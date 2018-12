Johaug dropper Tour de Ski

Johaug understrekte overfor NRK etter seieren i Davos at VM i Seefeld var sesongens største mål.

DEBUTERER I TOUREN: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Skiesset har vært den klare eneren så langt denne sesongen, men det var lenge usikkert om hun ville stille i Tour de Ski.

Toppet herrelag

Nå er altså valget tatt. Skiforbundet offentliggjorde nemlig uttakene tirsdag formiddag:

Menn: Johannes Høsflot Klæbo, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh, Martin Løwstrøm Nyenget (leder Skandinavisk Cup), Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Emil Iversen.

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Øyre Slind, Kathrine Rolsted Harsem,Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Mari Eide, Anna Svendsen.

Selv om Johaug glimrer med sitt fravær, er altså de beste norske herrene klare for skifesten.

Flere kritiske

Klæbo droppet Tour de Ski i OL-sesongen, men i en videoblogg mandag bekreftet Klæbo at han ønsket å gå touren før VM i Seefeld.

Nå stiller han altså til start for aller første gang.

Svenskenes skistjerner Charlotte Kalla og Ebba Anderson har allerede meldt at de står over touren, og mye usikkerhet rundt Tour de Ski-deltakelsene har vekket reaksjoner både fra utøvere og Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Martin Johnsrud Sundby uttalte til NRK søndag at han er overrasket over at enkelte velger å droppe Tour de Ski i en VM-sesong.

Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i FIS, mener det er viktig at de beste stiller opp.

– Av og til må man gå på jobb på mandag morgen. Også skiløperen. For dette er en jobb, og det er underholdning, sa Ulvang til NRK mandag.