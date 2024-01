I en nesten helsvensk finale, som ikke gikk for seg uten dramatikk, tok Linn Svahn sin fjerde sprintseier på rad i verdenscupen.

Men norske utøvere måtte man se langt etter. For i Kristine Stavås Skistads fravær ble det ingen nordmenn i kvinnenes semifinale eller finale.

Skistad, som står med fem pallplasser i sprint denne sesongen, sto over Goms-sprinten for å legge inn en god treningsperiode før resten av sesongen.

Det takker svenskene henne for:

– Jeg har ingen anelse om hvorfor hun valgte å stå over. Om man kan delta, så tenker jeg at man burde delta, men ja ja, det er jo hennes beslutning. Kanskje hun ble litt redd for løypene her, sier Johanna Hagström til NRK.

– Har hun gitt dere svenskene en gavepakke?

– Ja, det har hun jo, sier hun lattermildt.

– Akkurat nå fortjener vi kritikken

– Vi er rett og slett ikke gode nok for tiden, så ærlig må vi være, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Tiril Udnes Weng er enig i dommen.

– Akkurat nå fortjener vi kritikken. Det er for dårlig. Det er bare å være kritiske, men vi er mest kritisk til oss selv, konstaterer Udnes Weng etter den kollektive fiaskoen.

Mathilde Myhrvold, Julie Myhre, Maria Hartz Melling og Tiril Udnes Weng konkurrerte i kvartfinalene, men ingen var raske nok til å sikre seg en semifinaleplass.

I Oberhof forrige uke var Stavås Skistad den eneste norske kvinnen som gikk videre fra kvartfinale.

– Mye skader og sykdom

Det var et amputert norsk lag som stilte til start i Goms.

Heller ikke Anne Kjersti Kalvå, Lotta Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Julie Myhre, Marte Skaanes, Helene Marie Fossesholm eller Heidi Weng er til stede i Goms, som følge av sykdom eller skader.

STØTTE: Harald Østberg Amundsen støtter opp om sine kvinnelige kolleger. Foto: Martin Schutt / AP

– I år har det vært ekstra mye skader og sykdom som har preget laget. Kanskje ikke alle har truffet på trening. Det går innpå oss når dette er jobben vår, sier Harald Østberg Amundsen til NRK.

Han mener at det er mange som har lett for å kritisere utøverne:

– Det er jo veldig mange kritikere der hjemme som skriver på tastaturet og melder, men det får vi bare tåle. Det er beintøff konkurranse, så man kan ikke komme her og prestere på 95 prosent.

Herrenes verdenscuplederen ble selv slått ut i kvartfinalen.

– Hva kan de gjøre for å prestere bedre?

– Det er ikke noe fasitsvar på det. De må bare senke skuldrene, og gjøre det man kjenner at man trenger. For min egen del pleier jeg å hvile mye og spise mye godteri når det er tungt, men sånn er det ikke for alle. De kommer til å komme tilbake. Det vil svinge litt i toppidretten.

– Irriterende

For det sto ikke på viljen til de norske utøverne i kvinneklassen.

– Jeg skulle gjerne vært i en semi, minst. Irriterende at jeg lå som nummer tre inn mot stadion, og ikke nummer to. Jeg synes jeg burde klart det, sier en oppgitt, sier Julie Myhre til NRK etter skuffelsen i kvartfinalen.

– Jeg var for langt bak fra start, og jeg måtte ta igjen en del folk foran der. Jeg tror det som ødela for meg var posisjonen min på toppen, jeg skulle vært lengre frem, forklarer hun.

IRRITERT: Mathilde Myhrvold mener hun burde klart å ta seg til semifinalen. Foto: NTB

Udnes Weng, som har slitt med mye sykdom denne sesong, hadde også håpet på et bedre resultat.

– Det er jo gøy å gå skirenn, men morsommere hvis jeg hadde vært litt nærmere. Jeg føler jeg burde vært det og. Det er vanskelig å si hva jeg føler, egentlig, det er kjedelig, sier Udnes Weng til NRK.

– Med normal form henger jeg jo med Frida (Karlsson) og Jessica Diggins. Om jeg ikke hadde tatt dem i spurten burde jeg hvert fall hengt med. Jeg mangler form rett og slett, det er sånn det er.

– Hva tenker du om laginnsatsen?

– Det er stusslig, jeg tror alle føler på at det er kjedelig å ryke selv. Men greit hvis andre lagvenninner gjør det bra, men den trøsten er der ikke i dag, mener Udnes Weng.

SYKDOM: Tiril Udnes Weng har slitt med sykdom, og har ennå ikke funnet tilbake til toppformen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Svensk dominans

Svenskene har dominert på kvinnesiden hele sesongen. Fristilssprinten i Goms ble intet unntak.

Sverige tok opp hele seks av totalt 12 semifinaleplasser og i finalen var det fem svensker og en sveitser.

FINALEKLAR: Nadine Fähndrich hindret en helsvensk finale. Foto: BILDBYRÅN

I finalen klarte ikke sveitsiske Nadine Fähndrich å henge med i svingene.

Linn Svahn, som nærmest har vært uslåelig denne sesongen, kjempet i tet mot Jonna Sundling.

I den siste bakken presterte Sundling å falle mens hun lå i tet. Likevel klarte hun å kare til seg tredjeplassen bak Svahn og Maja Dahlqvist.

Klæbo tilbake på topp

På herresiden viste Johannes Høsflot Klæbo at han var revansjesugen etter at han røk før finalen forrige helg.

På de siste to takene i finalen staket han seg forbi franske Lucas Chanavat.

Håvard Solås Taugbøl sikret tredjeplassen, mens Erik Valnes ble nummer fem.