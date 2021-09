Johaug-støtte til drastisk svensk forslag: – Jeg får vel skylden for at jeg ødelegger sporten

Skistjernen var i strålende humør da hun og resten av elitelaget møtte norsk presse et steinkast unna utøverhotellet i Lavazè-passet i Nord-Italia.

Da hadde Johaug pustet og pest seg gjennom en passe tøff økt med fem runder i en 3,3 kilometer lang rulleskiløype på 1820 meter, litt mer enn høyden landslagsutøverne møter under OL i Beijing om rundt fem måneder.

De fleste, utøvere og ledere, var skjønt enige om at Johaug var sterkest av de som gikk onsdag morgen. Det var Johaug selv enig i: Alt er i rute i forkant av mesterskapet.

Men der stoppet også enigheten.

– Så får jeg skylden for at jeg ødelegger sporten

TØFF ØKT: For Therese Johaug, her i rulleskiløypene i Lavazè i Nord-Italia. Foto: Mikal Aaserud / NRK

I hvert fall da NRK reiste spørsmålet om konkurranseprogrammet skal likestilles slik svenske langrennsstjerner har tatt sterkt til orde for.

Frida Karlsson har kalt det krenkende at ikke herrer og damer skal gå like langt. Også når det gjelder den lengste distansen på 50 kilometer.

– Klart jeg sier «ja, takk» til det. Men jeg får vel skylden for at jeg ødelegger sporten for at det blir større differanser av dere (media) etterpå. Jeg vet ikke hva folk vil ha, jeg, sier Johaug og smiler.

Klokkeklar trener

Landslagstrener Ole Morten Iversen har allerede i NRK gitt klar beskjed om hvilket standpunkt Norge bør ta når debatten om likestilt program for herrer og damer skal diskuteres her til lands og internasjonalt de neste 7–8 månedene. Kanskje avgjøres det når Det internasjonale Skiforbundet (FIS) møtes neste vår.

Iversen ser ingen poeng i at hans utøvere skal gå like langt i verdenscup eller større mesterskap. Iversen talte de svenske stjernene midt imot. Det samme gjør stort sett samtlige på det norske elitelaget. Tidligere har han fått støtte av Anne Kjersti Kalvå.

«Stakkars Therese»

Tiril Udnes Weng mener det er likestilling at damer og herrer går ulike distanser. Hun sier damene er «svakere, treigere og har dårligere utholdenhet».

GOD DAG PÅ JOBBEN: Tiril Udnes Weng var i godt slag på onsdagens økt i rulleskiløypa i Lavazè i Italia.

– Da er det greit at vi går kortere. Jeg føler meg ikke forskjellsbehandlet. Tvert imot, sier hun, og svarer slik på spørsmål om hva hun tror hadde skjedd om damene gikk 50 kilometer:

– Det hadde blitt kjedelig å se på. I hvert fall femmil. Og stakkars Therese, hun må da gå tre timer alene. Jeg tror ikke det er veien for å skape mer interesse for langrenn, sier Tiril Udnes Weng.

– Det er ikke så gøy å gå hvis man er et kvarter bak

Lotta Udnes Weng er godt fornøyd slik programmet er nå og argumenterer nærmest likt som tvillingsøsteren.

– Hvis vi skal begynne å gå femmil så kan man jo tenke seg hvordan avstander det blir der. Therese vant med tre minutter i Oberstdorf, så da blir det vel ti da hvis det blir en femmil.

– Jeg kan jo spørre dere som seere, hvor gøy er det å se på? Det er ikke så gøy å gå heller hvis man er et kvarter bak.

– Tror du at det blir så ille?

– Jeg skjønner prinsippet deres med at det skal være helt likestilt og sånne ting. Men spør du meg så er det ikke likestilt hvis vi også skal gå fem mil. Jeg synes det blir feil også.

Vil endre spesielt én distanse

Johaug mener det finnes både fordeler og ulemper ved å endre distansene. Hun vil gjerne beholde 10 kilometeren. Men distansen 15 kilometer med skibytte skulle hun gjerne gjort lengre med fem kilometer.

I tillegg tar skidronningen til orde for å ha sprint i begge stilarter i mesterskap. Noe hun mener vil være mest rettferdig for alle sprintere. Når det gjelder om damer skal gå fem mil sier hun både ja og nei til det.

Hun svarer så «vet ikke» når hun blir spurt hva hun tror lagvenninnene svarer om temaet. Når NRK forteller at samtlige tror differansene blir store, trekker Johaug på smilebåndet igjen og gjentar sitt tidligere budskap.

– Ja, det er det jeg har fått høre hele vinteren. At jeg ødelegger sporten og «bla, bla bla». Det er litt morsomt hvis de presser gjennom lengre distanser da. Men jeg takker veldig ja til det, sier hun.

– Jeg gidder ikke bruke en kalori på det

NÆRMER SEG OL: For Heidi Weng, her under medietreffet i

Heidi Weng var den eneste som ikke hadde sterke meninger om fremtidens konkurranseprogram.

– Jeg synes det er greit med en tremil. Men om det blir lengre, så skal jeg gå det også.

– Hva tror du skjer med produktet om jentene går femmil?

– Jeg har ikke tenkt så langt. Den tid den sorg. Det her får folk finne ut av og så blir jeg med på det som skjer rett og slett. Jeg gidder ikke bruke en kalori på det. Men jeg synes det var mye morsommere da det var fem kilometer på programmet.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de har blitt borte. Tre og femkilometere som var ett sekund mellom utøverne, det er jo kjempegøy. Litt surt å være ti sekunder bak og du blir nummer 30, men sånn er det jo. De savner jeg mer. Men jeg tar det jeg får, sier Heidi Weng.