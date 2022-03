Slind vant på ny løyperekord – Bjørgen langt bak

Astrid Øyre Slind var fullstendig overlegen i Vasaloppet. Hun vant på tiden 3.50.06,4, Det er 2.01,8 minutter bedre enn Lina Korsgrens løyperekord fra i fjor.

– Det var en periode der jeg trodde det skulle gå dårlig. Det snudde i løpet av rennet. Jeg følte meg rimelig rå på slutten, så det var deilig, sier vinneren til NRK.

Brita Johansson Norgen ble nummer to, 2,47,1 minutter bak. Emilie Fleten sørget for to norske på pallen, mens Thea Krokan Murud ble nummer fire.

Marit Bjørgen greide ikke å følge opp fjorårets andreplass. Hun ga tidlig mye tid til teten og gikk i mål til sjetteplass, 9.28,4 minutter bak.

Slinds vei mot seier i årets renn har vært langt fra bare enkel. I januar ble hun og resten av Team Koteng koronasmittet.

Men mens Martin Johnsrud Sundby har valgt å stå over Vasaloppet, viser Slind at hun ikke er satt mye tilbake av sykdommen.