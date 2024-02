Johaug opnar opp for landslagsjobb: – Det hjelper ikkje med brannsløkking

– Eg stussar kanskje over at ein ikkje bruker kompetansen frå utøvarar som har prestert før inn i laget.

Det seier Therese Johaug til NRK og påpeikar at tidlegare utøvarar, som framleis er tette på dei aktive, gjerne har ein annan innfallsvinkel enn trenarane.

– Kanskje spesielt på jentesida, med alle kroppslege utfordringar og alt som kan gå føre seg, fortset ho.

Førre veke påpeika Torbjörn Nordvall i ein kommentar i Nettavisen at Noreg burde engasjere både Marit Bjørgen og Therese Johaug som eit kriseteam for dei norske langrennskvinnene.

– Kriseteam er å ta vel hardt i. Det er mykje som har skjedd dei siste åra. I fjor gjorde dei det bra, og så er det ting som gjer at ein ikkje klarer å oppnå dei same resultata i år som i fjor, påpeikar Johaug, som no jobbar som langrennsekspert i NRK.

Men Bjørgen har allereie sagt at ho villig til å vurdere ei rolle om ho blei spurd av landslagsleiinga.

Problemet har ho aldri har blitt det.

Kritisk til landslagsleiinga

– Å ikkje kontakte Marit er tenestefeil og nonsjalant, utdjupa Nordvall vidare til NRK førre veke.

KRITISK: Kommentator Torbjörn Nordvall. Foto: NRK

Det er Johaug på mange måtar einig i:

– Eg stussar over at Marit ikkje er spurd. Ho er ein historisk olympiar og det er ein grunn til at ho er det. Det er fordi ho var ein rå skiløpar og har veldig mykje erfaring å kunne bidra med inn i laget, seier Johaug.

– Har du blitt spurd?

– Eg har ikkje fått ein førespurnad om å vere med og hjelpe. Sjur Ole (Svarstad) ringde meg i fjor før VM og lurte på korleis eg trena under eit høgdeopphald før ein meisterskap. Det er det einaste, sånn sett, fortel ho.

Landslagssjef ønsker dialog

Landslagskoordinator Ulf Morten Aune seier at utsegnene til Nordvall «får stå for rekninga hans», men påpeikar at både Bjørgen og Johaug bidrar inn mot langrennssporten.

Blant anna sat dei i utvalet som la fram rapporten om norsk kvinnelangrenn på haustmøtet til langrennskomiteen i haust.

– Fleire av utøvarane på laget har framleis relasjonar med dei. Som tidlegare kommunisert vil vi ta kontakt med dei i forkant av evalueringane våre. Desse startar umiddelbart etter at sesongen er over, seier Aune til NRK.

Han påpeikar også at Johaug ikkje har lukka døra heilt for comeback før VM i Trondheim om eitt år.

– Ho har heller ikkje avvist å komme tilbake som utøvar. Vi ønsker uansett å ha ein god dialog med Therese i tida framover, seier Aune.

LANDSLAGSKOORDINATOR: Ulf Morten Aune. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil bidra på landslaget

Men til liks med Bjørgen er Johaug villig til å rekke ut ei hand til kvinnelandslaget i langrenn, som er inne i ein sjeldan dårleg sesong.

– Eg har lyst til å vere med og bidra med kunnskapen min viss det er ønskeleg. Eg har vore i toppidretten i 15 år og har skaffa med mange erfaringar.

Johaug fortset:

– Ein ting er å starte i elitelaget, ein må kanskje starte under med rekrutteringa. Frå juniorlandslag og opp, påpeikar ho.

– Kva konkret kunne du bidratt med?

– Det må vere den erfaringa som toppidrettsutøvar. Det kan vere alt frå trening til teknikk, til korleis ein jobbar i eit team for å få ut potensialet i alle.

HAR GULLFORMEL: Therese Johaug med dei tre OL-gulla sine frå Beijing i 2022. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– I ei trenarrolle eller i ei anna rolle?

– Trenar er eit veldig stort ansvar. Skal ein gjere dette, må ein gjere det ordentleg. Det hjelper ikkje å komme på ei samling og halde eit foredrag, og så ikkje snakke noko meir med utøvarane. Eg trur det er småting her og der som kan plukkast opp gjennom ein sesong, og som kan rettleiast i rett retning.

Kvinnelandslagstrenar Stig Rune Kveen sa til NRK førre veke at dei «ikkje var framande for å invitere Marit (Bjørgen) på ei samling, slik at ho kan dele erfaringane sine.»

Johaug på si side meiner det er eit bidrag som har null verdi.

– Du ønsker deg ei rolle der du kan bidra med kontinuitet over tid?

– Ja, det kan hjelpe til at ein får til resultata ein ønsker på sikt. Det hjelper ikkje å gå inn med brannsløkking av og til. Dette må jobbast med heile tida, over fleire månader og år. Det har eg sjølv vore med på og gjort på landslaget frå 2009 til 2015-16, under Egil Kristiansen. Dei resultata alle jentene fekk år etter år etter år.

– Ingen tvil

Den beste norske kvinna i verdscupen samanlagt er Heidi Weng på 8. plass, men ho stod over verdscuphelga i sveitsiske Goms på grunn av sjukdom. Kristine Stavås Skistad, som er Noregs sterkaste kort på sprint, valde også å stå over i Sveits.

For resten av dei norske kvinnene enda sprintrennet i fiasko laurdag. Ingen tok seg vidare frå kvart- til semifinale. Dette har ikkje skjedd sidan februar 2022.

Dei 20 kilometrane på søndag blei også ein norsk nedtur. Ingen norske blei topp ti for første gong i eit distanserenn denne sesongen.

Nærast var Margrethe Bergane på 12. plass, tett etterfulgt av verdscupvinnaren i fjor Tiril Udnes Weng på 14. plass. Ho har stått over store delar sesongen på grunn av sjukdom, men viser likevel til ei stigande formkurve.

– Det er ingen tvil om at landslagsjentene har prestert langt under det vi forventar og det dei sjølv forventar, konkluderer Johaug.

Førre sesong kunne det norske kvinnelaget vise til ni individuelle verdscupsigrar og Tiril Udnes Weng verdscupen totalt.