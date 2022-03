Smedås mistet faren i trafikkulykke – oppløst i tårer etter bronseløpet

Smedås jublet som hun hadde vunnet da hun krysset målstreken, og det var tydelig at NM-bronsen betydde mye for 26-åringen. I medaljeintervjuet med NRK etter rennet måtte en gråtkvalt Smedås ta flere pauser.

– I dag er det nøyaktig seks måneder siden ulykken til pappa, og det er sesongens store mål – tremila. Jeg hadde en liten peptalk med Martin Løwstrøm Nyenget i går for å prøve å hente litt inspirasjon, sier hun til NRK.

FEMMILSVINNER: Martin Løwstrøm Nyenget vant femmila i Holmenkollen to uker etter at faren døde. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tidligere i mars vant Nyenget femmila i Holmenkollen kun to uker etter at han mistet faren. De to er klubbkompiser i Lillehammer Skiklub.

– Han gikk jo så bra etter at han mistet faren, mens jeg føler at jeg ikke har klart å bruke det på samme måte. Jeg fikk noen gode tips fra han og bestemte meg for at jeg i dag «pina meg skulle gå for pappa», sier Smedås.

– På tredje og fjerde runden så jeg for meg at han dyttet meg opp bakkene. Da kjente jeg at jeg fikk superkrefter. Jeg fløy på skiene i dag.

BRONSEJUBEL: Magni Smedås tok bronsemedaljen. For seks måneder siden døde faren Inge Morten etter en trafikkulykke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Johaug: – En vanvittig prestasjon

Smedås lå på tredjeplass på samtlige passeringspunkter. Det så lenge ut til at 20 år gamle Margrethe Bergane var utilnærmelig i sølvkampen, men etter en fantomavslutning var Smedås kun 3,4 sekunder bak i mål.

I gullkampen var det lite å gjøre med Therese Johaug. Hun vant med 3.50,9 minutter til Bergane og 3.54,3 foran Smedås, men langrennsdronningen var dypt imponert over tremeningen.

– Det er en vanvittig prestasjon det Magni leverer. Det er ingen av oss som klarer å skjønne hvordan hun har hatt det i høst og utover vinteren, sier hun.

– Det at hun står i det og trener og tar vare på gleden i idretten. Hun vet hva faren ville hun skulle gjøre, da er det ingen som fortjener den bronsemedaljen mer enn henne, sier Johaug.

Smedås sier hun drømte om faren før tremila.

– Jeg drømte om pappa i natt, og jeg kjente i hele dag at han var med meg. Jeg er så utrolig, utrolig stolt over meg selv – at jeg fikk til dette på denne dagen. Det er kjempemoro med dobbelt Dalsbygda på pallen, sier Smedås.

Nøt sin siste NM-tremil

Selv om hun var overlegen raskest, sier Johaug at hun ikke følte seg ensom i sporet.

– Jeg hadde flere rygger å ta igjen og jenter å gå med. Jeg koset meg underveis og prøvde å nyte min siste tremil på NM, sier hun til NRK.

ENSOM MAJESTET: Therese Johaug Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hva ligger bak seieren?

– Det er mange års trening som ligger i banken og som jeg får mer igjen av jo eldre jeg blir. Det er ingenting som har kommet av seg selv, sier hun.

Det må nevnes at flere av de beste løperne ikke var på start i Harstad. Verken Heidi Weng eller Udnes Weng-tvillingene var med. Marte Skaanes, som med åttendeplass ble nest beste norske på Holmenkollens tremil, måtte bryte tidlig på grunn av en låsning i ryggen.