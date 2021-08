– Jeg som dametrener, ikke bare på elitelag, men i mange år, jeg er fryktelig uenig i at jentene skal gå femmil. Det gagner verken norsk eller internasjonal langrenn og heller ikke rekrutteringen. Det er jeg totalt uenig i, sier han til NRK.

«Krenkende»

Han hadde ikke mange landslagsløpere å følge opp under årets utgave av Toppidrettsveka. Kun Anne Kjersti Kalvå og Ane Appelkvist Stenseth deltok fra det norske elitelaget.

Derfor lot Iversen seg engasjere stort da NRK spurte om de pågående diskusjonene som omhandler fremtiden til rennprogrammet i langrenn.

Blant tingene som diskuteres er det som handler om likhet mellom kjønn. Det skjer etter at de største svenske profilene tok til orde for at damer og herrer skal gå like langt eller kort i OL, VM og verdenscup.

STERKE MENINGER: Frida Karlsson, her fra et renn en tidligere sesong. Foto: Annika Byrde / NTB

Frida Karlsson har kalt det «krenkende» at de går kortere enn herrene, meldte Expressen i mars. Hun fikk støtte av både Charlotte Kalla og Linn Svahn. Deres ønske var at temaet ble løftet opp på bordet til Det internasjonale Skiforbundet (FIS).

Ifølge landslagskoordinator i Norges Skiforbund, Ulf Morten Aune, kan saken bli tema på FIS-møte allerede til våren. Innen den tid skal Aune hente inn innspill fra flere hold og skal senere diskutere det på det såkalte høstmøtet der hele norsk langrenn er representert.

Ole Morten Iversen er naturligvis blant de spurte.

– Vant til at jeg sier ting hun ikke liker fra før

Landslagstreneren mener diskusjonene som nå kommer ikke er noe nytt og påpeker at de kommer med ujevne mellomrom.

– Og utøverne selv, de tenker på seg selv. Det skal de gjøre også. De svarer fra eget ståsted. Frida og Therese (Johaug) synes det er artig å gå 50 kilometer, men jeg som trener må prøve å se helhetlig på hva som gagner idretten. Jeg tror det blir dårlig TV, strekk i feltet og rekrutteringen til damelangrenn blir dårligere enn i dag.

På spørsmål om hva han tror Karlsson og Johaug tenker når de leser meningen hans, smiler Iversen godt:

– Therese er vant til at jeg sier ting hun ikke liker fra før, hun. Hun er innforstått med at jeg som trener må tenke utover det som gagner henne. Om det er tre eller fem mil, det går bra for Therese uansett.

– Differansene er store nok som de er

LANDSLAGSLØPER: Anne Kjersti Kalvå, her etter å ha gått 15 kilometer med skibytte på Knyken skisenter i Fannrem i Trøndelag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Landslagsløper Anne Kjersti Kalvå gikk bare én distanse under Toppidrettsveka. Den gikk til gjengjeld bra, og hun noterte seg for en femteplass, bare 3,6 sekunder bak vinner Elena Rise Johnsen.

Hun er imidlertid helt på linje med sin egen trener i spørsmålet om likhet mellom kjønnene.

– Jeg er imot, jeg også. Gutter er større og sterkere enn oss, det er større bredde der. Det blir like spennende og tøffe dueller hvis vi ikke gjør det, sier Kalvå og fortsetter:

– Det blir større differanser. Differansene er store nok som de er. Hvorfor vil man gjøre de større? Jeg mener det er en bra fordeling slik det er nå, sier Kalvå.

– Hva tenkte du da du leste svenskenes utspill?

– Alle må få ha sine meninger, men spør du Therese, Ebba (Andersson) og Frida (Karlsson) så vil de ha det lengst mulig, seigest mulig, og på lengst mulig tid. Så er det andre utøvere som ikke vil. Det handler om hva man er god på selv.

– Jentene klarer jo det

Ane Appelkvist Stenseth, her etter sprinten i Aure fredag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

En som kjenner Ole Morten Iversen godt er Ane Appelkvist Stenseth. Landslagssprinteren røk noe overraskende ut av semifinalen i sprinten i Aure fredag kveld. Lørdag deltok hun ikke.

Men også hun har hørt diskusjonene om at kjønn skal likestilles i konkurranseprogrammet og Stenseth er åpen for en endring.

– Det blir litt sånn for meg at det er mye like distanser i flere idretter. I friidrett springer jentene og guttene like langt. Og jentene klarer jo det, sier hun.

At treneren er imot et forslag om at damer og herrer skal gå like langt, har hun også fått med seg. Stenseth smiler godt når NRK ber henne kommentere Iversens utspill. Hun påpeker først at jentene kommer til å klare å gå like langt, men bruke lengre tid.

– Det er en diskusjon som er veldig aktuell å ta. Så man må se på det. Men at det kunne være en endring prosentøkning i normaldistanse og oppover på jentesiden, mot guttesiden, det kunne vært en idé, sier Stenseth.

– Femmil for herrer er en institusjon

KLAR TALE: Fra Ole Morten Iversen, her avbildet fra en samling tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

For Ole Morten Iversen er temaet åpenbart engasjerende. Han gjentar at han ikke skjønner diskusjonen. For eksempel at damer og herrer i det minste skal ha lik løpstid. Han forstår heller ikke om herrer og damer skulle «møtes på halvveien».

Det vil si at begge klasser går for eksempel et «maraton» på 42 kilometer som den lengste distansen, i stedet for 30 og 50 kilometer slik det er i dag. Et forslag som ikke er helt utenkelig at vil bli tema, sier landslagskoordinator Aune.

– Femmil for herrer er en institusjon. Hadde jeg vært herreløper- eller trener, så hadde jeg ikke gitt slipp på den femmila fordi det skal være et kompromiss at damer og herrer går like langt. Skal man gjøre noe med for eksempel rennprogrammet i verdenscupen, så ville jeg tenkt annerledes, sier Iversen.

GOD STEMNING: Mellom Ole Morten Iversen og Ulf Morten Aune fra Norges Skiforbund. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Går an å lage god TV-sending av en fem kilometer

Iversen mener det kunne vært flere 5-kilometerrenn i dameklassen, spesielt i tourer og minitourer.

Det hadde trolig ført til en annerledes topp ti-resultatliste og pallplasser, tror han. Damelandslagstreneren sier at leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, er positiv til dét, men hevder at de som lager TV ikke klarer å lage gode sendinger av det.

– Da blir det ikke noe, sukker Iversen.

– Det er en fallitterklæring. Det går an å lage god TV-sending av en 5-kilometer.

Iversen mener ingen idrett er mer likestilt enn langrenn.

– Det er likestilling for meg at de ikke går like langt. Jeg synes øvelsesprogrammet vi har i mesterskapet er bra. Det er mer sånn at tegn tyder på at det er for mange øvelser i langrenn og noen må bli borte. Hvis det skal komme en femmil til, så sier jeg bare «lykke til, det er et dårlig prosjekt», sier landslagstreneren.