen, så blir det mer en lettelse enn glede, sier Johaug.

SVENSK STJERNE: Frida Karlsson, her på plass i møte med mediene torsdag, dagen før verdenscupåpningen i finske Ruka. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Tok pause

Johannes Høsflot Klæbo har tidligere fortalt om presset han følte på inn mot OL i Pyeongchang i 2018.

Før denne sesongen er altså det mest ferske eksemplet Frida Karlsson. Det er ikke helt tilfeldig. 20-åringen gikk på en ordentlig smell som følge av VM-suksessen.

Hun måtte stå over samlinger, måtte nærmest skjermes. Hun hadde rett og slett fått nok av hva det innebar å være i rampelyset før sommeren.

Men i dag hevder Karlsson at det ikke er noe problem å håndtere stjernestatusen hun har opparbeidet seg. Konfrontert med Johaugs uttalelser, svarer hun «det er ingen bekymring».

– Kan du slå Johaug denne sesongen?

– Jeg setter ingen sperrer i hodet. Det er ikke noe jeg tenker mye på. Vi får se hvor langt alt tar meg, svarer svensken.